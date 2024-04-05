https://ria.ru/20240405/izrail-1937947032.html

СМИ: в Израиле заявили, что располагают данными о возможной иранской атаке

СМИ: в Израиле заявили, что располагают данными о возможной иранской атаке - РИА Новости, 05.04.2024

СМИ: в Израиле заявили, что располагают данными о возможной иранской атаке

Израильские чиновники утверждают, что у них есть разведданные, указывающие, что Иран после израильского удара по иранскому консульству в Сирии может атаковать... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T06:32

2024-04-05T06:32

2024-04-05T06:32

в мире

иран

израиль

сирия

ллойд остин

министерство обороны сша

корпус стражей исламской революции

хамас

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ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Израильские чиновники утверждают, что у них есть разведданные, указывающие, что Иран после израильского удара по иранскому консульству в Сирии может атаковать Израиль со своей территории ракетами или беспилотниками, сообщает портал Axios. Один из собеседников портала отметил, что этот вопрос подробно обсуждался в ходе телефонного разговора министра обороны Израиля Йоава Галанта и главы Пентагона Ллойда Остина в среду. Чиновники заявили изданию, что министры обсуждали меры по координации и подготовке к сценариям эскалации в результате возможных ответных действий Ирана. "Израильские чиновники утверждают, что у них есть разведданные, показывающие, что Иран может атаковать Израиль со своей территории, используя баллистические ракеты большой дальности, крылатые ракеты или беспилотники", - пишет портал. Согласно чиновникам, израильская сторона заявила США, что если Иран начнет атаку со своей территории против Израиля в ответ на удар в Сирии, то это повлечет за собой "решительный ответ" со стороны Израиля и выведет нынешний конфликт на новый уровень. В понедельник минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по генеральному консульству Ирана в Дамаске. В здании находилась также резиденция посла Ирана в арабской республике Хосейна Акбари, он не пострадал. По данным сирийского минобороны, здание консульства в результате удара было разрушено. Корпус стражей исламской революции (военная элита Ирана) заявил, что погибли семь его офицеров, среди них - два высокопоставленных генерала-советника: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Израиль заплатит высокую цену за эту атаку, а лидеры движений сопротивления в регионе заявили о необходимости задействовать все возможные ресурсы в противостоянии с Израилем для поддержки палестинского движения ХАМАС и других вооруженных палестинских формирований в секторе Газа.

https://ria.ru/20240404/ivrit-1937736235.html

https://ria.ru/20240405/voyna-1937934215.html

https://ria.ru/20240402/medvedev-1937415533.html

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в мире, иран, израиль, сирия, ллойд остин, министерство обороны сша, корпус стражей исламской революции, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году