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"Череда смертей". Как одно уголовное дело повлияло на целую индустрию - РИА Новости, 05.04.2024
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10:31 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/lekarstva-1937889470.html
"Череда смертей". Как одно уголовное дело повлияло на целую индустрию
"Череда смертей". Как одно уголовное дело повлияло на целую индустрию - РИА Новости, 05.04.2024
"Череда смертей". Как одно уголовное дело повлияло на целую индустрию
В 1982-м на адрес корпорации-гиганта Johnson & Johnson пришло сообщение: неизвестный требовал миллион долларов. Взамен обещал остановить череду смертельных... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T10:31
2024-04-05T10:31
сша
бостон
johnson & johnson
фбр
днк
чикаго
убийство
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости, Антонина Матвеева. В 1982-м на адрес корпорации-гиганта Johnson &amp; Johnson пришло сообщение: неизвестный требовал миллион долларов. Взамен обещал остановить череду смертельных отравлений, которая потрясла Чикаго. Каждый погибший принимал обезболивающее, производимое компанией. Шантажиста быстро нашли, но на этом история не закончилась. Как раскрывали одно из самых сложных дел в США — в материале РИА Новости.Семь смертейУтром 29 сентября 1982-го 12-летняя школьница Мэри Келлерман приняла две капсулы тайленола — популярного в США болеутоляющего и жаропонижающее средства на основе парацетамола. Вскоре девочка скончалась.Тем же утром умер 27-летний работник почты Адам Янус. Следом — молодая мать Мэри Райнер, а также сотрудница телефонной компании Мэри Макфарлэнд. Все они употребляли этот же препарат.Уже вечером был найдено еще несколько трупов - младший брат Януса и его жена.Последней жертвой стала стюардесса Пола Джин Принс. Ее обнаружили мертвой 1 октября. Как выяснилось, лекарства были отравлены цианидом калия. Их производителем числилась компания — McNeil Consumer Products, дочернее предприятие Johnson &amp; Johnson.ФБР проверило фирму, но следов преступления не нашлось. Зато благодаря ее участию, удалось избежать еще больших смертей. Людей предостерегали с помощью обращений на ТВ, изъяли из продаж старую партию тайленола. Чтобы вернуть доверие потребителей, выпустили новые упаковки с несколькими степенями защиты.Таинственный подозреваемыйВскоре следствие выяснило, как опасные лекарства попали в руки к покупателям: злоумышленник заменял их в аптеках на отравленные. Оставалось главное: установить мотивы и найти виновного.В декабре 1982-го появился подозреваемый - Джеймс Уильям Льюис. Выйти на него удалось благодаря письму, который он отправил производителю препаратов. В нем он требовал миллион долларов, "чтобы остановить убийства".Мужчину тут же арестовали. Он имел богатое криминальное прошлое. В частности, провел два года в тюрьме за уклонение от налогов. Также его обвиняли в убийстве клиента, которому он оказывал бухгалтерские услуги. Расчлененный труп нашли на чердаке дома Льюиса в Канзас-Сити. Тогда обвинения сняли, поскольку не удалось подтвердить причину смерти.Причастность к серии отравлений подозреваемый отрицал: якобы деньги вымогал не для себя, а чтобы перевести работодателю бывшей жены и подставить его под удар. Оснований для предъявления обвинений в отравлении не было, зато за вымогательство суд приговорил Льюиса к двадцати годам тюрьмы.После ареста он сотрудничал со следствием и даже предоставил прокурору множество записей с собственным расследованием преступления. В 1995 году Льюиса досрочно освободили.Между тем, расследование запутанного дела продолжалось. За все время опросили более ста следователей, изучили около семи тысяч версий. Но виновного так и не нашли.Возобновление расследованияВ 2009-м дело возобновили, а Льюиса в очередной раз проверили на причастность к преступлению. Как выяснилось, после освобождения из тюрьмы он снова попал за решетку за похищение и изнасилование. Обвинения тогда досрочно сняли — предполагаемая жертва отказалась от показаний.Агенты ФБР обыскали квартиру подозреваемого в Бостоне. Изъяли несколько картонных коробок с вещами, рулон коричневой бумаги и компьютер.ФБР пояснило, что данное решение связано с повышенным интересом к "тайлленоловому делу", который обострился к 25-й годовщине с момента происшествия. Повлияли, со слов ведомства, и многочисленные технологические достижения в сфере криминалистики."Ради семей жертв мы должны использовать (…) новые методы расследования. Надеемся разобраться с этим делом раз и навсегда", – заявил представитель ФБР Том Саймон.В 2010-м Льюис, чтобы обелить свое имя, передал образцы ДНК правоохранительным органам, в соцсетях заявлял о невиновности и даже раздавал интервью. Его причастность так и не доказали. В 2023-м он умер по естественным причинам в возрасте 76 лет.Несмотря на то, что дело не раскрыли до конца, оно вызвало большой общественный резонанс в США и даже привело к введению новых стандартов упаковки и контроля продажи лекарств.
https://ria.ru/20240402/insulin-1937301761.html
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сша, бостон, johnson & johnson, фбр, днк, чикаго, убийство
США, Бостон, Johnson & Johnson, ФБР, ДНК, Чикаго, Убийство

"Череда смертей". Как одно уголовное дело повлияло на целую индустрию

© AP Photo / Ed BaileyПузырек с капсулами тайленола в 1982 году
Пузырек с капсулами тайленола в 1982 году - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© AP Photo / Ed Bailey
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости, Антонина Матвеева. В 1982-м на адрес корпорации-гиганта Johnson & Johnson пришло сообщение: неизвестный требовал миллион долларов. Взамен обещал остановить череду смертельных отравлений, которая потрясла Чикаго. Каждый погибший принимал обезболивающее, производимое компанией. Шантажиста быстро нашли, но на этом история не закончилась. Как раскрывали одно из самых сложных дел в США — в материале РИА Новости.

