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Минобороны получило партию "убийц" Bradley - РИА Новости, 05.04.2024
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08:43 05.04.2024 (обновлено: 11:18 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/mashiny-1937954549.html
Минобороны получило партию "убийц" Bradley
Минобороны получило партию "убийц" Bradley - РИА Новости, 05.04.2024
Минобороны получило партию "убийц" Bradley
Госкорпорация "Ростех" поставила Минобороны партию боевых машин пехоты третьего поколения, сообщили в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы". РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T08:43
2024-04-05T11:18
безопасность
технологии
ростех
высокоточные комплексы
бмп-3
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" поставила Минобороны партию боевых машин пехоты третьего поколения, сообщили в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы"."Курганмашзавод" (входит в "Высокоточные комплексы". — Прим. ред.) поставил очередную партию боевых машин пехоты третьего поколения БМП-3 в рамках исполнения государственного оборонного заказа", — говорится в релизе.Как сообщал в интервью РИА Новости заместитель исполнительного директора по ГОЗ и ВТС "Курганмашзавода" Роман Хромов, изучение трофейной американской боевой машины пехоты Bradley показало, что она полностью уступает БМП-3. По его словам, российская техника за счет мощного орудия уничтожает украинские боевые машины пехоты и БТР с одного выстрела.Вооруженные силы активно применяют БМП-3 в зоне проведения спецоперации.
https://ria.ru/20231104/oruzhie-1907362756.html
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безопасность, технологии, ростех, высокоточные комплексы, бмп-3, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Безопасность, Технологии, Ростех, Высокоточные комплексы, БМП-3, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
Минобороны получило партию "убийц" Bradley

"Ростех" поставил Минобороны партию боевых машин пехоты третьего поколения

© Ростех/Высокоточные комплексыПоставка партии боевых машин пехоты третьего поколения БМП-3
Поставка партии боевых машин пехоты третьего поколения БМП-3
© Ростех/Высокоточные комплексы
Поставка партии боевых машин пехоты третьего поколения БМП-3
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" поставила Минобороны партию боевых машин пехоты третьего поколения, сообщили в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы".
"Курганмашзавод" (входит в "Высокоточные комплексы". — Прим. ред.) поставил очередную партию боевых машин пехоты третьего поколения БМП-3 в рамках исполнения государственного оборонного заказа", — говорится в релизе.
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Как сообщал в интервью РИА Новости заместитель исполнительного директора по ГОЗ и ВТС "Курганмашзавода" Роман Хромов, изучение трофейной американской боевой машины пехоты Bradley показало, что она полностью уступает БМП-3. По его словам, российская техника за счет мощного орудия уничтожает украинские боевые машины пехоты и БТР с одного выстрела.

БМП-3 разработана и серийно выпускается "Курганмашзаводом". Она предназначена как для общевойскового боя, так и для выполнения специальных задач. Боевая машина имеет мощный комплекс вооружения, в том числе 100-миллиметровое орудие — пусковую установку, оснащенную автоматизированной системой управления огнем. БМП-3 развивает скорость на суше до 70 километров в час, на воде — до 9,5 километра в час. Полная боевая масса машины без дополнительной защиты — 19 тонн.

Вооруженные силы активно применяют БМП-3 в зоне проведения спецоперации.
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