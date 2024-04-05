https://ria.ru/20240405/krym-1938119784.html

Все больше иностранных партнеров России признают выбор Крыма, заявил Лавров

Все больше иностранных партнеров России признают выбор Крыма, заявил Лавров - РИА Новости, 05.04.2024

Все больше иностранных партнеров России признают выбор Крыма, заявил Лавров

Растет число иностранных партнеров Москвы, которые поддерживают выбор крымчан и севастопольцев о воссоединении с Россией в 2014 году, это радует РФ, заявил... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T18:28

2024-04-05T18:28

2024-04-05T18:28

политика

россия

сергей лавров

севастополь

республика крым

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Растет число иностранных партнеров Москвы, которые поддерживают выбор крымчан и севастопольцев о воссоединении с Россией в 2014 году, это радует РФ, заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров. "Рады, что все больше иностранных партнеров признают и поддерживают независимый выбор людей Крыма и Севастополя. Их естественное желание говорить на родном языке, развивать свою культуру", - говорится в послании Лаврова по случаю мероприятия, приуроченного к празднованию 10-летия Крымской весны. Зачитал обращение министра директор департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями МИД России Александр Лукашик. В послании министра также отмечается, что решение жителей Крыма и Севастополя о воссоединении с Россией было "единственно верным". "Это позволило защитить жизнь, честь и достоинство крымчан от посягательств русофобского режима в Киеве", - добавил глава МИД РФ. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20240318/rossiya-1933209866.html

https://ria.ru/20240227/krym-1929557112.html

россия

севастополь

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, сергей лавров, севастополь, республика крым, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)