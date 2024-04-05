Минобороны получило партию "убийц" Bradley
"Ростех" поставил Минобороны партию боевых машин пехоты третьего поколения
© Ростех/Высокоточные комплексыПоставка партии боевых машин пехоты третьего поколения БМП-3
© Ростех/Высокоточные комплексы
Поставка партии боевых машин пехоты третьего поколения БМП-3
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" поставила Минобороны партию боевых машин пехоты третьего поколения, сообщили в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы".
"Курганмашзавод" (входит в "Высокоточные комплексы". — Прим. ред.) поставил очередную партию боевых машин пехоты третьего поколения БМП-3 в рамках исполнения государственного оборонного заказа", — говорится в релизе.
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Как сообщал в интервью РИА Новости заместитель исполнительного директора по ГОЗ и ВТС "Курганмашзавода" Роман Хромов, изучение трофейной американской боевой машины пехоты Bradley показало, что она полностью уступает БМП-3. По его словам, российская техника за счет мощного орудия уничтожает украинские боевые машины пехоты и БТР с одного выстрела.
БМП-3 разработана и серийно выпускается "Курганмашзаводом". Она предназначена как для общевойскового боя, так и для выполнения специальных задач. Боевая машина имеет мощный комплекс вооружения, в том числе 100-миллиметровое орудие — пусковую установку, оснащенную автоматизированной системой управления огнем. БМП-3 развивает скорость на суше до 70 километров в час, на воде — до 9,5 километра в час. Полная боевая масса машины без дополнительной защиты — 19 тонн.
Вооруженные силы активно применяют БМП-3 в зоне проведения спецоперации.
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