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В Новой Москве сгорел мемориал, посвященный жертвам теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 05.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
14:45 05.04.2024 (обновлено: 17:37 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/memorial-1938057042.html
В Новой Москве сгорел мемориал, посвященный жертвам теракта в "Крокусе"
В Новой Москве сгорел мемориал, посвященный жертвам теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 05.04.2024
В Новой Москве сгорел мемориал, посвященный жертвам теракта в "Крокусе"
Стихийный мемориал, посвященный жертвам теракта в "Крокус сити холле", сгорел в Новой Москве, закладной камень, вокруг которого был образован мемориал, будет... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T14:45
2024-04-05T17:37
теракт в "крокус сити холле"
новая москва
крокус сити холл
происшествия
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Стихийный мемориал, посвященный жертвам теракта в "Крокус сити холле", сгорел в Новой Москве, закладной камень, вокруг которого был образован мемориал, будет приведен в надлежащий вид в ближайшее время, сообщили в администрации поселения Десеновское в Telegram-канале. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что жители в Новой Москве написали заявление в полицию из-за сгоревшего мемориала, куда они несли цветы после теракта в "Крокус Сити Холле". "Сегодня ночью произошло происшествие, которое взволновало жителей нашего поселения. Администрация и компетентные службы разбираются в произошедшем. Закладной камень в ближайшее время будет приведен в надлежащий вид", - говорится в сообщении администрации поселения Десеновское. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html
https://ria.ru/20240405/vzryvy-1937905434.html
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новая москва, крокус сити холл, происшествия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Новая Москва, Крокус Сити Холл, Происшествия
В Новой Москве сгорел мемориал, посвященный жертвам теракта в "Крокусе"

Жители Новой Москвы сняли сгоревший мемориал жертвам теракта в "Крокусе"

© Фото : Администрация поселения Десеновское/TelegramМемориал, посвященный жертвам теракта в "Крокусе", сгорел в Новой Москве
Мемориал, посвященный жертвам теракта в Крокусе, сгорел в Новой Москве - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© Фото : Администрация поселения Десеновское/Telegram
Мемориал, посвященный жертвам теракта в "Крокусе", сгорел в Новой Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Стихийный мемориал, посвященный жертвам теракта в "Крокус сити холле", сгорел в Новой Москве, закладной камень, вокруг которого был образован мемориал, будет приведен в надлежащий вид в ближайшее время, сообщили в администрации поселения Десеновское в Telegram-канале.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что жители в Новой Москве написали заявление в полицию из-за сгоревшего мемориала, куда они несли цветы после теракта в "Крокус Сити Холле".
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"Сегодня ночью произошло происшествие, которое взволновало жителей нашего поселения. Администрация и компетентные службы разбираются в произошедшем. Закладной камень в ближайшее время будет приведен в надлежащий вид", - говорится в сообщении администрации поселения Десеновское.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным МЧС, погибли 144 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
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Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.
Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
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