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Все больше иностранных партнеров России признают выбор Крыма, заявил Лавров - РИА Новости, 05.04.2024
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18:28 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/krym-1938119784.html
Все больше иностранных партнеров России признают выбор Крыма, заявил Лавров
Все больше иностранных партнеров России признают выбор Крыма, заявил Лавров - РИА Новости, 05.04.2024
Все больше иностранных партнеров России признают выбор Крыма, заявил Лавров
Растет число иностранных партнеров Москвы, которые поддерживают выбор крымчан и севастопольцев о воссоединении с Россией в 2014 году, это радует РФ, заявил... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T18:28
2024-04-05T18:28
политика
россия
сергей лавров
севастополь
республика крым
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Растет число иностранных партнеров Москвы, которые поддерживают выбор крымчан и севастопольцев о воссоединении с Россией в 2014 году, это радует РФ, заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров. "Рады, что все больше иностранных партнеров признают и поддерживают независимый выбор людей Крыма и Севастополя. Их естественное желание говорить на родном языке, развивать свою культуру", - говорится в послании Лаврова по случаю мероприятия, приуроченного к празднованию 10-летия Крымской весны. Зачитал обращение министра директор департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями МИД России Александр Лукашик. В послании министра также отмечается, что решение жителей Крыма и Севастополя о воссоединении с Россией было "единственно верным". "Это позволило защитить жизнь, честь и достоинство крымчан от посягательств русофобского режима в Киеве", - добавил глава МИД РФ. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20240318/rossiya-1933209866.html
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россия
севастополь
республика крым
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политика, россия, сергей лавров, севастополь, республика крым, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Политика, Россия, Сергей Лавров, Севастополь, Республика Крым, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Все больше иностранных партнеров России признают выбор Крыма, заявил Лавров

Лавров: растет число иностранных партнеров, поддерживающих выбор жителей Крыма

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкУчастники акции, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, на площадке перед Госсоветом Республики Крым
Участники акции, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, на площадке перед Госсоветом Республики Крым - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Участники акции, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, на площадке перед Госсоветом Республики Крым. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Растет число иностранных партнеров Москвы, которые поддерживают выбор крымчан и севастопольцев о воссоединении с Россией в 2014 году, это радует РФ, заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров.
"Рады, что все больше иностранных партнеров признают и поддерживают независимый выбор людей Крыма и Севастополя. Их естественное желание говорить на родном языке, развивать свою культуру", - говорится в послании Лаврова по случаю мероприятия, приуроченного к празднованию 10-летия Крымской весны. Зачитал обращение министра директор департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями МИД России Александр Лукашик.
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В послании министра также отмечается, что решение жителей Крыма и Севастополя о воссоединении с Россией было "единственно верным". "Это позволило защитить жизнь, честь и достоинство крымчан от посягательств русофобского режима в Киеве", - добавил глава МИД РФ.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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ПолитикаРоссияСергей ЛавровСевастопольРеспублика КрымМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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