https://ria.ru/20240405/indiya-1937982030.html

Индия тайно ликвидировала предполагаемых террористов за рубежом, пишут СМИ

Индия тайно ликвидировала предполагаемых террористов за рубежом, пишут СМИ - РИА Новости, 05.04.2024

Индия тайно ликвидировала предполагаемых террористов за рубежом, пишут СМИ

Индийские спецслужбы с 2020 года проводили сеть операций по ликвидации предполагаемых террористов на территории Пакистана и западных стран, сообщает издание... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T10:55

2024-04-05T10:55

2024-04-05T10:56

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Индийские спецслужбы с 2020 года проводили сеть операций по ликвидации предполагаемых террористов на территории Пакистана и западных стран, сообщает издание Guardian со ссылкой на источники разведки двух стран, которые впервые говорили на эту тему, МИД Индии назвал обвинения "злонамеренной пропагандой". "По словам сотрудников индийской и пакистанской разведки, беседовавших с Guardian, индийское правительство ликвидировало людей в Пакистане в рамках более широкой стратегии по уничтожению террористов, живущих на чужой территории", - пишет издание. Речь идет о подозрении в причастности Индии к 20 убийствам с 2020 года неизвестными боевиками в Пакистане. Отмечается, что это первый раз, когда сотрудники индийской разведки обсуждают предполагаемые операции в Пакистане. Высокопоставленные чиновники двух отдельных пакистанских спецслужб указали на доказательства, относящиеся к ранее нераскрытым семи случаям убийств, включая показания свидетелей, протоколы арестов, финансовые отчеты, сообщения в мессенджере WhatsApp и паспорта. Обвинения также включают в себя то, что сикхские представители движения "Халистан" стали объектами этих индийских зарубежных операций как в Пакистане, так и на западе. По мнению пакистанских следователей, операции по ликвидации были организованы "спящими ячейками индийской разведки, в основном действующими в ОАЭ". По словам двух офицеров индийской разведки, переход к сосредоточению внимания на диссидентах за границей был вызван терактом в Пулваме в 2019 году, когда террорист-смертник напал на военный конвой в Кашмире. В ответ на запрос издания о комментариях, министерство иностранных дел Индии опровергло все обвинения, повторив ранее сделанное заявление о том, что они представляют собой "ложную и злонамеренную антииндийскую пропаганду". В начале ноября 2023 года газета Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что власти США сорвали заговор с целью убийства одного из лидеров запрещенной в Индии организации "Сикхи за справедливость" Гурпатванта Сингха Паннуна. Министерство юстиции США позже сообщило о предъявлении обвинений гражданину Индии Нихилу Гупте "в связи с его участием в сорванном заговоре с целью убийства гражданина США в Нью-Йорке". Как отмечает минюст, "индийский государственный служащий, работавший вместе с другими, включая Гупту, в Индии и других местах, руководил заговором с целью убийства на территории США адвоката и политического активиста, который является гражданином США индийского происхождения". Индия по результатам расследования информации о заговоре с целью убийства лидера сикхов на территории США заявила, что в покушении замешаны боевики, не связанные с индийским правительством, сообщило в марте агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

https://ria.ru/20240319/indiya-1934195512.html

https://ria.ru/20240214/indiya-1927256956.html

https://ria.ru/20240207/pakistan-1925871710.html

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в мире, индия, сша, пакистан