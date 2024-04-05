https://ria.ru/20240405/leopard-1937945399.html

В приморском нацпарке рассказали о жизни подопечного леопарда папы римского

В приморском нацпарке рассказали о жизни подопечного леопарда папы римского - РИА Новости, 05.04.2024

В приморском нацпарке рассказали о жизни подопечного леопарда папы римского

Ученые в Приморье получили видеокадры с дальневосточным леопардом, которого взял под опеку папа Римский Франциск: зверь в прекрасной форме и демонстрирует... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T05:57

2024-04-05T05:57

2024-04-05T05:57

хорошие новости

приморский край

китай

россия

франциск (хорхе марио бергольо)

памела андерсон

николай дроздов

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ВЛАДИВОСТОК, 5 апр – РИА Новости. Ученые в Приморье получили видеокадры с дальневосточным леопардом, которого взял под опеку папа Римский Франциск: зверь в прекрасной форме и демонстрирует хорошие охотничьи навыки, сообщил журналистам начальник отдела по связям с общественностью нацпарка "Земля леопарда" Иван Раков. "Хранители" леопарда - это своеобразные "крестные" редких кошек, они занимаются благотворительностью и участвуют в природоохранных акциях. Опекунами редких кошек уже стали актриса Памела Андерсон, актер Стивен Сигал, телеведущий Николай Дроздов, папа Римский Франциск и другие известные персоны. Понтифик дал своему подопечному имя известного в аргентине литературного персонажа - Мартин Фьерро. Взятый под опеку леопард - первый, за долгое время зафиксированный у полуострова Гамова, где этих диких животных давно не видели. "Леопард-символ, ставший первым леопардом на полуострове Гамова, где леопардов не видели десятилетиями. Имя ему дал папа Римский. Буквально на днях мы получили свежайшие кадры с ним. Леопард выглядит просто прекрасно, в прекрасной форме находится, и он повадился перед фотоловушками питаться оленями, которых он добывает на оленьей ферме, которая для этого и была создана", - сказал Раков. Он отметил, что на этой территории также живут два тигра. Самка леопарда Памела, которая является подопечной актрисы Памелы Андерсон, несмотря на то, что уже трижды становилась бабушкой, продолжает ходить на свидания. Она отмечена с самцом по имени Тайфун, рассказал Раков. Также он добавил, что ученые следят за леопардом Байкалом, имя которому дал ведущий Николай Дроздов. "Байкалу уже около 12 лет, это довольно преклонный возраст, средний возраст в дикой природе - 15 лет. Но, несмотря на преклонный возраст, он остаётся хозяином своей территории и даже сходил на свидание с более молодой самкой по имени Киби", - рассказал Раков. Он отметил, что эта самка несколько лет назад попала в ДТП, но выжила и предпринимает попытки продолжения рода. Также специалисты следят за судьбой леопарда Виктора, которого опекает певец Дима Билан. Ему около шести лет. "Он ни с кем не встречался, но... он все чаще стал попадаться (на фотоловушки) ночью.. Выглядит прекрасно, не испытывает проблем с охотой", - рассказал Раков. Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По данным на начало апреля 2024 года, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 129 взрослых дальневосточных леопардов.

https://ria.ru/20240329/leopard-1936631454.html

https://ria.ru/20231128/audioserial-1912319004.html

https://ria.ru/20240405/leopardy-1937944060.html

https://ria.ru/20231001/leopardy-1899701312.html

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приморский край, китай, россия, франциск (хорхе марио бергольо), памела андерсон, николай дроздов