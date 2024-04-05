Все больше иностранных партнеров России признают выбор Крыма, заявил Лавров
Лавров: растет число иностранных партнеров, поддерживающих выбор жителей Крыма
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкУчастники акции, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, на площадке перед Госсоветом Республики Крым
Участники акции, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, на площадке перед Госсоветом Республики Крым. Архивное фото
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Растет число иностранных партнеров Москвы, которые поддерживают выбор крымчан и севастопольцев о воссоединении с Россией в 2014 году, это радует РФ, заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров.
"Рады, что все больше иностранных партнеров признают и поддерживают независимый выбор людей Крыма и Севастополя. Их естественное желание говорить на родном языке, развивать свою культуру", - говорится в послании Лаврова по случаю мероприятия, приуроченного к празднованию 10-летия Крымской весны. Зачитал обращение министра директор департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями МИД России Александр Лукашик.
В послании министра также отмечается, что решение жителей Крыма и Севастополя о воссоединении с Россией было "единственно верным". "Это позволило защитить жизнь, честь и достоинство крымчан от посягательств русофобского режима в Киеве", - добавил глава МИД РФ.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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