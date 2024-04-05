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Kaspersky опроверг информацию об утечке данных пользователей - РИА Новости, 05.04.2024
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13:37 05.04.2024 (обновлено: 14:05 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/kasperskiy-1938035992.html
Kaspersky опроверг информацию об утечке данных пользователей
Kaspersky опроверг информацию об утечке данных пользователей - РИА Новости, 05.04.2024
Kaspersky опроверг информацию об утечке данных пользователей
"Лаборатория Касперского" опровергла информацию о компрометации инфраструктуры компании и утечке данных пользователей, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T13:37
2024-04-05T14:05
лаборатория касперского
россия
технологии
происшествия
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. "Лаборатория Касперского" опровергла информацию о компрометации инфраструктуры компании и утечке данных пользователей, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Лаборатория Касперского" провела проверку информации, опубликованной на интернет-ресурсах, об утечке данных и сообщает, что инфраструктура компании не была скомпрометирована", - прокомментировали в компании.Уточняется, что кибератаке подвергся хостинг-провайдер, на площадке которого располагался сайт форума фан-клуба компании - forum.kasperskyclub.ru. Эта площадка находится вне инфраструктуры компании."Данные пользователей продуктов компании не были затронуты, так как хранятся и надежно защищаются непосредственно в инфраструктуре "Лаборатории Касперского", - уточнили в пресс-службе.
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лаборатория касперского, россия, технологии, происшествия
Лаборатория Касперского, Россия, Технологии, Происшествия
Kaspersky опроверг информацию об утечке данных пользователей

"Лаборатория Касперского" опровергла информацию о компрометации инфраструктуры

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМужчина в офисе компании "Лаборатория Касперского" в Москве
Мужчина в офисе компании Лаборатория Касперского в Москве - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мужчина в офисе компании "Лаборатория Касперского" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. "Лаборатория Касперского" опровергла информацию о компрометации инфраструктуры компании и утечке данных пользователей, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Лаборатория Касперского" провела проверку информации, опубликованной на интернет-ресурсах, об утечке данных и сообщает, что инфраструктура компании не была скомпрометирована", - прокомментировали в компании.
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Уточняется, что кибератаке подвергся хостинг-провайдер, на площадке которого располагался сайт форума фан-клуба компании - forum.kasperskyclub.ru. Эта площадка находится вне инфраструктуры компании.
"Данные пользователей продуктов компании не были затронуты, так как хранятся и надежно защищаются непосредственно в инфраструктуре "Лаборатории Касперского", - уточнили в пресс-службе.
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