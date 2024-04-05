https://ria.ru/20240405/kadry-1938156055.html
Азербайджанские СМИ заявили о движении армянской техники к границе
Азербайджанские СМИ заявили о движении армянской техники к границе - РИА Новости, 05.04.2024
Азербайджанские СМИ заявили о движении армянской техники к границе
Азербайджанские СМИ публикуют кадры, как утверждается, движения армянской армии к границе двух стран, а также заявляют о скоплении техники ВС Армении у границы. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T23:06
2024-04-05T23:06
2024-04-05T23:10
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БАКУ, 5 апр - РИА Новости. Азербайджанские СМИ публикуют кадры, как утверждается, движения армянской армии к границе двух стран, а также заявляют о скоплении техники ВС Армении у границы. "На условной границе Азербайджана и Армении наблюдается передвижение армянской армии. Армянская сторона сосредотачивает силы у границы в направлении Зангезура (Сюникская область Армении - ред.)", - утверждает, в частности, азербайджанский сайт Axar.az. Реакции армянской стороны на данные сообщения пока нет.
https://ria.ru/20240405/zakavkaze-1938129411.html
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в мире, армения, азербайджан
В мире, Армения, Азербайджан
Азербайджанские СМИ заявили о движении армянской техники к границе
СМИ в Азербайджане заявили о движении техники Армении к границе и о ее скоплении