https://ria.ru/20240405/kharkov-1937985107.html

Украинские войска готовят Харьков к военным действиям, заявили в ДНР

Украинские войска готовят Харьков к военным действиям, заявили в ДНР - РИА Новости, 05.04.2024

Украинские войска готовят Харьков к военным действиям, заявили в ДНР

Украинские войска готовят Харьков к военным действиям, мирное население в панике покидает город, сообщил в интервью РИА Новости советник главы ДНР Дениса... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T11:05

2024-04-05T11:05

2024-04-05T11:09

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донецкая народная республика

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Украинские войска готовят Харьков к военным действиям, мирное население в панике покидает город, сообщил в интервью РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. "Если говорить о Харьковской области - да, действительно, сейчас отмечается некоторая, скажем, миграция гражданского населения из самого Харькова. Они выезжают… Это похоже на панику, которая сейчас царит там. И противник, видимо, старается подготовить город к каким-то боевым действиям", - сказал Гагин. По его оценке, существенная часть жителей Харьковской области "ожидает освобождения от нацистского режима Зеленского". Собеседник агентства также сообщил, что ВСУ усиливают группировку в Харьковской области ближе к границе с Белгородской областью.

https://ria.ru/20240403/energoinfrastruktura-1937415041.html

харьковская область

харьков

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