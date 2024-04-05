https://ria.ru/20240405/mchs-1938087144.html

МЧС направит дополнительную группировку спасателей в Оренбургскую область

МЧС направит дополнительную группировку спасателей в Оренбургскую область - РИА Новости, 05.04.2024

МЧС направит дополнительную группировку спасателей в Оренбургскую область

Глава МЧС России Александр Куренков поручил направить дополнительную группировку спасателей в Оренбургскую область для ликвидации последствий паводка, сообщили... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T16:37

2024-04-05T16:37

2024-04-05T22:17

россия

оренбургская область

орск

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

центроспас

ил-76

происшествия

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков поручил направить дополнительную группировку спасателей в Оренбургскую область для ликвидации последствий паводка, сообщили в пресс-службе ведомства. "Куренков поручил направить дополнительную группировку спасателей для ликвидации последствий паводка и оказанию всесторонней помощи населению Оренбургской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что два самолета Ил-76 со спасателями на борту вылетели в Орск - более 100 специалистов отряда "Центроспас" и Центра по проведению операций особого риска "Лидер" МЧС России усилят группировку в наиболее сложных районах региона. Как рассказали в МЧС, с собой сотрудники ведомства везут 20 плавсредств, пять единиц техники высокой проходимости, спецоборудование, гидрокостюмы, спасательные жилеты и водолазную станцию быстрого развертывания. Кроме того в регион направлен насосно-рукавный комплекс "Шквал" Ногинского спасательного центра МЧС России: уникальный комплекс для откачки больших объёмов водяной смеси производительностью до 350 литров в секунду. "Также в Оренбуржье следует аэромобильная группировка главного управления МЧС России по Пермскому краю в количестве 40 человек личного состава и 7 единиц техники", - добавляется в сообщении. В составе группировки спасатели, специалисты беспилотных авиационных систем, инспектора Центра ГИМС МЧС России. Также для эвакуации населения с подтопленных территорий и проведения работ по откачке воды направлена техника высокой проходимости и 6 плавательных средств. Кроме того, для мониторинга паводковой обстановки будет применяться передвижной пункт управления, оснащенный двумя беспилотными воздушными суднами самолетного и вертолетного типов. В настоящее время на территории региона подтоплено 1659 домов и 5062 придворовых участка. Эвакуировано 2797 человек, из них 636 детей, в пунктах временного размещения находятся 185 человек.

https://ria.ru/20240405/pavodok-1937986297.html

https://ria.ru/20240404/selo-1937920105.html

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россия, оренбургская область, орск, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), центроспас, ил-76, происшествия, прорыв дамбы в орске