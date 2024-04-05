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Глава МВД назвал приоритет в работе - РИА Новости, 05.04.2024
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14:28 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/kolokoltsev-1938050869.html
Глава МВД назвал приоритет в работе
Глава МВД назвал приоритет в работе - РИА Новости, 05.04.2024
Глава МВД назвал приоритет в работе
Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что одним из приоритетов в работе полиции является противодействие незаконной миграции и предупреждение... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T14:28
2024-04-05T14:28
безопасность
здоровье - общество
россия
томская область
владимир колокольцев
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что одним из приоритетов в работе полиции является противодействие незаконной миграции и предупреждение правонарушений со стороны иностранцев, сообщается в Telegram-канале ведомства. В пятницу глава МВД России Владимир Колокольцев представил новых руководителей ведомств по Ханты-Мансийскому автономному округу полковника полиции Сергея Ветохина, по Кабардино-Балкарской Республике генерал-майора полиции Вячеслава Крючкова, по Томской области – полковника полиции Александра Никульникова. В ходе разговора с коллегами Колокольцев подчеркнул, что намечены дополнительные меры по раскрытию преступлений с использованием высоких технологий, а также сделан акцент на документировании деяний экономической и коррупционной направленности, фактов незаконного оборота оружия и наркотиков. Глава МВД отметил важность наращивания усилий по выявлению и пресечению каналов ресурсной поддержки структур, призывающих интернет-пользователей к участию в экстремистской и иной деструктивной деятельности, в том числе с использованием электронных платежных средств. "Среди приоритетов Колокольцев выделил противодействие незаконной миграции и предупреждение правонарушений со стороны иностранцев", - говорится в сообщении. По его словам, к реализации мероприятий в указанной сфере должны быть привлечены все подразделения полиции. "Важно и дальше повышать контроль при принятии в российское гражданство, при выдаче разрешений на временное проживание и видов на жительство. В том числе – на предмет смены установочных данных, наличия запрета на въезд в нашу страну", - заключается в сообщении.
https://ria.ru/20240403/migratsiya-1937564934.html
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безопасность, здоровье - общество, россия, томская область, владимир колокольцев, теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik
Безопасность, Здоровье - Общество, Россия, Томская область, Владимир Колокольцев, Теракт в "Крокус Сити Холле" – Радио Sputnik
Глава МВД назвал приоритет в работе

Глава МВД назвал приоритетом в работе противодействие незаконной миграции

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМинистр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что одним из приоритетов в работе полиции является противодействие незаконной миграции и предупреждение правонарушений со стороны иностранцев, сообщается в Telegram-канале ведомства.
В пятницу глава МВД России Владимир Колокольцев представил новых руководителей ведомств по Ханты-Мансийскому автономному округу полковника полиции Сергея Ветохина, по Кабардино-Балкарской Республике генерал-майора полиции Вячеслава Крючкова, по Томской области – полковника полиции Александра Никульникова.
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В ходе разговора с коллегами Колокольцев подчеркнул, что намечены дополнительные меры по раскрытию преступлений с использованием высоких технологий, а также сделан акцент на документировании деяний экономической и коррупционной направленности, фактов незаконного оборота оружия и наркотиков.
Глава МВД отметил важность наращивания усилий по выявлению и пресечению каналов ресурсной поддержки структур, призывающих интернет-пользователей к участию в экстремистской и иной деструктивной деятельности, в том числе с использованием электронных платежных средств.
"Среди приоритетов Колокольцев выделил противодействие незаконной миграции и предупреждение правонарушений со стороны иностранцев", - говорится в сообщении. По его словам, к реализации мероприятий в указанной сфере должны быть привлечены все подразделения полиции.
"Важно и дальше повышать контроль при принятии в российское гражданство, при выдаче разрешений на временное проживание и видов на жительство. В том числе – на предмет смены установочных данных, наличия запрета на въезд в нашу страну", - заключается в сообщении.
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