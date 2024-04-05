СМИ: в Израиле заявили, что располагают данными о возможной иранской атаке
Axios: в Израиле утверждают, что у имеют разведданные о возможной иранской атаке
© AP Photo / Oded BaliltyИерусалим
© AP Photo / Oded Balilty
Иерусалим. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Израильские чиновники утверждают, что у них есть разведданные, указывающие, что Иран после израильского удара по иранскому консульству в Сирии может атаковать Израиль со своей территории ракетами или беспилотниками, сообщает портал Axios.
Один из собеседников портала отметил, что этот вопрос подробно обсуждался в ходе телефонного разговора министра обороны Израиля Йоава Галанта и главы Пентагона Ллойда Остина в среду. Чиновники заявили изданию, что министры обсуждали меры по координации и подготовке к сценариям эскалации в результате возможных ответных действий Ирана.
"Израильские чиновники утверждают, что у них есть разведданные, показывающие, что Иран может атаковать Израиль со своей территории, используя баллистические ракеты большой дальности, крылатые ракеты или беспилотники", - пишет портал.
Согласно чиновникам, израильская сторона заявила США, что если Иран начнет атаку со своей территории против Израиля в ответ на удар в Сирии, то это повлечет за собой "решительный ответ" со стороны Израиля и выведет нынешний конфликт на новый уровень.
В понедельник минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по генеральному консульству Ирана в Дамаске. В здании находилась также резиденция посла Ирана в арабской республике Хосейна Акбари, он не пострадал. По данным сирийского минобороны, здание консульства в результате удара было разрушено. Корпус стражей исламской революции (военная элита Ирана) заявил, что погибли семь его офицеров, среди них - два высокопоставленных генерала-советника: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Израиль заплатит высокую цену за эту атаку, а лидеры движений сопротивления в регионе заявили о необходимости задействовать все возможные ресурсы в противостоянии с Израилем для поддержки палестинского движения ХАМАС и других вооруженных палестинских формирований в секторе Газа.