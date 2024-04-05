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В Москве в рамках капремонта восстановили 77 домов в стиле конструктивизма - РИА Новости, 05.04.2024
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07:48 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/moskva-1937950168.html
В Москве в рамках капремонта восстановили 77 домов в стиле конструктивизма
В Москве в рамках капремонта восстановили 77 домов в стиле конструктивизма - РИА Новости, 05.04.2024
В Москве в рамках капремонта восстановили 77 домов в стиле конструктивизма
В Москве восстановили 77 домов в стиле конструктивизма в рамках программы капитального ремонта жилого фонда, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T07:48
2024-04-05T07:48
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. В Москве восстановили 77 домов в стиле конструктивизма в рамках программы капитального ремонта жилого фонда, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "За время реализации столичной программы капитального ремонта жилого фонда в городе восстановили 77 домов, построенных в стиле конструктивизма. Ежегодно в Москве приводят в порядок несколько десятков таких зданий. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы", - говорится в сообщении. Как сообщается, одно из восстановленных зданий - дом в Орлово-Давыдовском переулке. Специалисты промыли фасад здания специальным раствором. заделали трещины и отштукатурили стены. Также были отремонтированы дома на улице Расковой и в Тихвинском переулке.
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москва, общество, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы
В Москве в рамках капремонта восстановили 77 домов в стиле конструктивизма

В Москве в рамках капремонта восстановили 77 домов в стиле конструктивизма

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на центр Москвы
Вид на центр Москвы - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. В Москве восстановили 77 домов в стиле конструктивизма в рамках программы капитального ремонта жилого фонда, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"За время реализации столичной программы капитального ремонта жилого фонда в городе восстановили 77 домов, построенных в стиле конструктивизма. Ежегодно в Москве приводят в порядок несколько десятков таких зданий. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы", - говорится в сообщении.
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Как сообщается, одно из восстановленных зданий - дом в Орлово-Давыдовском переулке. Специалисты промыли фасад здания специальным раствором. заделали трещины и отштукатурили стены. Также были отремонтированы дома на улице Расковой и в Тихвинском переулке.
 
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