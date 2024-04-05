https://ria.ru/20240405/moroz-1937949840.html

В Московский регион вернулись морозы

В Московский регион вернулись морозы - РИА Новости, 05.04.2024

В Московский регион вернулись морозы

Отрицательные значения температуры зафиксировали в столичном регионе в ночь на пятницу, в столице столбик термометра упал до минус 2 градусов, сообщила главный... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T07:39

2024-04-05T07:39

2024-04-05T07:43

общество

московская область (подмосковье)

москва

татьяна позднякова

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Отрицательные значения температуры зафиксировали в столичном регионе в ночь на пятницу, в столице столбик термометра упал до минус 2 градусов, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. "Переход температуры воздуха в сторону отрицательных значений в Московской области начался в период 20-21 часа 4 апреля. К 6 утра 5 апреля... на всей территории столичной области температура воздуха была отрицательной. Наиболее низкая температура отмечалась на севере и северо-востоке области, до минус 3-4 градусов", - написала Позднякова в своём Telegram-канале.Она добавила, что морозным воздух также был и в Москве. Преобладающая температура составила минус 2 градуса, а разница показателей с предыдущей ночью - порядка 7-9 градусов. "Причиной морозной ночи стала мощная адвекция арктического воздуха в тыловой части циклона", - пояснила специалист.

https://ria.ru/20240401/pogoda-1937212290.html

московская область (подмосковье)

москва

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общество, московская область (подмосковье), москва, татьяна позднякова