https://ria.ru/20240405/italiya-1938077057.html

Фильм "Донбасс. Вчера, сегодня, завтра" покажут в Италии

Фильм "Донбасс. Вчера, сегодня, завтра" покажут в Италии - РИА Новости, 05.04.2024

Фильм "Донбасс. Вчера, сегодня, завтра" покажут в Италии

Документальный фильм телеканала RT "Донбасс. Вчера, сегодня, завтра" представят в четырех городах Италии, премьера состоится в Риме 6 апреля, сообщили РИА... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T16:23

2024-04-05T16:23

2024-04-05T19:37

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Документальный фильм телеканала RT "Донбасс. Вчера, сегодня, завтра" представят в четырех городах Италии, премьера состоится в Риме 6 апреля, сообщили РИА Новости организаторы показов итальянский журналист Винченцо Лоруссо и его жена Светлана. "Мы уже организовали четыре показа документального фильма "Донбасс. Вчера, сегодня, завтра" в Италии. Завтра пройдет премьера в Риме. Перед показом будет ролик-обращение к итальянскому зрителю от режиссера, иностранных журналистов, выжившего свидетеля событий 2 мая в Одессе, Анны Сороки и Дарьи Морозовой. Без ложной скромности скажу, мы провели большую работу, надеюсь, что завтра все пройдет на отлично. После показа режиссер фильма и Винченцо будут по видеосвязи отвечать на вопросы зрителей", — рассказала РИА Новости Светлана.Фильм "Донбасс. Вчера, сегодня, завтра" режиссера Татьяны Борщ рассказывает историю противостояния Донбасса с украинскими властями и поддерживающим их Западом и объясняет необходимость проведения специальной операции по спасению ДНР и ЛНР.Винченцо Лоруссо — итальянский журналист, который после начала СВО отправился в Луганск, откуда родом его жена Светлана. В прошлом году он привез в Италию художественный фильм "Свидетель". Проект показали во многих городах, но в некоторых местные власти выступили против демонстрации картины.

https://ria.ru/20240302/italiya-1930443107.html

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Светлана Вовк

кино и сериалы, италия, донбасс, рим, новости культуры