https://ria.ru/20240405/korpus-1938070537.html

Новый корпус психоневрологического интерната открылся под Красноярском

Новый корпус психоневрологического интерната открылся под Красноярском - РИА Новости, 05.04.2024

Новый корпус психоневрологического интерната открылся под Красноярском

Новый корпус на 150 мест, полностью укомплектованный необходимым оборудованием и мебелью, открылся в Козульском психоневрологическом интернате Красноярского... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T15:56

2024-04-05T15:56

2024-04-05T15:56

красноярский край

шушенский район

нацпроекты

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938073885_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dfef750cea4ad456a7fb8087b6c9fcae.jpg

КРАСНОЯРСК, 5 апр — РИА Новости. Новый корпус на 150 мест, полностью укомплектованный необходимым оборудованием и мебелью, открылся в Козульском психоневрологическом интернате Красноярского края, сообщает министерство социальной политики региона. Новый корпус возвели за два года взамен старого деревянного строения. С вводом нового корпуса штат учреждения увеличится на 65 сотрудников, а после завершения строительства второго корпуса добавится ещё около 100 рабочих мест. "Это значительное событие для всех нас, так как мы сделали очередной шаг к решению одной из главных задач нацпроекта "Демография" – созданию безопасной и комфортной среды для людей, которые нуждаются в поддержке и заботе", - отметила глава краевого минсоцполитики Ирина Пастухова.В новом корпусе уютные комнаты, гостиные, буфетные с небьющейся посудой, административные и медицинские помещения, современная охранно-пожарная сигнализация и система видеонаблюдения. Также имеются тренажерный зал, кинозал, библиотека, кабинеты для развития творческих способностей и социально-бытовой реабилитации. Для инвалидов в комнатах установлены удобные многофункциональные кровати, в здании предусмотрены пандусы, просторные пассажирские лифты, широкие коридоры, специальные поручни на путях движения, отсутствие перепадов высот. "По поручению главы региона работа по переселению людей из пожароопасных строений продолжится. В этом году в Козульском интернате начнется строительство ещё одного корпуса на 150 мест. Готовится к открытию интернат на 200 мест в Шушенском районе. В планах возвести два корпуса в Ирбейском районе", – сказала Пастухова.

https://ria.ru/20240326/krasnoyarsk-1935814812.html

красноярский край

шушенский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

красноярский край, шушенский район, нацпроекты