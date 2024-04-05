https://ria.ru/20240405/kosmos-1938120508.html

Слуцкий выступил против милитаризации космоса

Слуцкий выступил против милитаризации космоса - РИА Новости, 05.04.2024

Слуцкий выступил против милитаризации космоса

Председатель думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил РИА Новости, что Россия выступает против милитаризации космоса и... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T18:34

2024-04-05T18:34

2024-04-05T18:34

россия

сша

леонид слуцкий (политик)

безопасность

ядерное оружие

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Председатель думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил РИА Новости, что Россия выступает против милитаризации космоса и держит на контроле ситуацию с точки зрения нейтрализации угроз. Комментируя слова помощника министра обороны США по космической политике Джона Плама о контактах с Россией по поводу неразмещения оружия в космосе, Слуцкий отметил, что американская сторона сама занимается "вбросами и беспочвенными обвинениями". "У России не было и нет планов размещения в космосе вооружений, в первую очередь, ядерных. И об этом было заявлено действительно на самом высоком уровне… В любом случае, Россия держит на контроле ситуацию с точки зрения нейтрализации угроз и продолжает выступать против милитаризации космического пространства", - сообщил Слуцкий.

https://ria.ru/20240405/kosmos-1938030138.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сша, леонид слуцкий (политик), безопасность, ядерное оружие