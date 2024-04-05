https://ria.ru/20240405/moskva-1937950168.html

В Москве в рамках капремонта восстановили 77 домов в стиле конструктивизма

В Москве в рамках капремонта восстановили 77 домов в стиле конструктивизма - РИА Новости, 05.04.2024

В Москве в рамках капремонта восстановили 77 домов в стиле конструктивизма

В Москве восстановили 77 домов в стиле конструктивизма в рамках программы капитального ремонта жилого фонда, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T07:48

2024-04-05T07:48

2024-04-05T07:48

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

общество

городское хозяйство москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918521025_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_30ef071b72df1b4f4b6c83ebd3ff58d8.jpg

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. В Москве восстановили 77 домов в стиле конструктивизма в рамках программы капитального ремонта жилого фонда, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "За время реализации столичной программы капитального ремонта жилого фонда в городе восстановили 77 домов, построенных в стиле конструктивизма. Ежегодно в Москве приводят в порядок несколько десятков таких зданий. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы", - говорится в сообщении. Как сообщается, одно из восстановленных зданий - дом в Орлово-Давыдовском переулке. Специалисты промыли фасад здания специальным раствором. заделали трещины и отштукатурили стены. Также были отремонтированы дома на улице Расковой и в Тихвинском переулке.

https://realty.ria.ru/20240315/mosfilm-1933152574.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, общество, городское хозяйство москвы