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Суд частично удовлетворил иск Водонаевой о защите чести к блогеру Петрову
Суд частично удовлетворил иск Водонаевой о защите чести к блогеру Петрову - РИА Новости, 05.04.2024
Суд частично удовлетворил иск Водонаевой о защите чести к блогеру Петрову
Таганский суд Москвы частично удовлетворил иск о защите чести и достоинства экс-участницы шоу "Дом-2" Алены Водонаевой к бьюти-блогеру Андрею Петрову, взыскав с РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T18:12
2024-04-05T18:12
2024-04-05T18:12
шоубиз
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москва
алена водонаева
андрей петров (блогер)
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Таганский суд Москвы частично удовлетворил иск о защите чести и достоинства экс-участницы шоу "Дом-2" Алены Водонаевой к бьюти-блогеру Андрею Петрову, взыскав с него 200 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в суде. "Суд частично удовлетворил исковые требования Водонаевой Алены Юрьевны к Петрову Андрею Владимировичу и Автономной некоммерческой организации содействия информированию и просвещению населения "Медиахолдинг "Общественная служба новостей" о защите чести, достоинства, деловой репутации, взыскании компенсации морального вреда… Решением суда Петров А.В. обязан опубликовать опровержение и выплатить моральную компенсацию Водонаевой в размере 200 000 рублей", - сказала собеседница агентства. Какова была изначальная сумма иска, в инстанции не уточнили. Там рассказали, что судом признаны не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию сведения об истце, распространенные в Telegram-канале "PETROVA".
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происшествия, москва, алена водонаева, андрей петров (блогер)
Шоубиз, Происшествия, Москва, Алена Водонаева, Андрей Петров (блогер)
Суд частично удовлетворил иск Водонаевой о защите чести к блогеру Петрову
Суд взыскал 200 тыс руб с Петрова в пользу экс-участницы "Дома-2" Водонаевой
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Таганский суд Москвы частично удовлетворил иск о защите чести и достоинства экс-участницы шоу "Дом-2" Алены Водонаевой к бьюти-блогеру Андрею Петрову, взыскав с него 200 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд частично удовлетворил исковые требования Водонаевой Алены Юрьевны к Петрову Андрею Владимировичу и Автономной некоммерческой организации содействия информированию и просвещению населения "Медиахолдинг "Общественная служба новостей" о защите чести, достоинства, деловой репутации, взыскании компенсации морального вреда… Решением суда Петров А.В. обязан опубликовать опровержение и выплатить моральную компенсацию Водонаевой в размере 200 000 рублей", - сказала собеседница агентства.
Какова была изначальная сумма иска, в инстанции не уточнили.
Там рассказали, что судом признаны не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию сведения об истце, распространенные в Telegram-канале "PETROVA".