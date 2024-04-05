https://ria.ru/20240405/kompleks-1938017348.html

Первый в России комплекс для сборки ПО представили в Москве

Первый в России комплекс для сборки ПО представили в Москве - РИА Новости, 05.04.2024

Первый в России комплекс для сборки ПО представили в Москве

Первый в России технологический комплекс для сборки программного обеспечения (0+), позволяющий компаниям создать полномасштабную цифровую инфраструктуру из... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T14:38

2024-04-05T14:38

2024-04-05T14:38

технологии

россия

москва

руссофт

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Первый в России технологический комплекс для сборки программного обеспечения (0+), позволяющий компаниям создать полномасштабную цифровую инфраструктуру из российских компонентов, презентовали в Москве, сообщает корреспондент РИА Новости.От простых приложений – до операционной системы с комплектом прикладных программ: создатели комплекса рассказали о его функционале и возможностях применения.С 2001 года отечественная компания "Базальт СПО" развивает собственную инфраструктуру разработки, на которой создано десять поколений операционных систем. Технологический комплекс стал первым платформенным решением в продуктовой линейке компании."Мы плотно сотрудничаем с международными проектами разработки свободных программ, принимаем активное участие в создании многих компонентов. У нас есть все инструменты для работы, репозиторий, в котором сейчас хранится более 18 тысяч пакетов программ, причем собранных для разных аппаратных архитектур – это и Intel (Интел), и Эльбрус, и RISC-V (reduced instruction set computer — вычислитель с набором упрощённых/редуцированных команд), и ARM (Advanced RISC Machine — усовершенствованная RISC-машина), и MIPS (Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages, микропроцессор без блокировок в конвейере). Далее на базе этой инфраструктуры мы выпускаем продукты. И здесь самостоятельную ценность представляет пакетная база – взаимосвязь пакетов. За годы работы у нас появились партнеры, которые захотели выпускать свои дистрибутивы на базе нашей платформы. И мы поняли, что имеет смысл сделать продуктовизацию нашей инфраструктуры, чтобы репозиторием и его инструментами могли пользоваться наши партнеры", – рассказал историю создания "Альт Платформы" председатель совета директоров компании-разработчика Алексей Смирнов."Альт Платформа" - это продукт для собственных ИТ-решений. В ее состав входят банк программных пакетов (репозиторий), среда и инструменты для сборки и тиражирования цифровых продуктов. Поставляется платформа с технической поддержкой разработчика.Продукт уже внесен в Единый реестр российского ПО, то есть является отечественным во всей совокупности. Это означает, что использовать его можно в том числе и в целях импортозамещения.По мнению президента ассоциации РУССОФТ, объединяющей российских разработчиков ПО, Валентина Макарова, это свидетельствует о переходе компании на новый уровень: от разработки собственного ПО – до участия в интересах глобального сообщества."Во-первых, российские компании могут строить продукты, которые, с точки зрения построения, будут доверенными. Это очень важно. И это правильная поддержка тех, кто хочет создавать новые продукты для России. А во-вторых, этот инструмент доверенного построения инфраструктуры мы можем предлагать дружественным странам, которые поставили во главу госполитики создание собственной независимой доверенной экосистемы продуктов для инфраструктуры мира, и у которых есть интерес к такому продукту именно потому, что Россия помогает им добиться этой доверенности", – прокомментировал президент ассоциации РУССОФТ.Реклама, Рекламодатель ООО "Базальт СПО", ИНН 7714350892

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, россия, москва, руссофт