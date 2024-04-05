https://ria.ru/20240405/lvy-1938006060.html

В Подмосковье эвакуировали львов из парка "Земля прайда" из-за паводка

В Подмосковье эвакуировали львов из парка "Земля прайда" из-за паводка - РИА Новости, 05.04.2024

В Подмосковье эвакуировали львов из парка "Земля прайда" из-за паводка

Тринадцать из 17 львов, находящихся в парке "Земля прайда" в подмосковном Клину, временно перевезены в безопасное место на территории парка из-за подтопления... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T12:01

2024-04-05T12:01

2024-04-05T12:02

происшествия

московская область (подмосковье)

клин

луховицы

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Тринадцать из 17 львов, находящихся в парке "Земля прайда" в подмосковном Клину, временно перевезены в безопасное место на территории парка из-за подтопления паводковыми водами, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. "На территории парка содержатся 17 львов, животные содержатся в больших загонах. 13 из них перевезены в безопасное место в пределах территории парка", - сказал собеседник агентства. Остальные четыре хищника в безопасности, паводок им на данный момент не угрожает, уточнили в пресс-службе. Территория парка львов составляем восемь гектаров, четыре из них подтоплены водой. Максимальная глубина подтопления - 50 сантиметров. Парк львов "Земля прайда" расположен на северо-западе Московской области. Он создавался как реабилитационный центр со свободным выгулом, куда звери попадали из частных зоопарков и владельцев. Ранее сообщалось, что на утро пятницы на территории Московской области в зонах подтопления паводковыми водами находятся пять мостов, 13 автомобильных дорог и почти 700 приусадебных участков. От транспортного сообщения отрезаны два населенных пункта - село Слемские Борки в городском округе Луховицы и деревня Слобода в Рузском городском округе. Организована работа катера ГИМС и переправы. Всего к ликвидации последствий стихии привлечены 142 человека и 59 единиц техники.

https://ria.ru/20240402/pavodki-1937229494.html

московская область (подмосковье)

клин

луховицы

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Затопленный парк львов "Земля прайда" в Подмосковье В Подмосковье затопило парк львов "Земля прайда", рассказал РИА Новости его директор. Все животные, к счастью, живы и здоровы, но вода продолжает прибывать. Ближайшие пару ночей сотрудники парка планируют ночевать вместе с хищниками, чтобы контролировать ситуацию. 2024-04-05T12:01 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, московская область (подмосковье), клин, луховицы, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)