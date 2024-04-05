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В Таиланде задержали россиянина - РИА Новости, 05.04.2024
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10:33 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/kripta-1937973022.html
В Таиланде задержали россиянина
В Таиланде задержали россиянина - РИА Новости, 05.04.2024
В Таиланде задержали россиянина
Гражданин РФ задержан таиландской полицией на острове Пханган (Ко Пханган) в провинции Сураттхани по обвинению в организации нелегального обменного пункта... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T10:33
2024-04-05T10:33
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БАНГКОК, 5 апр – РИА Новости. Гражданин РФ задержан таиландской полицией на острове Пханган (Ко Пханган) в провинции Сураттхани по обвинению в организации нелегального обменного пункта криптовалюты, сообщает в пятницу газета Bangkok Post. Полицейские отследили рекламные объявления сервиса по обмену криптовалюты, размещенные в интернете и социальных сетях и связанные ссылкой с банковскими счетами. Счета принадлежали проживающему на острове Пханган 36-летнему россиянину, которого, по данным газеты, зовут Ибрагим Гайтукиев, а также еще одному иностранцу, названному Максимом Варюхиным. На острове сотрудники управления полиции по провинции Сураттхани обнаружили легальный магазин по продаже изделий из каннабиса, частично легализованного в Таиланде, который принадлежал компании, возглавляемой Гайтукиевым. В магазине была обнаружена реклама сервиса по обмену криптовалюты, а перед входом полицейские нашли табличку с надписью "Биткойн". По информации газеты, на допросе россиянин признал, что вместе с другим фигурантом дела, Варюхиным, оказывал туристам услуги по обмену криптовалют. Операции с криптовалютой в Таиланде ограничены законом и строго лицензируются.
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в мире, технологии, таиланд, россия
В мире, Технологии, Таиланд, Россия
В Таиланде задержали россиянина

В Таиланде задержали россиянина по обвинению в торговле криптовалютой

CC BY 2.0 / Phuket@photographer.net / XOKA0292bsПолиция в Паттайе
Полиция в Паттайе - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
CC BY 2.0 / Phuket@photographer.net / XOKA0292bs
Полиция в Паттайе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 5 апр – РИА Новости. Гражданин РФ задержан таиландской полицией на острове Пханган (Ко Пханган) в провинции Сураттхани по обвинению в организации нелегального обменного пункта криптовалюты, сообщает в пятницу газета Bangkok Post.
Полицейские отследили рекламные объявления сервиса по обмену криптовалюты, размещенные в интернете и социальных сетях и связанные ссылкой с банковскими счетами. Счета принадлежали проживающему на острове Пханган 36-летнему россиянину, которого, по данным газеты, зовут Ибрагим Гайтукиев, а также еще одному иностранцу, названному Максимом Варюхиным.
На острове сотрудники управления полиции по провинции Сураттхани обнаружили легальный магазин по продаже изделий из каннабиса, частично легализованного в Таиланде, который принадлежал компании, возглавляемой Гайтукиевым. В магазине была обнаружена реклама сервиса по обмену криптовалюты, а перед входом полицейские нашли табличку с надписью "Биткойн".
По информации газеты, на допросе россиянин признал, что вместе с другим фигурантом дела, Варюхиным, оказывал туристам услуги по обмену криптовалют.
Операции с криптовалютой в Таиланде ограничены законом и строго лицензируются.
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