https://ria.ru/20240405/lvy-1938006060.html
В Подмосковье эвакуировали львов из парка "Земля прайда" из-за паводка
В Подмосковье эвакуировали львов из парка "Земля прайда" из-за паводка - РИА Новости, 05.04.2024
В Подмосковье эвакуировали львов из парка "Земля прайда" из-за паводка
Тринадцать из 17 львов, находящихся в парке "Земля прайда" в подмосковном Клину, временно перевезены в безопасное место на территории парка из-за подтопления... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T12:01
2024-04-05T12:01
2024-04-05T12:02
происшествия
московская область (подмосковье)
клин
луховицы
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Тринадцать из 17 львов, находящихся в парке "Земля прайда" в подмосковном Клину, временно перевезены в безопасное место на территории парка из-за подтопления паводковыми водами, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. "На территории парка содержатся 17 львов, животные содержатся в больших загонах. 13 из них перевезены в безопасное место в пределах территории парка", - сказал собеседник агентства. Остальные четыре хищника в безопасности, паводок им на данный момент не угрожает, уточнили в пресс-службе. Территория парка львов составляем восемь гектаров, четыре из них подтоплены водой. Максимальная глубина подтопления - 50 сантиметров. Парк львов "Земля прайда" расположен на северо-западе Московской области. Он создавался как реабилитационный центр со свободным выгулом, куда звери попадали из частных зоопарков и владельцев. Ранее сообщалось, что на утро пятницы на территории Московской области в зонах подтопления паводковыми водами находятся пять мостов, 13 автомобильных дорог и почти 700 приусадебных участков. От транспортного сообщения отрезаны два населенных пункта - село Слемские Борки в городском округе Луховицы и деревня Слобода в Рузском городском округе. Организована работа катера ГИМС и переправы. Всего к ликвидации последствий стихии привлечены 142 человека и 59 единиц техники.
https://ria.ru/20240402/pavodki-1937229494.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937396450_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_5fb1b9a9a8c65975e28e175a2568d6c4.jpg
Затопленный парк львов "Земля прайда" в Подмосковье
В Подмосковье затопило парк львов "Земля прайда", рассказал РИА Новости его директор. Все животные, к счастью, живы и здоровы, но вода продолжает прибывать. Ближайшие пару ночей сотрудники парка планируют ночевать вместе с хищниками, чтобы контролировать ситуацию.
2024-04-05T12:01
true
PT0M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), клин, луховицы, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Клин, Луховицы, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подмосковье эвакуировали львов из парка "Земля прайда" из-за паводка
В Клину 13 из 17 львов из парка "Земля прайда" эвакуировали из-за паводка
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Тринадцать из 17 львов, находящихся в парке "Земля прайда" в подмосковном Клину, временно перевезены в безопасное место на территории парка из-за подтопления паводковыми водами, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
"На территории парка содержатся 17 львов, животные содержатся в больших загонах. 13 из них перевезены в безопасное место в пределах территории парка", - сказал собеседник агентства.
Остальные четыре хищника в безопасности, паводок им на данный момент не угрожает, уточнили в пресс-службе.
Территория парка львов составляем восемь гектаров, четыре из них подтоплены водой. Максимальная глубина подтопления - 50 сантиметров.
Парк львов "Земля прайда" расположен на северо-западе Московской области. Он создавался как реабилитационный центр со свободным выгулом, куда звери попадали из частных зоопарков и владельцев.
Ранее сообщалось, что на утро пятницы на территории Московской области в зонах подтопления паводковыми водами находятся пять мостов, 13 автомобильных дорог и почти 700 приусадебных участков.
От транспортного сообщения отрезаны два населенных пункта - село Слемские Борки в городском округе Луховицы
и деревня Слобода в Рузском городском округе. Организована работа катера ГИМС и переправы. Всего к ликвидации последствий стихии привлечены 142 человека и 59 единиц техники.