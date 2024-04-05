https://ria.ru/20240405/izrail-1938093850.html

Израиль согласился скорректировать боевые действия в Газе, заявил Блинкен

Израиль согласился скорректировать боевые действия в Газе, заявил Блинкен - РИА Новости, 05.04.2024

Израиль согласился скорректировать боевые действия в Газе, заявил Блинкен

Израиль после удара по волонтерам организации World Central Kitchen (WCK) в секторе Газа согласился скорректировать методы ведения боевых действий, чтобы... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T17:01

2024-04-05T17:01

2024-04-05T17:01

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ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Израиль после удара по волонтерам организации World Central Kitchen (WCK) в секторе Газа согласился скорректировать методы ведения боевых действий, чтобы обеспечить защиту гуманитарных сотрудников, оказывающих помощь мирным палестинцам, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен. "Премьер-министр (Биньямин) Нетаньяху сообщил президенту (Джо) Байдену, что Израиль намерен нести дальнейшие изменения в процедуры (ведения боевых действий - ред.), чтобы обеспечить защиту тех, кто оказывает помощь людям, столь отчаянно нуждающимся в ней в секторе Газа", - сказал Блинкен журналистам в Брюсселе в преддверие вылета в американскую столицу. Как подчеркнул госсекретарь США, в Вашингтоне считают важным, чтобы израильская сторона "взяла на себя полную ответственность" за удар по сотрудникам WCK. "Помимо этого, важно, чтобы страна предпринимала шаги для привлечения виновных к ответственности. Однако еще важнее гарантировать, чтобы были приняты меры, которые позволят никогда не допустить повторения подобного в будущем", - указал глава американской дипломатии. По словам Блинкена, в предстоящие дни власти США намерены внимательно изучить отчет Израиля по ситуации с гибелью гуманитарных сотрудников, а также планируют пристально следить за тем, какие меры примет израильская сторона в этой связи. Некоммерческая организация "Всемирная центральная кухня" сообщила во вторник, что семь ее сотрудников погибли из-за удара Израиля в Газе, среди жертв выходцы из Австралии, Польши, Великобритании, США и Палестины. Ряд стран потребовали провести расследование произошедшего. Армия обороны Израиля назвала "серьёзной ошибкой" израильский удар по Газе, в ходе которого погибли члены НКО "Всемирная центральная кухня". Президент Израиля Ицхак Герцог в разговоре с основателем НКО Хосе Андресом принес извинения в связи с гибелью её сотрудников в Газе. Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс назвал ужасной гибель сотрудников НКО в результате израильского удара и указал, что это преступление, несмотря на то, было ли оно совершено преднамеренно или нет, а также независимо от заявлений израильских властей после нападения. "Всемирная центральная кухня" была основана шеф-поваром и ресторатором Хосе Андресом в 2010 году в качестве гуманитарного проекта, обеспечивающего питанием людей, оказавшихся в эпицентре природных или других катаклизмов. Первой миссией "кухни" стало оказание помощи пострадавшим при землетрясении на Гаити, впоследствии организация помогала жертвам ураганов и пожаров в США, устраивала полевые кухни во время пандемии коронавируса, оказывала помощь беженцам на польско-украинской границе, обеспечивала питанием жителей Газы.

https://ria.ru/20240405/ksir-1938092389.html

https://ria.ru/20240405/gaza-1938092032.html

https://ria.ru/20240405/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, сша, брюссель, энтони блинкен, ицхак герцог, мартин гриффитс, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа