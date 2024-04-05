https://ria.ru/20240405/kharkov-1937930662.html

В Харькове прогремела новая серия взрывов, сообщили СМИ

В Харькове прогремела новая серия взрывов, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.04.2024

В Харькове прогремела новая серия взрывов, сообщили СМИ

Новая серия взрывов прогремела в Харькове, где объявлена воздушная тревога, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T00:28

2024-04-05T00:28

2024-04-05T01:01

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украина

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Новая серия взрывов прогремела в Харькове, где объявлена воздушная тревога, сообщает украинский телеканал "Общественное". Ранее телеканал также сообщал о взрывах в городе."В Харькове снова слышны звуки взрывов... В Харькове прогремел четвертый взрыв", - передает телеканал. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявлена воздушная тревога.Как сообщал ранее "Общественное", в ночь на четверг Харьковская область подверглась ударам — там, в том числе в областном центре, прозвучало 12 взрывов. Украинское издание "Страна" сообщало, что в Харькове получили повреждения ряд промышленных предприятий, а также объекты критической и энергетической инфраструктуры. Госинспекция ядерного регулирования Украины заявила, что внешнего электроснабжения лишилась ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов".Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240402/ukraina-1937240671.html

https://ria.ru/20240404/uscherb-1937794843.html

харьков

днепропетровская область

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харьков, днепропетровская область, украина, вооруженные силы рф, в мире