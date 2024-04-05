https://ria.ru/20240405/moldaviya-1938014061.html

Россия не навязывает Молдавии политических условий, заявил депутат

Россия не навязывает Молдавии политических условий, заявил депутат - РИА Новости, 05.04.2024

Россия не навязывает Молдавии политических условий, заявил депутат

Россия, в отличие от Евросоюза, не навязывает Молдавии невыносимых условий экономического и политического характера, считает депутат молдавского парламента,... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T12:26

2024-04-05T12:26

2024-04-05T12:26

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КИШИНЕВ, 5 апр – РИА Новости. Россия, в отличие от Евросоюза, не навязывает Молдавии невыносимых условий экономического и политического характера, считает депутат молдавского парламента, один из лидеров оппозиционной в стране партии "Возрождение" Александр Суходольский. Делегация партии "Возрождения" находилась 26 марта с визитом в Москве, в рамках него состоялся ряд встреч, в частности, с председателем думского комитета по международным делам и лидером ЛДПР Леонидом Слуцким, с главой комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексеем Пушковым и главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом. Делегация также приняла участие в Международном экономическом форуме государств-участников СНГ. "Россия в целом не навязывает Молдове никакой повестки, не ставит невыносимых для народа условий экономического и политического характера, в отличие от Евросоюза и евроатлантических сил. Все это понимают. Посмотрите, что сейчас происходит с законодательной базой в парламенте, и какие законопроекты под видом европейской интеграции у нас принимаются", - сказал Суходольский на брифинге в пятницу, подводя итоги визита. По его словам, российская сторона готова к восстановлению отношений с Молдавией. "В России четко разделяют понимание власть Республики Молдова и народ Республики Молдова. Потому что та антироссийская риторика, которую продвигает наша власть, не распространяется на всех граждан нашей страны. И это прекрасно понимают наши восточные партнеры. Молдова, народ Молдовы для стран СНГ, для РФ остается надежным партнером, надежным другом во всех тех целях и задачах, которые полезны для нашего общества", – сказал парламентарий. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. В российском внешнеполитическом ведомстве также добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20240330/moldaviya-1936855015.html

https://ria.ru/20240405/moldaviya-1937995424.html

https://ria.ru/20240405/pridnestrove-1938013348.html

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молдавия, россия, москва, майя санду, сергей данкверт, снг, лдпр, в мире