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В Аргентине задержали мужчину с мачете, собиравшегося убить Милея - РИА Новости, 05.04.2024
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03:08 05.04.2024 (обновлено: 05:34 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/miley-1937938942.html
В Аргентине задержали мужчину с мачете, собиравшегося убить Милея
В Аргентине задержали мужчину с мачете, собиравшегося убить Милея - РИА Новости, 05.04.2024
В Аргентине задержали мужчину с мачете, собиравшегося убить Милея
Мужчина с мачете и дисками для "болгарки", угрожавший убить президента Хавьера Милея, попытался попасть в дом правительства Аргентины, он задержан, сообщила... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T03:08
2024-04-05T05:34
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БУЭНОС-АЙРЕС, 5 апр - РИА Новости. Мужчина с мачете и дисками для "болгарки", угрожавший убить президента Хавьера Милея, попытался попасть в дом правительства Аргентины, он задержан, сообщила министр безопасности страны Патрисия Буллрич.&quot;Он приблизился к розовому дому (дом правительства — Прим. ред.) с мачете и другими острыми предметами, полицейская Янина Виоланте... остановила его&quot;, — написала министр в X.Как сообщил телеканал TN со ссылкой на полицию, речь идет о молодом человеке в возрасте 29 лет. Он решил воспользоваться незакрытым ограждением с боковой стороны дома правительства. Оно было открыто, поскольку из здания выходил один из чиновников."Я бог, я убью президента", — прокричал мужчина, когда его задерживали полицейские. У него оказались при себе пять шлифовальных дисков для болгарки, вилка и мачете длиной около 20 сантиметров.
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аргентина, в мире
Аргентина, В мире
В Аргентине задержали мужчину с мачете, собиравшегося убить Милея

Аргентинец с мачете и дисками для "болгарки" задержан за намерение убить Милея

© AP Photo / Natacha PisarenkoПрезидент Аргентины Хавьер Милей
Президент Аргентины Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Президент Аргентины Хавьер Милей. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 5 апр - РИА Новости. Мужчина с мачете и дисками для "болгарки", угрожавший убить президента Хавьера Милея, попытался попасть в дом правительства Аргентины, он задержан, сообщила министр безопасности страны Патрисия Буллрич.
«

"Он приблизился к розовому дому (дом правительства — Прим. ред.) с мачете и другими острыми предметами, полицейская Янина Виоланте... остановила его", — написала министр в X.

Как сообщил телеканал TN со ссылкой на полицию, речь идет о молодом человеке в возрасте 29 лет. Он решил воспользоваться незакрытым ограждением с боковой стороны дома правительства. Оно было открыто, поскольку из здания выходил один из чиновников.
"Я бог, я убью президента", — прокричал мужчина, когда его задерживали полицейские.
У него оказались при себе пять шлифовальных дисков для болгарки, вилка и мачете длиной около 20 сантиметров.
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