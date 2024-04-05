https://ria.ru/20240405/mchs-1938087144.html
МЧС направит дополнительную группировку спасателей в Оренбургскую область
МЧС направит дополнительную группировку спасателей в Оренбургскую область - РИА Новости, 05.04.2024
МЧС направит дополнительную группировку спасателей в Оренбургскую область
Глава МЧС России Александр Куренков поручил направить дополнительную группировку спасателей в Оренбургскую область для ликвидации последствий паводка, сообщили... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T16:37
2024-04-05T16:37
2024-04-05T22:17
россия
оренбургская область
орск
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
центроспас
ил-76
происшествия
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков поручил направить дополнительную группировку спасателей в Оренбургскую область для ликвидации последствий паводка, сообщили в пресс-службе ведомства. "Куренков поручил направить дополнительную группировку спасателей для ликвидации последствий паводка и оказанию всесторонней помощи населению Оренбургской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что два самолета Ил-76 со спасателями на борту вылетели в Орск - более 100 специалистов отряда "Центроспас" и Центра по проведению операций особого риска "Лидер" МЧС России усилят группировку в наиболее сложных районах региона. Как рассказали в МЧС, с собой сотрудники ведомства везут 20 плавсредств, пять единиц техники высокой проходимости, спецоборудование, гидрокостюмы, спасательные жилеты и водолазную станцию быстрого развертывания. Кроме того в регион направлен насосно-рукавный комплекс "Шквал" Ногинского спасательного центра МЧС России: уникальный комплекс для откачки больших объёмов водяной смеси производительностью до 350 литров в секунду. "Также в Оренбуржье следует аэромобильная группировка главного управления МЧС России по Пермскому краю в количестве 40 человек личного состава и 7 единиц техники", - добавляется в сообщении. В составе группировки спасатели, специалисты беспилотных авиационных систем, инспектора Центра ГИМС МЧС России. Также для эвакуации населения с подтопленных территорий и проведения работ по откачке воды направлена техника высокой проходимости и 6 плавательных средств. Кроме того, для мониторинга паводковой обстановки будет применяться передвижной пункт управления, оснащенный двумя беспилотными воздушными суднами самолетного и вертолетного типов. В настоящее время на территории региона подтоплено 1659 домов и 5062 придворовых участка. Эвакуировано 2797 человек, из них 636 детей, в пунктах временного размещения находятся 185 человек.
https://ria.ru/20240405/pavodok-1937986297.html
https://ria.ru/20240404/selo-1937920105.html
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россия, оренбургская область, орск, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), центроспас, ил-76, происшествия, прорыв дамбы в орске
Россия, Оренбургская область, Орск, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Центроспас, Ил-76, Происшествия, Прорыв дамбы в Орске
МЧС направит дополнительную группировку спасателей в Оренбургскую область
Куренков поручил направить допсилы в Оренбургскую область для ликвидации паводка
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков поручил направить дополнительную группировку спасателей в Оренбургскую область для ликвидации последствий паводка, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Куренков поручил направить дополнительную группировку спасателей для ликвидации последствий паводка и оказанию всесторонней помощи населению Оренбургской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что два самолета Ил-76 со спасателями на борту вылетели в Орск
- более 100 специалистов отряда "Центроспас
" и Центра по проведению операций особого риска "Лидер" МЧС России усилят группировку в наиболее сложных районах региона.
Как рассказали в МЧС, с собой сотрудники ведомства везут 20 плавсредств, пять единиц техники высокой проходимости, спецоборудование, гидрокостюмы, спасательные жилеты и водолазную станцию быстрого развертывания. Кроме того в регион направлен насосно-рукавный комплекс "Шквал" Ногинского спасательного центра МЧС России: уникальный комплекс для откачки больших объёмов водяной смеси производительностью до 350 литров в секунду.
"Также в Оренбуржье следует аэромобильная группировка главного управления МЧС России по Пермскому краю
в количестве 40 человек личного состава и 7 единиц техники", - добавляется в сообщении.
В составе группировки спасатели, специалисты беспилотных авиационных систем, инспектора Центра ГИМС МЧС России. Также для эвакуации населения с подтопленных территорий и проведения работ по откачке воды направлена техника высокой проходимости и 6 плавательных средств. Кроме того, для мониторинга паводковой обстановки будет применяться передвижной пункт управления, оснащенный двумя беспилотными воздушными суднами самолетного и вертолетного типов.
В настоящее время на территории региона подтоплено 1659 домов и 5062 придворовых участка. Эвакуировано 2797 человек, из них 636 детей, в пунктах временного размещения находятся 185 человек.