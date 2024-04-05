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Боятся даже на Западе: в Киеве рассказали, что Россия показала на поле боя - РИА Новости, 05.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:59 05.04.2024 (обновлено: 20:55 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/kiev-1938114056.html
Боятся даже на Западе: в Киеве рассказали, что Россия показала на поле боя
Боятся даже на Западе: в Киеве рассказали, что Россия показала на поле боя - РИА Новости, 05.04.2024
Боятся даже на Западе: в Киеве рассказали, что Россия показала на поле боя
Западное оружие уже не сможет помочь Украине, так как российские военные к нему приспособились, заявил украинский политолог Андрей Золотарев в интервью... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T17:59
2024-04-05T20:55
специальная военная операция на украине
в мире
сша
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Западное оружие уже не сможет помочь Украине, так как российские военные к нему приспособились, заявил украинский политолог Андрей Золотарев в интервью YouTube-каналу "Новости Live"."Некие анонимные соратники (бывшего главкома ВСУ Валерия. — Прим. ред.) Залужного говорят, что Россия очень быстро учится и на новые виды оружия быстро находит контрмеры. В том числе упоминалось, что (истребители. — Прим. ред.) F-16 уже готовы встречать. То есть, если бы в 2022-2023 годах дали то, что могли дать, возможно, это бы стало средством, которое меняет ход войны", — отметил аналитик.Политолог добавил, что "сдержанный" подход западных стран к поддержке Украины привел к логичному итогу, при котором ресурсное и технологическое превосходство России сыграло решающую роль в исходе конфликта, что, по словам эксперта, все больше начинает волновать Запад."В европейских странах, в странах НАТО возникла естественная тревога, вы сами видите, как множатся тревожные прогнозы по дальнейшему ходу войны", — констатировал Золотарев.Как ранее неоднократно указывали в Москве, поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для киевского режима, станут законной целью для российских военных. По его словам, США и другие члены альянса напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240405/ukraina-1938088510.html
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в мире, сша, украина, киев, россия, сергей лавров, нато, f-16, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Киев, Россия, Сергей Лавров, НАТО, F-16, Вооруженные силы Украины
Боятся даже на Западе: в Киеве рассказали, что Россия показала на поле боя

Киевский политолог Золотарев: западное оружие уже не поможет Украине

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы 3-го армейского корпуса группировки "Юг" ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ
Артиллеристы 3-го армейского корпуса группировки Юг ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы 3-го армейского корпуса группировки "Юг" ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Западное оружие уже не сможет помочь Украине, так как российские военные к нему приспособились, заявил украинский политолог Андрей Золотарев в интервью YouTube-каналу "Новости Live".
"Некие анонимные соратники (бывшего главкома ВСУ Валерия. — Прим. ред.) Залужного говорят, что Россия очень быстро учится и на новые виды оружия быстро находит контрмеры. В том числе упоминалось, что (истребители. — Прим. ред.) F-16 уже готовы встречать. То есть, если бы в 2022-2023 годах дали то, что могли дать, возможно, это бы стало средством, которое меняет ход войны", — отметил аналитик.
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Политолог добавил, что "сдержанный" подход западных стран к поддержке Украины привел к логичному итогу, при котором ресурсное и технологическое превосходство России сыграло решающую роль в исходе конфликта, что, по словам эксперта, все больше начинает волновать Запад.
«
"В европейских странах, в странах НАТО возникла естественная тревога, вы сами видите, как множатся тревожные прогнозы по дальнейшему ходу войны", — констатировал Золотарев.
Как ранее неоднократно указывали в Москве, поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для киевского режима, станут законной целью для российских военных. По его словам, США и другие члены альянса напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаКиевРоссияСергей ЛавровНАТОF-16Вооруженные силы Украины
 
 
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