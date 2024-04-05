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В России зарегистрировали препарат для лечения осложненных инфекций - РИА Новости, 05.04.2024
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09:33 05.04.2024 (обновлено: 10:54 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/minzdrav-1937961063.html
В России зарегистрировали препарат для лечения осложненных инфекций
В России зарегистрировали препарат для лечения осложненных инфекций - РИА Новости, 05.04.2024
В России зарегистрировали препарат для лечения осложненных инфекций
В России зарегистрировали антибактериальный препарат для лечения осложненных инфекций, сообщила пресс-служба Минздрава. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T09:33
2024-04-05T10:54
общество
россия
евразийский экономический союз
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В России зарегистрировали антибактериальный препарат для лечения осложненных инфекций, сообщила пресс-служба Минздрава."Минздрав России зарегистрировал по требованиям ЕАЭС оригинальный антибактериальный лекарственный препарат полного цикла производства в Российской Федерации "Фтортиазинон" в форме таблеток", — говорится в публикации.Препарат полностью разработан и произведен НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава.Уникальная разработка российских ученых предназначена для лечения бактериальных инфекций, вызванных антибиотикорезистентными микроорганизмами. Исследования показали благоприятный профиль безопасности, а также высокую эффективность применения препарата, добавили в Минздраве."Фтортиазинон" не имеет аналогов в мире и является инновационным антибактериальным препаратом широкого спектра действия, эффективным в отношении антибиотикоустойчивых бактерий, подчеркнули в пресс-службе.
https://ria.ru/20240327/preparat-1936098226.html
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общество, россия, евразийский экономический союз, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Россия, Евразийский экономический союз, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
В России зарегистрировали препарат для лечения осложненных инфекций

Минздрав зарегистрировал препарат для лечения осложненных инфекций

© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Минздрава
Здание Минздрава - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Здание Минздрава. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В России зарегистрировали антибактериальный препарат для лечения осложненных инфекций, сообщила пресс-служба Минздрава.
"Минздрав России зарегистрировал по требованиям ЕАЭС оригинальный антибактериальный лекарственный препарат полного цикла производства в Российской Федерации "Фтортиазинон" в форме таблеток", — говорится в публикации.
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Препарат полностью разработан и произведен НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава.
Уникальная разработка российских ученых предназначена для лечения бактериальных инфекций, вызванных антибиотикорезистентными микроорганизмами. Исследования показали благоприятный профиль безопасности, а также высокую эффективность применения препарата, добавили в Минздраве.
"Фтортиазинон" не имеет аналогов в мире и является инновационным антибактериальным препаратом широкого спектра действия, эффективным в отношении антибиотикоустойчивых бактерий, подчеркнули в пресс-службе.
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ОбществоРоссияЕвразийский экономический союзМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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