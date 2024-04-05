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Украинские войска готовят Харьков к военным действиям, заявили в ДНР - РИА Новости, 05.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:05 05.04.2024 (обновлено: 11:09 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/kharkov-1937985107.html
Украинские войска готовят Харьков к военным действиям, заявили в ДНР
Украинские войска готовят Харьков к военным действиям, заявили в ДНР - РИА Новости, 05.04.2024
Украинские войска готовят Харьков к военным действиям, заявили в ДНР
Украинские войска готовят Харьков к военным действиям, мирное население в панике покидает город, сообщил в интервью РИА Новости советник главы ДНР Дениса... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T11:05
2024-04-05T11:09
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
харьков
донецкая народная республика
ян гагин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Украинские войска готовят Харьков к военным действиям, мирное население в панике покидает город, сообщил в интервью РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. "Если говорить о Харьковской области - да, действительно, сейчас отмечается некоторая, скажем, миграция гражданского населения из самого Харькова. Они выезжают… Это похоже на панику, которая сейчас царит там. И противник, видимо, старается подготовить город к каким-то боевым действиям", - сказал Гагин. По его оценке, существенная часть жителей Харьковской области "ожидает освобождения от нацистского режима Зеленского". Собеседник агентства также сообщил, что ВСУ усиливают группировку в Харьковской области ближе к границе с Белгородской областью.
https://ria.ru/20240403/energoinfrastruktura-1937415041.html
харьковская область
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в мире, харьковская область, харьков, донецкая народная республика, ян гагин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Харьков, Донецкая Народная Республика, Ян Гагин, Вооруженные силы Украины
Украинские войска готовят Харьков к военным действиям, заявили в ДНР

Гагин: ВСУ готовят Харьков к военным действиям, люди бегут из города

© AP Photo / Vadim BelikovВид из Харькова
Вид из Харькова - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© AP Photo / Vadim Belikov
Вид из Харькова . Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Украинские войска готовят Харьков к военным действиям, мирное население в панике покидает город, сообщил в интервью РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.
"Если говорить о Харьковской области - да, действительно, сейчас отмечается некоторая, скажем, миграция гражданского населения из самого Харькова. Они выезжают… Это похоже на панику, которая сейчас царит там. И противник, видимо, старается подготовить город к каким-то боевым действиям", - сказал Гагин.
По его оценке, существенная часть жителей Харьковской области "ожидает освобождения от нацистского режима Зеленского".
Собеседник агентства также сообщил, что ВСУ усиливают группировку в Харьковской области ближе к границе с Белгородской областью.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьХарьковДонецкая Народная РеспубликаЯн ГагинВооруженные силы Украины
 
 
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