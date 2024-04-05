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Популяция редчайших дальневосточных леопардов выросла до 129 особей - РИА Новости, 05.04.2024
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Хорошие новости
 
05:26 05.04.2024 (обновлено: 11:27 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/leopardy-1937944060.html
Популяция редчайших дальневосточных леопардов выросла до 129 особей
Популяция редчайших дальневосточных леопардов выросла до 129 особей - РИА Новости, 05.04.2024
Популяция редчайших дальневосточных леопардов выросла до 129 особей
Популяция редчайшей крупной кошки — дальневосточного леопарда — в дикой природе в России выросла до 129 взрослых особей, сообщила журналистам в пятницу... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T05:26
2024-04-05T11:27
хорошие новости
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приморский край
китай
фгбу "земля леопарда"
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ВЛАДИВОСТОК, 5 апр — РИА Новости. Популяция редчайшей крупной кошки — дальневосточного леопарда — в дикой природе в России выросла до 129 взрослых особей, сообщила журналистам в пятницу начальник отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Марина Сырица. Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции — в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По данным на 2023 год, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитали 125 взрослых дальневосточных леопардов. Число котят ученые считают отдельно. "По оценке ученых, численность леопардов на особо охраняемых природных территориях возросла до 129. И также в прошлом году было зафиксировано не менее 14 котят. Видим, что популяция возросла", — сказала Сырица. Она отметила, что также территориально популяция расширяется. Об этом свидетельствуют случаи встреч с этой кошкой.
https://ria.ru/20240105/leopard-1919764076.html
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россия, приморский край, китай, фгбу "земля леопарда"
Хорошие новости, Россия, Приморский край, Китай, ФГБУ "Земля леопарда"
Популяция редчайших дальневосточных леопардов выросла до 129 особей

Численность редчайших дальневосточных леопардов выросла до 129 взрослых особей

© Фото : ФГБУ "Земля леопарда"Дальневосточный леопард
Дальневосточный леопард - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© Фото : ФГБУ "Земля леопарда"
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ВЛАДИВОСТОК, 5 апр — РИА Новости. Популяция редчайшей крупной кошки — дальневосточного леопарда — в дикой природе в России выросла до 129 взрослых особей, сообщила журналистам в пятницу начальник отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Марина Сырица.
Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции — в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По данным на 2023 год, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитали 125 взрослых дальневосточных леопардов. Число котят ученые считают отдельно.
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"По оценке ученых, численность леопардов на особо охраняемых природных территориях возросла до 129. И также в прошлом году было зафиксировано не менее 14 котят. Видим, что популяция возросла", — сказала Сырица.
Она отметила, что также территориально популяция расширяется. Об этом свидетельствуют случаи встреч с этой кошкой.
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Хорошие новостиРоссияПриморский крайКитайФГБУ "Земля леопарда"
 
 
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