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На базе липецкого лагеря "Прометей" открыли образовательный IT-центр - РИА Новости, 05.04.2024
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Липецкая область
 
16:39 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/it-tsentr-1938087642.html
На базе липецкого лагеря "Прометей" открыли образовательный IT-центр
На базе липецкого лагеря "Прометей" открыли образовательный IT-центр - РИА Новости, 05.04.2024
На базе липецкого лагеря "Прометей" открыли образовательный IT-центр
Новый образовательный молодежный IT-центр "Технологии" открылся в Липецкой области на базе крупнейшего в регионе детского оздоровительного лагеря "Прометей" ,... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T16:39
2024-04-05T16:39
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
россия
it-компании
it-специалисты
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ЛИПЕЦК, 5 апр — РИА Новости. Новый образовательный молодежный IT-центр "Технологии" открылся в Липецкой области на базе крупнейшего в регионе детского оздоровительного лагеря "Прометей" , сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он добавил, что центр будет круглогодичным. Основное направление его деятельности – обучение информационным технологиям. Аналогичные молодежные образовательные центры открылись по поручению президента РФ в 12 регионах России. Событие состоялось в рамках нового национального проекта "Молодежь и дети", цель которого - поддержка молодых людей и создание условий для самореализации молодежи, кадровых и социальных лифтов. У каждого из 12 центров свое направление обучения. "Для нашего центра мы выбрали IT-направление. Таких специалистов очень не хватает региону. Как сказал президент, потенциал круглогодичных центров будет в полной мере использован в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Уверен, что и наш будет полностью отвечать задачам нового нацпроекта", – подчеркнул Артамонов. Он отметил, что в липецком центре "Технологии" помимо обучения будут проходить молодежные форумы, семинары, хакатоны. Предполагается, что уже в этом году на базе центра в "Прометее" пройдет Всероссийский молодежный образовательный форум "Область будущего", где соберутся юноши и девушки из разных регионов России, имеющие опыт в разработке цифровых продуктов.
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липецкая область, игорь артамонов, россия, it-компании, it-специалисты
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Россия, IT-компании, IT-специалисты

На базе липецкого лагеря "Прометей" открыли образовательный IT-центр

© Фото : Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© Фото : Фотохост-агентство РИА Новости
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Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 5 апр — РИА Новости. Новый образовательный молодежный IT-центр "Технологии" открылся в Липецкой области на базе крупнейшего в регионе детского оздоровительного лагеря "Прометей" , сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он добавил, что центр будет круглогодичным. Основное направление его деятельности – обучение информационным технологиям.
Аналогичные молодежные образовательные центры открылись по поручению президента РФ в 12 регионах России. Событие состоялось в рамках нового национального проекта "Молодежь и дети", цель которого - поддержка молодых людей и создание условий для самореализации молодежи, кадровых и социальных лифтов. У каждого из 12 центров свое направление обучения.
"Для нашего центра мы выбрали IT-направление. Таких специалистов очень не хватает региону. Как сказал президент, потенциал круглогодичных центров будет в полной мере использован в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Уверен, что и наш будет полностью отвечать задачам нового нацпроекта", – подчеркнул Артамонов.
Он отметил, что в липецком центре "Технологии" помимо обучения будут проходить молодежные форумы, семинары, хакатоны. Предполагается, что уже в этом году на базе центра в "Прометее" пройдет Всероссийский молодежный образовательный форум "Область будущего", где соберутся юноши и девушки из разных регионов России, имеющие опыт в разработке цифровых продуктов.
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Липецкая областьЛипецкая областьИгорь АртамоновРоссияIT-компанииIT-специалисты
 
 
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