https://ria.ru/20240405/mashiny-1937954549.html

Минобороны получило партию "убийц" Bradley

Минобороны получило партию "убийц" Bradley - РИА Новости, 05.04.2024

Минобороны получило партию "убийц" Bradley

Госкорпорация "Ростех" поставила Минобороны партию боевых машин пехоты третьего поколения, сообщили в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы". РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T08:43

2024-04-05T08:43

2024-04-05T11:18

безопасность

технологии

ростех

высокоточные комплексы

бмп-3

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" поставила Минобороны партию боевых машин пехоты третьего поколения, сообщили в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы"."Курганмашзавод" (входит в "Высокоточные комплексы". — Прим. ред.) поставил очередную партию боевых машин пехоты третьего поколения БМП-3 в рамках исполнения государственного оборонного заказа", — говорится в релизе.Как сообщал в интервью РИА Новости заместитель исполнительного директора по ГОЗ и ВТС "Курганмашзавода" Роман Хромов, изучение трофейной американской боевой машины пехоты Bradley показало, что она полностью уступает БМП-3. По его словам, российская техника за счет мощного орудия уничтожает украинские боевые машины пехоты и БТР с одного выстрела.Вооруженные силы активно применяют БМП-3 в зоне проведения спецоперации.

https://ria.ru/20231104/oruzhie-1907362756.html

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безопасность, технологии, ростех, высокоточные комплексы, бмп-3, министерство обороны рф (минобороны рф), россия