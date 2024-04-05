https://ria.ru/20240405/minzdrav-1937961063.html

В России зарегистрировали препарат для лечения осложненных инфекций

В России зарегистрировали препарат для лечения осложненных инфекций - РИА Новости, 05.04.2024

В России зарегистрировали препарат для лечения осложненных инфекций

В России зарегистрировали антибактериальный препарат для лечения осложненных инфекций, сообщила пресс-служба Минздрава. РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T09:33

2024-04-05T09:33

2024-04-05T10:54

общество

россия

евразийский экономический союз

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В России зарегистрировали антибактериальный препарат для лечения осложненных инфекций, сообщила пресс-служба Минздрава."Минздрав России зарегистрировал по требованиям ЕАЭС оригинальный антибактериальный лекарственный препарат полного цикла производства в Российской Федерации "Фтортиазинон" в форме таблеток", — говорится в публикации.Препарат полностью разработан и произведен НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава.Уникальная разработка российских ученых предназначена для лечения бактериальных инфекций, вызванных антибиотикорезистентными микроорганизмами. Исследования показали благоприятный профиль безопасности, а также высокую эффективность применения препарата, добавили в Минздраве."Фтортиазинон" не имеет аналогов в мире и является инновационным антибактериальным препаратом широкого спектра действия, эффективным в отношении антибиотикоустойчивых бактерий, подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20240327/preparat-1936098226.html

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общество, россия, евразийский экономический союз, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)