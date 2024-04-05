https://ria.ru/20240405/maks-1938018366.html
Маск раскритиковал США за излишнее внимание Украине
Маск раскритиковал США за излишнее внимание Украине - РИА Новости, 05.04.2024
Маск раскритиковал США за излишнее внимание Украине
Вашингтон уделяет больше внимания ситуации на Украине, чем защите американской границы, столкнувшейся с наплывом мигрантов, написал предприниматель Илон Маск в... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T12:46
2024-04-05T12:46
2024-04-05T13:46
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Вашингтон уделяет больше внимания ситуации на Украине, чем защите американской границы, столкнувшейся с наплывом мигрантов, написал предприниматель Илон Маск в соцсети X."Столько заботы об украинской границе, в то время как граница США — нечто несущественное", — говорится в публикации.Предприниматель прокомментировал так публикацию журналиста Такера Карлсона, который указал, что члены конгресса, собирающиеся голосовать за выделение новой помощи Киеву, даже не знают, сколько украинских военных погибли в конфликте. Карлсон назвал это позором.Показатели нелегальной миграции в США бьют рекорды, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов наблюдается все три года, когда Белый дом занимает президент Джо Байден.
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в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, илон маск, такер карлсон, вооруженные силы украины, джо байден
В мире, США, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Илон Маск, Такер Карлсон, Вооруженные силы Украины, Джо Байден
Маск раскритиковал США за излишнее внимание Украине
Илон Маск: в США уделяют больше внимания Украине, чем государственной границе