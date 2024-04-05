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В Аргентине задержали мужчину с мачете, собиравшегося убить Милея

В Аргентине задержали мужчину с мачете, собиравшегося убить Милея - РИА Новости, 05.04.2024

В Аргентине задержали мужчину с мачете, собиравшегося убить Милея

Мужчина с мачете и дисками для "болгарки", угрожавший убить президента Хавьера Милея, попытался попасть в дом правительства Аргентины, он задержан, сообщила... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T03:08

2024-04-05T03:08

2024-04-05T05:34

аргентина

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БУЭНОС-АЙРЕС, 5 апр - РИА Новости. Мужчина с мачете и дисками для "болгарки", угрожавший убить президента Хавьера Милея, попытался попасть в дом правительства Аргентины, он задержан, сообщила министр безопасности страны Патрисия Буллрич."Он приблизился к розовому дому (дом правительства — Прим. ред.) с мачете и другими острыми предметами, полицейская Янина Виоланте... остановила его", — написала министр в X.Как сообщил телеканал TN со ссылкой на полицию, речь идет о молодом человеке в возрасте 29 лет. Он решил воспользоваться незакрытым ограждением с боковой стороны дома правительства. Оно было открыто, поскольку из здания выходил один из чиновников."Я бог, я убью президента", — прокричал мужчина, когда его задерживали полицейские. У него оказались при себе пять шлифовальных дисков для болгарки, вилка и мачете длиной около 20 сантиметров.

https://ria.ru/20240224/argentina-1929236407.html

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