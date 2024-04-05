Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье эвакуировали львов из парка "Земля прайда" из-за паводка - РИА Новости, 05.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:01 05.04.2024 (обновлено: 12:02 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/lvy-1938006060.html
В Подмосковье эвакуировали львов из парка "Земля прайда" из-за паводка
В Подмосковье эвакуировали львов из парка "Земля прайда" из-за паводка - РИА Новости, 05.04.2024
В Подмосковье эвакуировали львов из парка "Земля прайда" из-за паводка
Тринадцать из 17 львов, находящихся в парке "Земля прайда" в подмосковном Клину, временно перевезены в безопасное место на территории парка из-за подтопления... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T12:01
2024-04-05T12:02
происшествия
московская область (подмосковье)
клин
луховицы
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937396450_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9b746e0f62aa088699ae0a34caedfdcd.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Тринадцать из 17 львов, находящихся в парке "Земля прайда" в подмосковном Клину, временно перевезены в безопасное место на территории парка из-за подтопления паводковыми водами, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. "На территории парка содержатся 17 львов, животные содержатся в больших загонах. 13 из них перевезены в безопасное место в пределах территории парка", - сказал собеседник агентства. Остальные четыре хищника в безопасности, паводок им на данный момент не угрожает, уточнили в пресс-службе. Территория парка львов составляем восемь гектаров, четыре из них подтоплены водой. Максимальная глубина подтопления - 50 сантиметров. Парк львов "Земля прайда" расположен на северо-западе Московской области. Он создавался как реабилитационный центр со свободным выгулом, куда звери попадали из частных зоопарков и владельцев. Ранее сообщалось, что на утро пятницы на территории Московской области в зонах подтопления паводковыми водами находятся пять мостов, 13 автомобильных дорог и почти 700 приусадебных участков. От транспортного сообщения отрезаны два населенных пункта - село Слемские Борки в городском округе Луховицы и деревня Слобода в Рузском городском округе. Организована работа катера ГИМС и переправы. Всего к ликвидации последствий стихии привлечены 142 человека и 59 единиц техники.
https://ria.ru/20240402/pavodki-1937229494.html
московская область (подмосковье)
клин
луховицы
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Затопленный парк львов "Земля прайда" в Подмосковье
В Подмосковье затопило парк львов "Земля прайда", рассказал РИА Новости его директор. Все животные, к счастью, живы и здоровы, но вода продолжает прибывать. Ближайшие пару ночей сотрудники парка планируют ночевать вместе с хищниками, чтобы контролировать ситуацию.
2024-04-05T12:01
true
PT0M31S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937396450_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_5fb1b9a9a8c65975e28e175a2568d6c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), клин, луховицы, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Клин, Луховицы, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подмосковье эвакуировали львов из парка "Земля прайда" из-за паводка

В Клину 13 из 17 львов из парка "Земля прайда" эвакуировали из-за паводка

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Тринадцать из 17 львов, находящихся в парке "Земля прайда" в подмосковном Клину, временно перевезены в безопасное место на территории парка из-за подтопления паводковыми водами, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
"На территории парка содержатся 17 львов, животные содержатся в больших загонах. 13 из них перевезены в безопасное место в пределах территории парка", - сказал собеседник агентства.
Последствия весеннего половодья в Брянской области. 1 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Жителей 11 регионов ЦФО предупредили об угрозе паводков
2 апреля, 03:13
Остальные четыре хищника в безопасности, паводок им на данный момент не угрожает, уточнили в пресс-службе.
Территория парка львов составляем восемь гектаров, четыре из них подтоплены водой. Максимальная глубина подтопления - 50 сантиметров.
Парк львов "Земля прайда" расположен на северо-западе Московской области. Он создавался как реабилитационный центр со свободным выгулом, куда звери попадали из частных зоопарков и владельцев.
Ранее сообщалось, что на утро пятницы на территории Московской области в зонах подтопления паводковыми водами находятся пять мостов, 13 автомобильных дорог и почти 700 приусадебных участков.
От транспортного сообщения отрезаны два населенных пункта - село Слемские Борки в городском округе Луховицы и деревня Слобода в Рузском городском округе. Организована работа катера ГИМС и переправы. Всего к ликвидации последствий стихии привлечены 142 человека и 59 единиц техники.
Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуация
3 апреля, 19:17
Инфографика
Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуацияПосмотреть
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)КлинЛуховицыМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала