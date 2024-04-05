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Фильм "Донбасс. Вчера, сегодня, завтра" покажут в Италии - РИА Новости, 05.04.2024
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Культура
 
16:23 05.04.2024 (обновлено: 19:37 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/italiya-1938077057.html
Фильм "Донбасс. Вчера, сегодня, завтра" покажут в Италии
Фильм "Донбасс. Вчера, сегодня, завтра" покажут в Италии - РИА Новости, 05.04.2024
Фильм "Донбасс. Вчера, сегодня, завтра" покажут в Италии
Документальный фильм телеканала RT "Донбасс. Вчера, сегодня, завтра" представят в четырех городах Италии, премьера состоится в Риме 6 апреля, сообщили РИА... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T16:23
2024-04-05T19:37
культура
кино и сериалы
италия
донбасс
рим
новости культуры
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Документальный фильм телеканала RT "Донбасс. Вчера, сегодня, завтра" представят в четырех городах Италии, премьера состоится в Риме 6 апреля, сообщили РИА Новости организаторы показов итальянский журналист Винченцо Лоруссо и его жена Светлана. "Мы уже организовали четыре показа документального фильма "Донбасс. Вчера, сегодня, завтра" в Италии. Завтра пройдет премьера в Риме. Перед показом будет ролик-обращение к итальянскому зрителю от режиссера, иностранных журналистов, выжившего свидетеля событий 2 мая в Одессе, Анны Сороки и Дарьи Морозовой. Без ложной скромности скажу, мы провели большую работу, надеюсь, что завтра все пройдет на отлично. После показа режиссер фильма и Винченцо будут по видеосвязи отвечать на вопросы зрителей", — рассказала РИА Новости Светлана.Фильм "Донбасс. Вчера, сегодня, завтра" режиссера Татьяны Борщ рассказывает историю противостояния Донбасса с украинскими властями и поддерживающим их Западом и объясняет необходимость проведения специальной операции по спасению ДНР и ЛНР.Винченцо Лоруссо — итальянский журналист, который после начала СВО отправился в Луганск, откуда родом его жена Светлана. В прошлом году он привез в Италию художественный фильм "Свидетель". Проект показали во многих городах, но в некоторых местные власти выступили против демонстрации картины.
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кино и сериалы, италия, донбасс, рим, новости культуры
Культура, Кино и сериалы, Италия, Донбасс, Рим, Новости культуры
Фильм "Донбасс. Вчера, сегодня, завтра" покажут в Италии

Премьера фильма "Донбасс. Вчера, сегодня, завтра" состоится 6 апреля в Риме

© Предоставлено организаторами показаАфиша фильма "Донбасс. Вчера, сегодня, завтра" в Италии
Афиша фильма Донбасс. Вчера, сегодня, завтра в Италии
© Предоставлено организаторами показа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Документальный фильм телеканала RT "Донбасс. Вчера, сегодня, завтра" представят в четырех городах Италии, премьера состоится в Риме 6 апреля, сообщили РИА Новости организаторы показов итальянский журналист Винченцо Лоруссо и его жена Светлана.
«
"Мы уже организовали четыре показа документального фильма "Донбасс. Вчера, сегодня, завтра" в Италии. Завтра пройдет премьера в Риме. Перед показом будет ролик-обращение к итальянскому зрителю от режиссера, иностранных журналистов, выжившего свидетеля событий 2 мая в Одессе, Анны Сороки и Дарьи Морозовой. Без ложной скромности скажу, мы провели большую работу, надеюсь, что завтра все пройдет на отлично. После показа режиссер фильма и Винченцо будут по видеосвязи отвечать на вопросы зрителей", — рассказала РИА Новости Светлана.
Фильм "Донбасс. Вчера, сегодня, завтра" режиссера Татьяны Борщ рассказывает историю противостояния Донбасса с украинскими властями и поддерживающим их Западом и объясняет необходимость проведения специальной операции по спасению ДНР и ЛНР.
Винченцо Лоруссо — итальянский журналист, который после начала СВО отправился в Луганск, откуда родом его жена Светлана. В прошлом году он привез в Италию художественный фильм "Свидетель". Проект показали во многих городах, но в некоторых местные власти выступили против демонстрации картины.
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КультураКино и сериалыИталияДонбассРимНовости культуры
 
 
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