https://ria.ru/20240405/most-1938137304.html

На Крымском мосту возобновили движение транспорта

На Крымском мосту возобновили движение транспорта - РИА Новости, 05.04.2024

На Крымском мосту возобновили движение транспорта

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя почти 50 минут после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T20:10

2024-04-05T20:10

2024-04-05T20:14

крымский мост

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя почти 50 минут после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в пятницу в 19.17 мск. Ранее движение на мосту перекрывалось в пятницу на полчаса после 16.00 мск."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240405/sevastopol-1938090553.html

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крымский мост, безопасность