https://ria.ru/20240405/kompleks-1938017348.html
Первый в России комплекс для сборки ПО представили в Москве
Первый в России комплекс для сборки ПО представили в Москве - РИА Новости, 05.04.2024
Первый в России комплекс для сборки ПО представили в Москве
Первый в России технологический комплекс для сборки программного обеспечения (0+), позволяющий компаниям создать полномасштабную цифровую инфраструктуру из... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T14:38
2024-04-05T14:38
2024-04-05T14:38
технологии
россия
москва
руссофт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938034333_0:172:1920:1252_1920x0_80_0_0_e9ebb93a23951bddc110372d4f018e47.png
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Первый в России технологический комплекс для сборки программного обеспечения (0+), позволяющий компаниям создать полномасштабную цифровую инфраструктуру из российских компонентов, презентовали в Москве, сообщает корреспондент РИА Новости.От простых приложений – до операционной системы с комплектом прикладных программ: создатели комплекса рассказали о его функционале и возможностях применения.С 2001 года отечественная компания "Базальт СПО" развивает собственную инфраструктуру разработки, на которой создано десять поколений операционных систем. Технологический комплекс стал первым платформенным решением в продуктовой линейке компании."Мы плотно сотрудничаем с международными проектами разработки свободных программ, принимаем активное участие в создании многих компонентов. У нас есть все инструменты для работы, репозиторий, в котором сейчас хранится более 18 тысяч пакетов программ, причем собранных для разных аппаратных архитектур – это и Intel (Интел), и Эльбрус, и RISC-V (reduced instruction set computer — вычислитель с набором упрощённых/редуцированных команд), и ARM (Advanced RISC Machine — усовершенствованная RISC-машина), и MIPS (Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages, микропроцессор без блокировок в конвейере). Далее на базе этой инфраструктуры мы выпускаем продукты. И здесь самостоятельную ценность представляет пакетная база – взаимосвязь пакетов. За годы работы у нас появились партнеры, которые захотели выпускать свои дистрибутивы на базе нашей платформы. И мы поняли, что имеет смысл сделать продуктовизацию нашей инфраструктуры, чтобы репозиторием и его инструментами могли пользоваться наши партнеры", – рассказал историю создания "Альт Платформы" председатель совета директоров компании-разработчика Алексей Смирнов."Альт Платформа" - это продукт для собственных ИТ-решений. В ее состав входят банк программных пакетов (репозиторий), среда и инструменты для сборки и тиражирования цифровых продуктов. Поставляется платформа с технической поддержкой разработчика.Продукт уже внесен в Единый реестр российского ПО, то есть является отечественным во всей совокупности. Это означает, что использовать его можно в том числе и в целях импортозамещения.По мнению президента ассоциации РУССОФТ, объединяющей российских разработчиков ПО, Валентина Макарова, это свидетельствует о переходе компании на новый уровень: от разработки собственного ПО – до участия в интересах глобального сообщества."Во-первых, российские компании могут строить продукты, которые, с точки зрения построения, будут доверенными. Это очень важно. И это правильная поддержка тех, кто хочет создавать новые продукты для России. А во-вторых, этот инструмент доверенного построения инфраструктуры мы можем предлагать дружественным странам, которые поставили во главу госполитики создание собственной независимой доверенной экосистемы продуктов для инфраструктуры мира, и у которых есть интерес к такому продукту именно потому, что Россия помогает им добиться этой доверенности", – прокомментировал президент ассоциации РУССОФТ.Реклама, Рекламодатель ООО "Базальт СПО", ИНН 7714350892
https://radiosputnik.ru/20240305/it-1931192079.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938034333_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_5e3ef0ee3804c3a4942c21c86753eb0e.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, москва, руссофт
Технологии, Россия, Москва, Руссофт
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Первый в России технологический комплекс для сборки программного обеспечения (0+), позволяющий компаниям создать полномасштабную цифровую инфраструктуру из российских компонентов, презентовали в Москве, сообщает корреспондент РИА Новости.
От простых приложений – до операционной системы с комплектом прикладных программ: создатели комплекса рассказали о его функционале и возможностях применения.
С 2001 года отечественная компания "Базальт СПО" развивает собственную инфраструктуру разработки, на которой создано десять поколений операционных систем. Технологический комплекс стал первым платформенным решением в продуктовой линейке компании.
«
"Мы плотно сотрудничаем с международными проектами разработки свободных программ, принимаем активное участие в создании многих компонентов. У нас есть все инструменты для работы, репозиторий, в котором сейчас хранится более 18 тысяч пакетов программ, причем собранных для разных аппаратных архитектур – это и Intel (Интел), и Эльбрус, и RISC-V (reduced instruction set computer — вычислитель с набором упрощённых/редуцированных команд), и ARM (Advanced RISC Machine — усовершенствованная RISC-машина), и MIPS (Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages, микропроцессор без блокировок в конвейере). Далее на базе этой инфраструктуры мы выпускаем продукты. И здесь самостоятельную ценность представляет пакетная база – взаимосвязь пакетов. За годы работы у нас появились партнеры, которые захотели выпускать свои дистрибутивы на базе нашей платформы. И мы поняли, что имеет смысл сделать продуктовизацию нашей инфраструктуры, чтобы репозиторием и его инструментами могли пользоваться наши партнеры", – рассказал историю создания "Альт Платформы" председатель совета директоров компании-разработчика Алексей Смирнов.
"Альт Платформа" - это продукт для собственных ИТ-решений. В ее состав входят банк программных пакетов (репозиторий), среда и инструменты для сборки и тиражирования цифровых продуктов. Поставляется платформа с технической поддержкой разработчика.
Продукт уже внесен в Единый реестр российского ПО, то есть является отечественным во всей совокупности. Это означает, что использовать его можно в том числе и в целях импортозамещения.
По мнению президента ассоциации РУССОФТ
, объединяющей российских разработчиков ПО, Валентина Макарова, это свидетельствует о переходе компании на новый уровень: от разработки собственного ПО – до участия в интересах глобального сообщества.
"Во-первых, российские компании могут строить продукты, которые, с точки зрения построения, будут доверенными. Это очень важно. И это правильная поддержка тех, кто хочет создавать новые продукты для России. А во-вторых, этот инструмент доверенного построения инфраструктуры мы можем предлагать дружественным странам, которые поставили во главу госполитики создание собственной независимой доверенной экосистемы продуктов для инфраструктуры мира, и у которых есть интерес к такому продукту именно потому, что Россия помогает им добиться этой доверенности", – прокомментировал президент ассоциации РУССОФТ.
Реклама, Рекламодатель ООО "Базальт СПО", ИНН 7714350892