https://ria.ru/20240405/molochnayakukhnya-1937960525.html

Сенатор призвала возродить молочные кухни во всех регионах

Сенатор призвала возродить молочные кухни во всех регионах - РИА Новости, 05.04.2024

Сенатор призвала возродить молочные кухни во всех регионах

Необходимо возродить молочные кухни для семей с новорожденными детьми во всех субъектах РФ, сейчас выдачу молочных продуктов часто компенсируют небольшими... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T09:30

2024-04-05T09:30

2024-04-05T09:30

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Необходимо возродить молочные кухни для семей с новорожденными детьми во всех субъектах РФ, сейчас выдачу молочных продуктов часто компенсируют небольшими выплатами, написала член социального комитета Совфеда Наталия Косихина в телеграм-канале. "Совет Федерации продолжит помогать регионам налаживать работу молочных кухонь, так как большинство из них сегодня не предоставляют такого рода соцподдержку семьям с новорождёнными детьми. Среди родителей молочные кухни востребованы. Необходимо возродить молочные кухни, отсутствие которых в некоторых субъектах РФ сейчас компенсируют небольшими выплатами", - считает она.По ее словам, необходимо также предусмотреть меры для поддержки производителей детского безлактозного питания. Сенатор также отметила, что проблема отсутствия поддержки мам с точки зрения питания малышей есть "в большинстве регионов, даже тех, что совсем рядом с Москвой". "Бесплатное питание положено детям до трёх лет и беременным женщинам, но на деле ситуация складывается по-разному. Например, Москва снабжает родителей малышей полным набором питания – молочными продуктами, мясными, овощными, фруктовыми пюре, соками, но это ситуация идеальная. Этот пример должен служить всем остальным регионам", - резюмировала парламентарий.

https://ria.ru/20240326/semi-1935931203.html

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общество, россия, москва, совет федерации рф