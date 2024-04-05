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СМИ: в Израиле заявили, что располагают данными о возможной иранской атаке - РИА Новости, 05.04.2024
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06:32 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/izrail-1937947032.html
СМИ: в Израиле заявили, что располагают данными о возможной иранской атаке
СМИ: в Израиле заявили, что располагают данными о возможной иранской атаке - РИА Новости, 05.04.2024
СМИ: в Израиле заявили, что располагают данными о возможной иранской атаке
Израильские чиновники утверждают, что у них есть разведданные, указывающие, что Иран после израильского удара по иранскому консульству в Сирии может атаковать... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T06:32
2024-04-05T06:32
в мире
иран
израиль
сирия
ллойд остин
министерство обороны сша
корпус стражей исламской революции
хамас
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ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Израильские чиновники утверждают, что у них есть разведданные, указывающие, что Иран после израильского удара по иранскому консульству в Сирии может атаковать Израиль со своей территории ракетами или беспилотниками, сообщает портал Axios. Один из собеседников портала отметил, что этот вопрос подробно обсуждался в ходе телефонного разговора министра обороны Израиля Йоава Галанта и главы Пентагона Ллойда Остина в среду. Чиновники заявили изданию, что министры обсуждали меры по координации и подготовке к сценариям эскалации в результате возможных ответных действий Ирана. "Израильские чиновники утверждают, что у них есть разведданные, показывающие, что Иран может атаковать Израиль со своей территории, используя баллистические ракеты большой дальности, крылатые ракеты или беспилотники", - пишет портал. Согласно чиновникам, израильская сторона заявила США, что если Иран начнет атаку со своей территории против Израиля в ответ на удар в Сирии, то это повлечет за собой "решительный ответ" со стороны Израиля и выведет нынешний конфликт на новый уровень. В понедельник минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по генеральному консульству Ирана в Дамаске. В здании находилась также резиденция посла Ирана в арабской республике Хосейна Акбари, он не пострадал. По данным сирийского минобороны, здание консульства в результате удара было разрушено. Корпус стражей исламской революции (военная элита Ирана) заявил, что погибли семь его офицеров, среди них - два высокопоставленных генерала-советника: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Израиль заплатит высокую цену за эту атаку, а лидеры движений сопротивления в регионе заявили о необходимости задействовать все возможные ресурсы в противостоянии с Израилем для поддержки палестинского движения ХАМАС и других вооруженных палестинских формирований в секторе Газа.
https://ria.ru/20240404/ivrit-1937736235.html
https://ria.ru/20240405/voyna-1937934215.html
https://ria.ru/20240402/medvedev-1937415533.html
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израиль
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в мире, иран, израиль, сирия, ллойд остин, министерство обороны сша, корпус стражей исламской революции, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Иран, Израиль, Сирия, Ллойд Остин, Министерство обороны США, Корпус стражей исламской революции, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: в Израиле заявили, что располагают данными о возможной иранской атаке

Axios: в Израиле утверждают, что у имеют разведданные о возможной иранской атаке

© AP Photo / Oded BaliltyИерусалим
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© AP Photo / Oded Balilty
Иерусалим. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Израильские чиновники утверждают, что у них есть разведданные, указывающие, что Иран после израильского удара по иранскому консульству в Сирии может атаковать Израиль со своей территории ракетами или беспилотниками, сообщает портал Axios.
Один из собеседников портала отметил, что этот вопрос подробно обсуждался в ходе телефонного разговора министра обороны Израиля Йоава Галанта и главы Пентагона Ллойда Остина в среду. Чиновники заявили изданию, что министры обсуждали меры по координации и подготовке к сценариям эскалации в результате возможных ответных действий Ирана.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
Верховный лидер Ирана опубликовал сообщение на иврите
Вчера, 04:52
"Израильские чиновники утверждают, что у них есть разведданные, показывающие, что Иран может атаковать Израиль со своей территории, используя баллистические ракеты большой дальности, крылатые ракеты или беспилотники", - пишет портал.
Согласно чиновникам, израильская сторона заявила США, что если Иран начнет атаку со своей территории против Израиля в ответ на удар в Сирии, то это повлечет за собой "решительный ответ" со стороны Израиля и выведет нынешний конфликт на новый уровень.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
США крайне обеспокоены из-за угрозы полномасштабной войны Израиля и Ирана
01:28
В понедельник минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по генеральному консульству Ирана в Дамаске. В здании находилась также резиденция посла Ирана в арабской республике Хосейна Акбари, он не пострадал. По данным сирийского минобороны, здание консульства в результате удара было разрушено. Корпус стражей исламской революции (военная элита Ирана) заявил, что погибли семь его офицеров, среди них - два высокопоставленных генерала-советника: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Израиль заплатит высокую цену за эту атаку, а лидеры движений сопротивления в регионе заявили о необходимости задействовать все возможные ресурсы в противостоянии с Израилем для поддержки палестинского движения ХАМАС и других вооруженных палестинских формирований в секторе Газа.
Последствия авиаудара Израиля по Дамаску в Сирии, в результате которого было разрушено здание консульства Ирана - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Медведев рассказал о возможном ответе Ирана на авиаудар Израиля
2 апреля, 18:32
 
В миреИранИзраильСирияЛлойд ОстинМинистерство обороны СШАКорпус стражей исламской революцииХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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