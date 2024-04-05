https://ria.ru/20240405/isk-1938117290.html

Суд частично удовлетворил иск Водонаевой о защите чести к блогеру Петрову

Суд частично удовлетворил иск Водонаевой о защите чести к блогеру Петрову - РИА Новости, 05.04.2024

Суд частично удовлетворил иск Водонаевой о защите чести к блогеру Петрову

Таганский суд Москвы частично удовлетворил иск о защите чести и достоинства экс-участницы шоу "Дом-2" Алены Водонаевой к бьюти-блогеру Андрею Петрову, взыскав с РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T18:12

2024-04-05T18:12

2024-04-05T18:12

шоубиз

происшествия

москва

алена водонаева

андрей петров (блогер)

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Таганский суд Москвы частично удовлетворил иск о защите чести и достоинства экс-участницы шоу "Дом-2" Алены Водонаевой к бьюти-блогеру Андрею Петрову, взыскав с него 200 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в суде. "Суд частично удовлетворил исковые требования Водонаевой Алены Юрьевны к Петрову Андрею Владимировичу и Автономной некоммерческой организации содействия информированию и просвещению населения "Медиахолдинг "Общественная служба новостей" о защите чести, достоинства, деловой репутации, взыскании компенсации морального вреда… Решением суда Петров А.В. обязан опубликовать опровержение и выплатить моральную компенсацию Водонаевой в размере 200 000 рублей", - сказала собеседница агентства. Какова была изначальная сумма иска, в инстанции не уточнили. Там рассказали, что судом признаны не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию сведения об истце, распространенные в Telegram-канале "PETROVA".

https://ria.ru/20240208/ivleeva-1926108851.html

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происшествия, москва, алена водонаева, андрей петров (блогер)