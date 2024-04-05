https://ria.ru/20240405/kadry-1938156055.html

Азербайджанские СМИ заявили о движении армянской техники к границе

Азербайджанские СМИ заявили о движении армянской техники к границе - РИА Новости, 05.04.2024

Азербайджанские СМИ заявили о движении армянской техники к границе

Азербайджанские СМИ публикуют кадры, как утверждается, движения армянской армии к границе двух стран, а также заявляют о скоплении техники ВС Армении у границы. РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T23:06

2024-04-05T23:06

2024-04-05T23:10

в мире

армения

азербайджан

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БАКУ, 5 апр - РИА Новости. Азербайджанские СМИ публикуют кадры, как утверждается, движения армянской армии к границе двух стран, а также заявляют о скоплении техники ВС Армении у границы. "На условной границе Азербайджана и Армении наблюдается передвижение армянской армии. Армянская сторона сосредотачивает силы у границы в направлении Зангезура (Сюникская область Армении - ред.)", - утверждает, в частности, азербайджанский сайт Axar.az. Реакции армянской стороны на данные сообщения пока нет.

https://ria.ru/20240405/zakavkaze-1938129411.html

армения

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в мире, армения, азербайджан