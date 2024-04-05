https://ria.ru/20240405/kontrolnye-1937992484.html

Рособрнадзор рассказал о регламентировании контрольных работ в школах

Рособрнадзор рассказал о регламентировании контрольных работ в школах - РИА Новости, 05.04.2024

Рособрнадзор рассказал о регламентировании контрольных работ в школах

Проведение контрольных работ в школах будет регламентироваться на федеральном уровне, готовится соответствующее постановление правительства России, заявил глава РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T11:30

2024-04-05T11:30

2024-04-05T11:41

общество

россия

анзор музаев

владимир путин

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

образование - общество

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сн_образование

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Проведение контрольных работ в школах будет регламентироваться на федеральном уровне, готовится соответствующее постановление правительства России, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью телеканалу "Россия 24"."На днях выйдет постановление правительства, которое регламентирует... проведение на федеральном уровне контрольных работ. И все, что проводят регионы, они обязательно будут согласовывать на федеральном уровне. И мы здесь дадим экспертное заключение, есть ли необходимость в проведении этих процедур", - сказал Музаев.Ранее президент России Владимир Путин поручил сократить число контрольных и домашних работ в школах.

https://ria.ru/20231018/raboty-1903623699.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, анзор музаев, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование - общество, социальный навигатор, сн_образование