https://ria.ru/20240405/korpus-1938070537.html
Новый корпус психоневрологического интерната открылся под Красноярском
Новый корпус психоневрологического интерната открылся под Красноярском - РИА Новости, 05.04.2024
Новый корпус психоневрологического интерната открылся под Красноярском
Новый корпус на 150 мест, полностью укомплектованный необходимым оборудованием и мебелью, открылся в Козульском психоневрологическом интернате Красноярского... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T15:56
2024-04-05T15:56
2024-04-05T15:56
красноярский край
шушенский район
нацпроекты
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КРАСНОЯРСК, 5 апр — РИА Новости. Новый корпус на 150 мест, полностью укомплектованный необходимым оборудованием и мебелью, открылся в Козульском психоневрологическом интернате Красноярского края, сообщает министерство социальной политики региона. Новый корпус возвели за два года взамен старого деревянного строения. С вводом нового корпуса штат учреждения увеличится на 65 сотрудников, а после завершения строительства второго корпуса добавится ещё около 100 рабочих мест. "Это значительное событие для всех нас, так как мы сделали очередной шаг к решению одной из главных задач нацпроекта "Демография" – созданию безопасной и комфортной среды для людей, которые нуждаются в поддержке и заботе", - отметила глава краевого минсоцполитики Ирина Пастухова.В новом корпусе уютные комнаты, гостиные, буфетные с небьющейся посудой, административные и медицинские помещения, современная охранно-пожарная сигнализация и система видеонаблюдения. Также имеются тренажерный зал, кинозал, библиотека, кабинеты для развития творческих способностей и социально-бытовой реабилитации. Для инвалидов в комнатах установлены удобные многофункциональные кровати, в здании предусмотрены пандусы, просторные пассажирские лифты, широкие коридоры, специальные поручни на путях движения, отсутствие перепадов высот. "По поручению главы региона работа по переселению людей из пожароопасных строений продолжится. В этом году в Козульском интернате начнется строительство ещё одного корпуса на 150 мест. Готовится к открытию интернат на 200 мест в Шушенском районе. В планах возвести два корпуса в Ирбейском районе", – сказала Пастухова.
https://ria.ru/20240326/krasnoyarsk-1935814812.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярский край, шушенский район, нацпроекты
Красноярский край, Шушенский район, Нацпроекты
КРАСНОЯРСК, 5 апр — РИА Новости. Новый корпус на 150 мест, полностью укомплектованный необходимым оборудованием и мебелью, открылся в Козульском психоневрологическом интернате Красноярского края, сообщает министерство социальной политики региона.
Новый корпус возвели за два года взамен старого деревянного строения. С вводом нового корпуса штат учреждения увеличится на 65 сотрудников, а после завершения строительства второго корпуса добавится ещё около 100 рабочих мест.
«
"Это значительное событие для всех нас, так как мы сделали очередной шаг к решению одной из главных задач нацпроекта "Демография" – созданию безопасной и комфортной среды для людей, которые нуждаются в поддержке и заботе", - отметила глава краевого минсоцполитики Ирина Пастухова.
В новом корпусе уютные комнаты, гостиные, буфетные с небьющейся посудой, административные и медицинские помещения, современная охранно-пожарная сигнализация и система видеонаблюдения. Также имеются тренажерный зал, кинозал, библиотека, кабинеты для развития творческих способностей и социально-бытовой реабилитации.
Для инвалидов в комнатах установлены удобные многофункциональные кровати, в здании предусмотрены пандусы, просторные пассажирские лифты, широкие коридоры, специальные поручни на путях движения, отсутствие перепадов высот.
"По поручению главы региона работа по переселению людей из пожароопасных строений продолжится. В этом году в Козульском интернате начнется строительство ещё одного корпуса на 150 мест. Готовится к открытию интернат на 200 мест в Шушенском районе. В планах возвести два корпуса в Ирбейском районе", – сказала Пастухова.