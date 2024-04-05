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В Харькове прогремела новая серия взрывов, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.04.2024
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00:28 05.04.2024 (обновлено: 01:01 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/kharkov-1937930662.html
В Харькове прогремела новая серия взрывов, сообщили СМИ
В Харькове прогремела новая серия взрывов, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.04.2024
В Харькове прогремела новая серия взрывов, сообщили СМИ
Новая серия взрывов прогремела в Харькове, где объявлена воздушная тревога, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T00:28
2024-04-05T01:01
харьков
днепропетровская область
украина
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Новая серия взрывов прогремела в Харькове, где объявлена воздушная тревога, сообщает украинский телеканал "Общественное". Ранее телеканал также сообщал о взрывах в городе."В Харькове снова слышны звуки взрывов... В Харькове прогремел четвертый взрыв", - передает телеканал. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявлена воздушная тревога.Как сообщал ранее "Общественное", в ночь на четверг Харьковская область подверглась ударам — там, в том числе в областном центре, прозвучало 12 взрывов. Украинское издание "Страна" сообщало, что в Харькове получили повреждения ряд промышленных предприятий, а также объекты критической и энергетической инфраструктуры. Госинспекция ядерного регулирования Украины заявила, что внешнего электроснабжения лишилась ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов".Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240402/ukraina-1937240671.html
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харьков
днепропетровская область
украина
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харьков, днепропетровская область, украина, вооруженные силы рф, в мире
Харьков, Днепропетровская область, Украина, Вооруженные силы РФ, В мире
В Харькове прогремела новая серия взрывов, сообщили СМИ

"Общественное": в Харькове на фоне тревоги прогремела новая серия взрывов

© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Новая серия взрывов прогремела в Харькове, где объявлена воздушная тревога, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее телеканал также сообщал о взрывах в городе.
«
"В Харькове снова слышны звуки взрывов... В Харькове прогремел четвертый взрыв", - передает телеканал.
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Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявлена воздушная тревога.
Как сообщал ранее "Общественное", в ночь на четверг Харьковская область подверглась ударам — там, в том числе в областном центре, прозвучало 12 взрывов. Украинское издание "Страна" сообщало, что в Харькове получили повреждения ряд промышленных предприятий, а также объекты критической и энергетической инфраструктуры. Госинспекция ядерного регулирования Украины заявила, что внешнего электроснабжения лишилась ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов".
Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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ХарьковДнепропетровская областьУкраинаВооруженные силы РФВ мире
 
 
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