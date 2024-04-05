https://ria.ru/20240405/inoagent-1938145663.html

Минюст расширил список иноагентов

Минюст расширил список иноагентов - РИА Новости, 05.04.2024

Минюст расширил список иноагентов

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов писателя Михаила Веллера*, основательницу сети "Андерсон" Анастасию Татулову* и "Российское... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T21:05

2024-04-05T21:05

2024-04-05T22:34

россия

михаил веллер

анастасия татулова

происшествия

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов писателя Михаила Веллера*, основательницу сети "Андерсон" Анастасию Татулову* и "Российское социалистическое движение"** (РСД), сообщается на сайте ведомства."Пятого апреля, в соответствии с распоряжениями Минюста России, в реестр иностранных агентов включены М.И. Веллер*, А.А. Татулова*, а также "Российское социалистическое движение"** (РСД)", - говорится в сообщении.Уточняется, что Веллер*, который живет за пределами России, выступал против специальной военной операции на Украине и призывал к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности РФ. Кроме того, он участвовал как респондент на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами, а также участвовал в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов.Татулова* также проживает за пределами РФ. Она выступала против СВО на Украине, принимала участие в распространении сообщений иностранного агента и распространяла недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ и ВС РФ.По данным Минюста, "Российское социалистическое движение"** распространяло недостоверную информацию о решениях российских властей, организовывало и принимало участие в митингах и мероприятиях за рубежом. РСД** также выступало против СВО на Украине, призывало к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности РФ, и участвовало в распространении сообщений иностранного агента.Кроме того, в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включено общество с ограниченной ответственностью "Большая Семерка"**. Один из основателей этого ООО — комик Руслан Белый*, ранее также признанный иноагентом.В реестр также включено ООО "Институт нейрокогнитивных исследований"**.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России** ** Организация, признанная в России иноагентом

https://ria.ru/20240324/terrorizm-1935368522.html

https://ria.ru/20240320/rossiya-1934375010.html

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россия, михаил веллер, анастасия татулова, происшествия