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Новый корпус психоневрологического интерната открылся под Красноярском - РИА Новости, 05.04.2024
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15:56 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/korpus-1938070537.html
Новый корпус психоневрологического интерната открылся под Красноярском
Новый корпус психоневрологического интерната открылся под Красноярском - РИА Новости, 05.04.2024
Новый корпус психоневрологического интерната открылся под Красноярском
Новый корпус на 150 мест, полностью укомплектованный необходимым оборудованием и мебелью, открылся в Козульском психоневрологическом интернате Красноярского... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T15:56
2024-04-05T15:56
красноярский край
шушенский район
нацпроекты
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КРАСНОЯРСК, 5 апр — РИА Новости. Новый корпус на 150 мест, полностью укомплектованный необходимым оборудованием и мебелью, открылся в Козульском психоневрологическом интернате Красноярского края, сообщает министерство социальной политики региона. Новый корпус возвели за два года взамен старого деревянного строения. С вводом нового корпуса штат учреждения увеличится на 65 сотрудников, а после завершения строительства второго корпуса добавится ещё около 100 рабочих мест. &quot;Это значительное событие для всех нас, так как мы сделали очередной шаг к решению одной из главных задач нацпроекта &quot;Демография&quot; – созданию безопасной и комфортной среды для людей, которые нуждаются в поддержке и заботе&quot;, - отметила глава краевого минсоцполитики Ирина Пастухова.В новом корпусе уютные комнаты, гостиные, буфетные с небьющейся посудой, административные и медицинские помещения, современная охранно-пожарная сигнализация и система видеонаблюдения. Также имеются тренажерный зал, кинозал, библиотека, кабинеты для развития творческих способностей и социально-бытовой реабилитации. Для инвалидов в комнатах установлены удобные многофункциональные кровати, в здании предусмотрены пандусы, просторные пассажирские лифты, широкие коридоры, специальные поручни на путях движения, отсутствие перепадов высот. "По поручению главы региона работа по переселению людей из пожароопасных строений продолжится. В этом году в Козульском интернате начнется строительство ещё одного корпуса на 150 мест. Готовится к открытию интернат на 200 мест в Шушенском районе. В планах возвести два корпуса в Ирбейском районе", – сказала Пастухова.
https://ria.ru/20240326/krasnoyarsk-1935814812.html
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красноярский край, шушенский район, нацпроекты
Красноярский край, Шушенский район, Нацпроекты

Новый корпус психоневрологического интерната открылся под Красноярском

© Фото : Министерство социальной политики Красноярского краяНовый корпус психоневрологического интерната открылся под Красноярском крае
Новый корпус психоневрологического интерната открылся под Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© Фото : Министерство социальной политики Красноярского края
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КРАСНОЯРСК, 5 апр — РИА Новости. Новый корпус на 150 мест, полностью укомплектованный необходимым оборудованием и мебелью, открылся в Козульском психоневрологическом интернате Красноярского края, сообщает министерство социальной политики региона.
Новый корпус возвели за два года взамен старого деревянного строения. С вводом нового корпуса штат учреждения увеличится на 65 сотрудников, а после завершения строительства второго корпуса добавится ещё около 100 рабочих мест.
«

"Это значительное событие для всех нас, так как мы сделали очередной шаг к решению одной из главных задач нацпроекта "Демография" – созданию безопасной и комфортной среды для людей, которые нуждаются в поддержке и заботе", - отметила глава краевого минсоцполитики Ирина Пастухова.

В новом корпусе уютные комнаты, гостиные, буфетные с небьющейся посудой, административные и медицинские помещения, современная охранно-пожарная сигнализация и система видеонаблюдения. Также имеются тренажерный зал, кинозал, библиотека, кабинеты для развития творческих способностей и социально-бытовой реабилитации.
© Фото : Министерство социальной политики Красноярского краяНовый корпус психоневрологического интерната открылся под Красноярском крае
Новый корпус психоневрологического интерната открылся под Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© Фото : Министерство социальной политики Красноярского края
Новый корпус психоневрологического интерната открылся под Красноярском крае
Для инвалидов в комнатах установлены удобные многофункциональные кровати, в здании предусмотрены пандусы, просторные пассажирские лифты, широкие коридоры, специальные поручни на путях движения, отсутствие перепадов высот.
"По поручению главы региона работа по переселению людей из пожароопасных строений продолжится. В этом году в Козульском интернате начнется строительство ещё одного корпуса на 150 мест. Готовится к открытию интернат на 200 мест в Шушенском районе. В планах возвести два корпуса в Ирбейском районе", – сказала Пастухова.
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Красноярский крайШушенский районНацпроекты
 
 
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