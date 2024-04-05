https://ria.ru/20240405/moldaviya-1937995424.html

Конфронтация с Россией не отвечает интересам Молдавии, заявили в оппозиции

Конфронтация с Россией не отвечает интересам Молдавии, заявили в оппозиции - РИА Новости, 05.04.2024

Конфронтация с Россией не отвечает интересам Молдавии, заявили в оппозиции

Конфронтация с Россией не отвечает национальным интересам Молдавии, заявила один из лидеров оппозиционной в республике партии "Возрождение" Наталья Параска. РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T11:36

2024-04-05T11:36

2024-04-05T11:40

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КИШИНЕВ, 5 апр – РИА Новости. Конфронтация с Россией не отвечает национальным интересам Молдавии, заявила один из лидеров оппозиционной в республике партии "Возрождение" Наталья Параска. Делегация "Возрождения" находилась 26 марта с визитом в Москве, в рамках него состоялся ряд встреч, в частности с председателем думского комитета по международным делам и лидером ЛДПР Леонидом Слуцким, с главой комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексеем Пушковым и главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом. Делегация также приняла участие в Международном экономическом форуме государств-участников СНГ. "Конфронтация с Россией не отвечает национальным интересам Молдовы и губительна для нашей страны. Россия – это наш естественный партнер, с которым нам выгодно развивать экономическое партнерство, строить сотрудничество в сфере образования, науки, культуры. И эту позицию разделяет большинство граждан Молдовы", - заявила Параска на брифинге, подводя итоги визита. По ее словам, в последние годы отношения между Молдавией и Россией стремительно ухудшались с подачи молдавских властей. "В одностороннем порядке молдавские власти поддержали антироссийские санкции, сворачивали экономическое сотрудничество, отказывались от прямых рейсов в Россию, покупали и покупают более дорогой газ, лишь бы не покупать его у "Газпрома", разрывали договора, заключенные в рамках СНГ", - пояснила Параска, отметив, что Молдавия от этого проиграла: "национальная экономика стагнирует, промышленное производство падает". Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. В российском внешнеполитическом ведомстве также добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20240330/moldaviya-1936855015.html

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