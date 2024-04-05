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Рособрнадзор рассказал о регламентировании контрольных работ в школах - РИА Новости, 05.04.2024
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11:30 05.04.2024 (обновлено: 11:41 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/kontrolnye-1937992484.html
Рособрнадзор рассказал о регламентировании контрольных работ в школах
Рособрнадзор рассказал о регламентировании контрольных работ в школах - РИА Новости, 05.04.2024
Рособрнадзор рассказал о регламентировании контрольных работ в школах
Проведение контрольных работ в школах будет регламентироваться на федеральном уровне, готовится соответствующее постановление правительства России, заявил глава РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T11:30
2024-04-05T11:41
общество
россия
анзор музаев
владимир путин
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
образование - общество
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Проведение контрольных работ в школах будет регламентироваться на федеральном уровне, готовится соответствующее постановление правительства России, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью телеканалу "Россия 24"."На днях выйдет постановление правительства, которое регламентирует... проведение на федеральном уровне контрольных работ. И все, что проводят регионы, они обязательно будут согласовывать на федеральном уровне. И мы здесь дадим экспертное заключение, есть ли необходимость в проведении этих процедур", - сказал Музаев.Ранее президент России Владимир Путин поручил сократить число контрольных и домашних работ в школах.
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общество, россия, анзор музаев, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование - общество, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Анзор Музаев, Владимир Путин, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Образование - Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Рособрнадзор рассказал о регламентировании контрольных работ в школах

Музаев: проведение контрольных работ регламентируют на федеральном уровне

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкШкольник пишет контрольную
Школьник пишет контрольную - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Школьник пишет контрольную. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Проведение контрольных работ в школах будет регламентироваться на федеральном уровне, готовится соответствующее постановление правительства России, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью телеканалу "Россия 24".
"На днях выйдет постановление правительства, которое регламентирует... проведение на федеральном уровне контрольных работ. И все, что проводят регионы, они обязательно будут согласовывать на федеральном уровне. И мы здесь дадим экспертное заключение, есть ли необходимость в проведении этих процедур", - сказал Музаев.
Ранее президент России Владимир Путин поручил сократить число контрольных и домашних работ в школах.
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ОбществоРоссияАнзор МузаевВладимир ПутинФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Образование - ОбществоСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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