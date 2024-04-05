https://ria.ru/20240405/ipoteka-1938064489.html

Правительство увеличило лимит по IT-ипотеке на 200 миллиардов рублей

Правительство увеличило лимит по IT-ипотеке на 200 миллиардов рублей - РИА Новости, 05.04.2024

Правительство увеличило лимит по IT-ипотеке на 200 миллиардов рублей

Правительство РФ увеличило общий лимит средств на выдачу льготных ипотечных кредитов для IT-специалистов на 200 миллиардов рублей, теперь он составляет 700... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T15:10

2024-04-05T15:10

2024-04-05T17:22

россия

экономика

ипотека

михаил мишустин

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Правительство РФ увеличило общий лимит средств на выдачу льготных ипотечных кредитов для IT-специалистов на 200 миллиардов рублей, теперь он составляет 700 миллиардов рублей, соответствующее постановление уже опубликовано на сайте кабмина."Правительство увеличит лимиты этой ипотеки на 200 миллиардов рублей. Соответствующее постановление подготовлено, благодаря чему по выгодной ставке оформить займы на покупку дома, квартиры или земельного участка под строительство смогут еще не менее 15 тысяч специалистов в сфере информационных технологий. Их поддержка - значимая часть нашей работы по укреплению кадрового потенциала этой важнейшей отрасли ", — сказал Мишустин в ходе совещания с кабмином.Чуть позже подписанное премьером постановление было опубликовано на сайте правительства. В сообщении отмечается, что за все время реализации программы уже выдано более 56 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму порядка 500 миллиардов рублей.Ипотечная программа для сотрудников аккредитованных ИТ-компаний была запущена правительством в 2022 году, чтобы поддержать отрасль и создать комфортные условия для ее работников.Взять льготный ипотечный кредит могут специалисты в возрасте от 18 до 50 лет включительно. Льготная ставка для них составляет до 5% годовых. Максимальный размер субсидируемого государством кредита для покупки жилья в регионах-миллионниках – 18 миллионов рублей, в остальных – 9 миллионов рублей.

https://ria.ru/20240405/it-1937991966.html

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россия, экономика, ипотека, михаил мишустин