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Слуцкий выступил против милитаризации космоса - РИА Новости, 05.04.2024
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18:34 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/kosmos-1938120508.html
Слуцкий выступил против милитаризации космоса
Слуцкий выступил против милитаризации космоса - РИА Новости, 05.04.2024
Слуцкий выступил против милитаризации космоса
Председатель думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил РИА Новости, что Россия выступает против милитаризации космоса и... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T18:34
2024-04-05T18:34
россия
сша
леонид слуцкий (политик)
безопасность
ядерное оружие
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Председатель думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил РИА Новости, что Россия выступает против милитаризации космоса и держит на контроле ситуацию с точки зрения нейтрализации угроз. Комментируя слова помощника министра обороны США по космической политике Джона Плама о контактах с Россией по поводу неразмещения оружия в космосе, Слуцкий отметил, что американская сторона сама занимается "вбросами и беспочвенными обвинениями". "У России не было и нет планов размещения в космосе вооружений, в первую очередь, ядерных. И об этом было заявлено действительно на самом высоком уровне… В любом случае, Россия держит на контроле ситуацию с точки зрения нейтрализации угроз и продолжает выступать против милитаризации космического пространства", - сообщил Слуцкий.
https://ria.ru/20240405/kosmos-1938030138.html
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россия, сша, леонид слуцкий (политик), безопасность, ядерное оружие
Россия, США, Леонид Слуцкий (политик), Безопасность, Ядерное оружие
Слуцкий выступил против милитаризации космоса

Слуцкий: Россия выступает против милитаризации космоса и держит руку на пульсе

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКандидат от фракции ЛДПР на выборах президента РФ Леонид Слуцкий
Кандидат от фракции ЛДПР на выборах президента РФ Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Кандидат от фракции ЛДПР на выборах президента РФ Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Председатель думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил РИА Новости, что Россия выступает против милитаризации космоса и держит на контроле ситуацию с точки зрения нейтрализации угроз.
Комментируя слова помощника министра обороны США по космической политике Джона Плама о контактах с Россией по поводу неразмещения оружия в космосе, Слуцкий отметил, что американская сторона сама занимается "вбросами и беспочвенными обвинениями".
"У России не было и нет планов размещения в космосе вооружений, в первую очередь, ядерных. И об этом было заявлено действительно на самом высоком уровне… В любом случае, Россия держит на контроле ситуацию с точки зрения нейтрализации угроз и продолжает выступать против милитаризации космического пространства", - сообщил Слуцкий.
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РоссияСШАЛеонид Слуцкий (политик)БезопасностьЯдерное оружие
 
 
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