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В Московский регион вернулись морозы - РИА Новости, 05.04.2024
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07:39 05.04.2024 (обновлено: 07:43 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/moroz-1937949840.html
В Московский регион вернулись морозы
В Московский регион вернулись морозы - РИА Новости, 05.04.2024
В Московский регион вернулись морозы
Отрицательные значения температуры зафиксировали в столичном регионе в ночь на пятницу, в столице столбик термометра упал до минус 2 градусов, сообщила главный... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T07:39
2024-04-05T07:43
общество
московская область (подмосковье)
москва
татьяна позднякова
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Отрицательные значения температуры зафиксировали в столичном регионе в ночь на пятницу, в столице столбик термометра упал до минус 2 градусов, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. "Переход температуры воздуха в сторону отрицательных значений в Московской области начался в период 20-21 часа 4 апреля. К 6 утра 5 апреля... на всей территории столичной области температура воздуха была отрицательной. Наиболее низкая температура отмечалась на севере и северо-востоке области, до минус 3-4 градусов", - написала Позднякова в своём Telegram-канале.Она добавила, что морозным воздух также был и в Москве. Преобладающая температура составила минус 2 градуса, а разница показателей с предыдущей ночью - порядка 7-9 градусов. "Причиной морозной ночи стала мощная адвекция арктического воздуха в тыловой части циклона", - пояснила специалист.
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общество, московская область (подмосковье), москва, татьяна позднякова
Общество, Московская область (Подмосковье), Москва, Татьяна Позднякова
В Московский регион вернулись морозы

Синоптик Позднякова: в ночь на пятницу в Московский регион вернулись морозы

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Отрицательные значения температуры зафиксировали в столичном регионе в ночь на пятницу, в столице столбик термометра упал до минус 2 градусов, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Переход температуры воздуха в сторону отрицательных значений в Московской области начался в период 20-21 часа 4 апреля. К 6 утра 5 апреля... на всей территории столичной области температура воздуха была отрицательной. Наиболее низкая температура отмечалась на севере и северо-востоке области, до минус 3-4 градусов", - написала Позднякова в своём Telegram-канале.
Она добавила, что морозным воздух также был и в Москве. Преобладающая температура составила минус 2 градуса, а разница показателей с предыдущей ночью - порядка 7-9 градусов.
"Причиной морозной ночи стала мощная адвекция арктического воздуха в тыловой части циклона", - пояснила специалист.
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1 апреля, 22:06
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваТатьяна Позднякова
 
 
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