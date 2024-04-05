https://ria.ru/20240405/leopardy-1937944060.html

Популяция редчайших дальневосточных леопардов выросла до 129 особей

Популяция редчайших дальневосточных леопардов выросла до 129 особей - РИА Новости, 05.04.2024

Популяция редчайших дальневосточных леопардов выросла до 129 особей

Популяция редчайшей крупной кошки — дальневосточного леопарда — в дикой природе в России выросла до 129 взрослых особей, сообщила журналистам в пятницу... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T05:26

2024-04-05T05:26

2024-04-05T11:27

хорошие новости

россия

приморский край

китай

фгбу "земля леопарда"

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ВЛАДИВОСТОК, 5 апр — РИА Новости. Популяция редчайшей крупной кошки — дальневосточного леопарда — в дикой природе в России выросла до 129 взрослых особей, сообщила журналистам в пятницу начальник отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Марина Сырица. Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции — в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По данным на 2023 год, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитали 125 взрослых дальневосточных леопардов. Число котят ученые считают отдельно. "По оценке ученых, численность леопардов на особо охраняемых природных территориях возросла до 129. И также в прошлом году было зафиксировано не менее 14 котят. Видим, что популяция возросла", — сказала Сырица. Она отметила, что также территориально популяция расширяется. Об этом свидетельствуют случаи встреч с этой кошкой.

https://ria.ru/20240105/leopard-1919764076.html

https://ria.ru/20231124/leopard-1911590893.html

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приморский край

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россия, приморский край, китай, фгбу "земля леопарда"