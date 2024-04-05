https://ria.ru/20240405/it-ipoteka-1937888729.html

Ефимов: почти 1,4 тысячи льготных ИТ-ипотек выдали в столице за 2 месяца

Ефимов: почти 1,4 тысячи льготных ИТ-ипотек выдали в столице за 2 месяца - РИА Новости, 05.04.2024

Ефимов: почти 1,4 тысячи льготных ИТ-ипотек выдали в столице за 2 месяца

На территории столицы за первые два месяца текущего года было выдано почти 1,4 тысячи льготных ИТ-ипотек, их общая сумма составила 17,1 млрд рублей, рассказал... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T09:05

2024-04-05T09:05

2024-04-05T09:05

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. На территории столицы за первые два месяца текущего года было выдано почти 1,4 тысячи льготных ИТ-ипотек, их общая сумма составила 17,1 млрд рублей, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Москва сохраняет лидирующие темпы по выдаче ИТ-ипотеки. На столицу приходится почти 30% от общего числа и около 40% от объема выданных в России кредитов по этой программе. Льготная ИТ-ипотека остается привлекательным инструментом для улучшения жилищных условий профильной категории заемщиков. За 2 первых месяца этого года ИТ-специалисты получили почти 1,4 тыс. ИТ-ипотек на сумму 17,1 млрд. руб. По сравнению с тем же периодом 2023 года число выданных кредитов выросло почти втрое, а их объем – в 2,9 раза", – привели слова Ефимова в пресс-службе городского комплекса экономполитики.Как сообщили в департаменте экономической политики и развития города Москвы, увеличение спроса на ИТ-ипотеку зафиксирован с весны 2023 года. Это произошло после изменения ее условий, которые случились зимой прошлого года. Тогда возраст для тех, кто имеет право на эту ипотеку расширили с 22–44 лет до 18–50 лет. Кроме того, был сокращен срок работы в компании для специалистов, чтобы сохранить льготную ставку.Отмечается, что еще зафиксирован рост доли ИТ-ипотеки среди всех льготных ипотечных программ. За первые два месяца этого года на нее приходится более 16% от числа и около 25% от объема выданных кредитов. Это соответственно на 9,9 и 13,5 процентных пункта выше, чем в среднем по России.ИТ-специалистам доступна льготная ипотека по ставке 5% годовых. На этот жилищный кредит могут рассчитывать специалисты в возрасте от 18 до 50 лет, которые трудятся в аккредитованных министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации ИТ-компаниях. Кроме того, такой специалист, работающий в столице, должен получать больше 150 тысяч рублей до налогообложения за последние три месяца. ИТ-специалисты могут рассчитывать на максимальную сумму по ипотеке в 18 млн рублей, а если присоединить рыночную кредитную программу, то эта сумма увеличивается до 30 млн рублей. Эта программа будет действовать до конца текущего года.Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил, что ИТ-компании, работающие в Москве, увеличили оборот почти на 20% за в 2023 году и заработали примерно 3,5 трлн рублей.

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москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, владимир ефимов (правительство москвы)