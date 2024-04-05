https://ria.ru/20240405/kharkov-1937966027.html

В Харьков прибыли каратели из "Азова"*, сообщили в ДНР

В Харьков прибыли каратели из "Азова"*, сообщили в ДНР - РИА Новости, 05.04.2024

В Харьков прибыли каратели из "Азова"*, сообщили в ДНР

В Харьков прибыли представители нацбатальона "Азов"* в качестве карателей для пророссийского населения и подполья, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T10:05

2024-04-05T10:05

2024-04-05T11:18

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В Харьков прибыли представители нацбатальона "Азов"* в качестве карателей для пророссийского населения и подполья, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. "Отдельно стоит отметить появление в самом Харькове новых сил полка "Азов"*, запрещенного в России как террористическая организация. Это отмечают сами харьковчане, что появились представители национальных батальонов. Я это связываю с тем, что противник размещает их именно в этом городе, именно в Харьковской области для, прежде всего, так называемой борьбы с пророссийским подпольем либо для борьбы просто с пророссийски настроенными гражданами", — рассказал собеседник агентства. По его словам, "азовцы" выполняют на фронте "специальную функцию" — это прежде всего каратели. "Это те самые полицаи, которые были в Великую Отечественную войну. Точно такие же — с большими полномочиями, с практически лицензией на убийство. Это абсолютно безнаказанные действия для любого бойца этого подразделения. Это отмечают и военнослужащие Украины, и гражданские. И скорее всего, они призваны именно для борьбы с инакомыслием прежде всего", — пояснил Гагин.Советник Пушилина добавил, что украинские войска готовят Харьков к боевым действиям, мирное население в панике покидает город.В среду мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что у властей есть конкретные планы по эвакуации населения из города. За день до этого генерал ВСУ в отставке, бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности Украины Сергей Кривонос призвал армию готовиться к обороне Харькова.Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал в конце марта, что украинские войска скопили большое количество западной техники и активно возводят оборонительные сооружения в регионе.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240118/kharkov-1922063782.html

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