Семь смертей

Утром 29 сентября 1982-го 12-летняя школьница Мэри Келлерман приняла две капсулы тайленола — популярного в США болеутоляющего и жаропонижающее средства на основе парацетамола. Вскоре девочка скончалась.
Тем же утром умер 27-летний работник почты Адам Янус. Следом — молодая мать Мэри Райнер, а также сотрудница телефонной компании Мэри Макфарлэнд. Все они употребляли этот же препарат.
© AP Photo / Charles Rex ArbogastДжек Элисон и его супруга Нэнси показывают свадебный снимок, на котором Мэри Макфарлэнд изображена в качестве подружки невесты
Джек Элисон и его супруга Нэнси показывают свадебный снимок, на котором Мэри Макфарлэнд изображена в качестве подружки невесты - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© AP Photo / Charles Rex Arbogast
Джек Элисон и его супруга Нэнси показывают свадебный снимок, на котором Мэри Макфарлэнд изображена в качестве подружки невесты
Уже вечером был найдено еще несколько трупов - младший брат Януса и его жена.
Последней жертвой стала стюардесса Пола Джин Принс. Ее обнаружили мертвой 1 октября. Как выяснилось, лекарства были отравлены цианидом калия. Их производителем числилась компания — McNeil Consumer Products, дочернее предприятие Johnson & Johnson.
ФБР проверило фирму, но следов преступления не нашлось. Зато благодаря ее участию, удалось избежать еще больших смертей. Людей предостерегали с помощью обращений на ТВ, изъяли из продаж старую партию тайленола. Чтобы вернуть доверие потребителей, выпустили новые упаковки с несколькими степенями защиты.

Таинственный подозреваемый

Вскоре следствие выяснило, как опасные лекарства попали в руки к покупателям: злоумышленник заменял их в аптеках на отравленные. Оставалось главное: установить мотивы и найти виновного.
© AP PhotoДжеймс Уильям Льюис, обвиняемый в отравлении тайленола
Джеймс Уильям Льюис, обвиняемый в отравлении тайленола - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© AP Photo
Джеймс Уильям Льюис, обвиняемый в отравлении тайленола
В декабре 1982-го появился подозреваемый - Джеймс Уильям Льюис. Выйти на него удалось благодаря письму, который он отправил производителю препаратов. В нем он требовал миллион долларов, "чтобы остановить убийства".
Мужчину тут же арестовали. Он имел богатое криминальное прошлое. В частности, провел два года в тюрьме за уклонение от налогов. Также его обвиняли в убийстве клиента, которому он оказывал бухгалтерские услуги. Расчлененный труп нашли на чердаке дома Льюиса в Канзас-Сити. Тогда обвинения сняли, поскольку не удалось подтвердить причину смерти.
Причастность к серии отравлений подозреваемый отрицал: якобы деньги вымогал не для себя, а чтобы перевести работодателю бывшей жены и подставить его под удар. Оснований для предъявления обвинений в отравлении не было, зато за вымогательство суд приговорил Льюиса к двадцати годам тюрьмы.
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После ареста он сотрудничал со следствием и даже предоставил прокурору множество записей с собственным расследованием преступления. В 1995 году Льюиса досрочно освободили.
Между тем, расследование запутанного дела продолжалось. За все время опросили более ста следователей, изучили около семи тысяч версий. Но виновного так и не нашли.

Возобновление расследования

В 2009-м дело возобновили, а Льюиса в очередной раз проверили на причастность к преступлению. Как выяснилось, после освобождения из тюрьмы он снова попал за решетку за похищение и изнасилование. Обвинения тогда досрочно сняли — предполагаемая жертва отказалась от показаний.
© AP Photo / JOHN SWARTЛабораторная проверка Тайленола на наличие цианида
Лабораторная проверка Тайленола на наличие цианида - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© AP Photo / JOHN SWART
Лабораторная проверка Тайленола на наличие цианида
Агенты ФБР обыскали квартиру подозреваемого в Бостоне. Изъяли несколько картонных коробок с вещами, рулон коричневой бумаги и компьютер.
ФБР пояснило, что данное решение связано с повышенным интересом к "тайлленоловому делу", который обострился к 25-й годовщине с момента происшествия. Повлияли, со слов ведомства, и многочисленные технологические достижения в сфере криминалистики.
"Ради семей жертв мы должны использовать (…) новые методы расследования. Надеемся разобраться с этим делом раз и навсегда", – заявил представитель ФБР Том Саймон.
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В 2010-м Льюис, чтобы обелить свое имя, передал образцы ДНК правоохранительным органам, в соцсетях заявлял о невиновности и даже раздавал интервью. Его причастность так и не доказали. В 2023-м он умер по естественным причинам в возрасте 76 лет.
Несмотря на то, что дело не раскрыли до конца, оно вызвало большой общественный резонанс в США и даже привело к введению новых стандартов упаковки и контроля продажи лекарств.
 
СШАБостонJohnson & JohnsonФБРДНКЧикагоУбийство
 
 
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