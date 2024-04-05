https://ria.ru/20240405/ikony-1938043781.html

Таможня Венгрии утверждает, что не знает о контрабанде икон со взрывчаткой

Таможня Венгрии утверждает, что не знает о контрабанде икон со взрывчаткой - РИА Новости, 05.04.2024

Таможня Венгрии утверждает, что не знает о контрабанде икон со взрывчаткой

Таможенная и налоговая служба Венгрии сообщила РИА Новости, что не располагает официальной информацией о контрабанде икон, начиненных взрывчаткой, из Украины в... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T14:04

2024-04-05T14:04

2024-04-05T14:52

специальная военная операция на украине

венгрия

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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БУДАПЕШТ, 5 апр - РИА Новости. Таможенная и налоговая служба Венгрии сообщила РИА Новости, что не располагает официальной информацией о контрабанде икон, начиненных взрывчаткой, из Украины в Россию через страны ЕС."Мы не располагаем официальной информацией по этому инциденту", - заявили в ведомстве.Ранее ФСБ сообщила, что совместно с таможенниками накрыла контрабандный канал доставки в Россию взрывчатки иностранного производства с Украины транзитом через страны Евросоюза. Взрывчатку обнаружили в партии православных икон и церковной утвари на пункте пропуска на латвийско-российском участке государственной границы в Псковской области. Из груза, следовавшего по маршруту Украина – Румыния – Венгрия – Словакия – Польша – Литва – Латвия - Россия, изъяли, в частности, 27 закамуфлированных в иконы и готовых к применению самодельных бомб, 70 килограммов пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности промышленного производства, 91 электродетонатор. Сообщалось о задержании лица, "причастного к совершению преступления".Ранее, согласно видео ЦОС ФСБ, один из подозреваемых по делу, который принял груз в Румынии, рассказал, что без проблем пересек на своем автомобиле Венгрию, Словакию, Польшу Литву и Латвию, а конечным пунктом доставки должна была быть Москва.Информированный источник ранее сообщил РИА Новости, что фигуранту дела о провозе с Украины в Россию через страны ЕС взрывчатки в православных иконах и церковной утвари предъявлено обвинение, он арестован на два месяца. Эта информация подтверждается данными из судебной базы Псковского областного суда; при этом из постановления апелляционной инстанции облсуда следует, что у обвиняемого Дмитрия Гратия есть как российское, так и иностранное гражданство, а уголовное дело возбуждалось в отношении еще одного лица.

https://ria.ru/20240405/vzryvy-1937905434.html

https://ria.ru/20240402/legoyda-1937242655.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

венгрия, в мире, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)