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Таможня Венгрии утверждает, что не знает о контрабанде икон со взрывчаткой - РИА Новости, 05.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:04 05.04.2024 (обновлено: 14:52 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/ikony-1938043781.html
Таможня Венгрии утверждает, что не знает о контрабанде икон со взрывчаткой
Таможня Венгрии утверждает, что не знает о контрабанде икон со взрывчаткой - РИА Новости, 05.04.2024
Таможня Венгрии утверждает, что не знает о контрабанде икон со взрывчаткой
Таможенная и налоговая служба Венгрии сообщила РИА Новости, что не располагает официальной информацией о контрабанде икон, начиненных взрывчаткой, из Украины в... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T14:04
2024-04-05T14:52
специальная военная операция на украине
венгрия
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украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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БУДАПЕШТ, 5 апр - РИА Новости. Таможенная и налоговая служба Венгрии сообщила РИА Новости, что не располагает официальной информацией о контрабанде икон, начиненных взрывчаткой, из Украины в Россию через страны ЕС."Мы не располагаем официальной информацией по этому инциденту", - заявили в ведомстве.Ранее ФСБ сообщила, что совместно с таможенниками накрыла контрабандный канал доставки в Россию взрывчатки иностранного производства с Украины транзитом через страны Евросоюза. Взрывчатку обнаружили в партии православных икон и церковной утвари на пункте пропуска на латвийско-российском участке государственной границы в Псковской области. Из груза, следовавшего по маршруту Украина – Румыния – Венгрия – Словакия – Польша – Литва – Латвия - Россия, изъяли, в частности, 27 закамуфлированных в иконы и готовых к применению самодельных бомб, 70 килограммов пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности промышленного производства, 91 электродетонатор. Сообщалось о задержании лица, "причастного к совершению преступления".Ранее, согласно видео ЦОС ФСБ, один из подозреваемых по делу, который принял груз в Румынии, рассказал, что без проблем пересек на своем автомобиле Венгрию, Словакию, Польшу Литву и Латвию, а конечным пунктом доставки должна была быть Москва.Информированный источник ранее сообщил РИА Новости, что фигуранту дела о провозе с Украины в Россию через страны ЕС взрывчатки в православных иконах и церковной утвари предъявлено обвинение, он арестован на два месяца. Эта информация подтверждается данными из судебной базы Псковского областного суда; при этом из постановления апелляционной инстанции облсуда следует, что у обвиняемого Дмитрия Гратия есть как российское, так и иностранное гражданство, а уголовное дело возбуждалось в отношении еще одного лица.
https://ria.ru/20240405/vzryvy-1937905434.html
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венгрия, в мире, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Венгрия, В мире, Россия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Таможня Венгрии утверждает, что не знает о контрабанде икон со взрывчаткой

Таможня Венгрии заявила, что не располагает информацией об иконах со взрывчаткой

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкСотрудники ФСБ РФ пресекли контрабандный канал доставки в страну взрывчатых веществ из Украины
Сотрудники ФСБ РФ пресекли контрабандный канал доставки в страну взрывчатых веществ из Украины - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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Сотрудники ФСБ РФ пресекли контрабандный канал доставки в страну взрывчатых веществ из Украины
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 5 апр - РИА Новости. Таможенная и налоговая служба Венгрии сообщила РИА Новости, что не располагает официальной информацией о контрабанде икон, начиненных взрывчаткой, из Украины в Россию через страны ЕС.
"Мы не располагаем официальной информацией по этому инциденту", - заявили в ведомстве.
Сотрудники ФСБ РФ пресекли контрабандный канал доставки в страну взрывчатых веществ с Украины. На границе с Латвией в партии икон и церковной утвари, следовавшей с Украины, нашли 27 взрывных устройств, 70 кг взрывчатки и детонаторы - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
На Украине запланировали новые взрывы в Москве
Вчера, 08:00
Ранее ФСБ сообщила, что совместно с таможенниками накрыла контрабандный канал доставки в Россию взрывчатки иностранного производства с Украины транзитом через страны Евросоюза. Взрывчатку обнаружили в партии православных икон и церковной утвари на пункте пропуска на латвийско-российском участке государственной границы в Псковской области. Из груза, следовавшего по маршруту Украина – Румыния – Венгрия – СловакияПольшаЛитваЛатвия - Россия, изъяли, в частности, 27 закамуфлированных в иконы и готовых к применению самодельных бомб, 70 килограммов пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности промышленного производства, 91 электродетонатор. Сообщалось о задержании лица, "причастного к совершению преступления".
Ранее, согласно видео ЦОС ФСБ, один из подозреваемых по делу, который принял груз в Румынии, рассказал, что без проблем пересек на своем автомобиле Венгрию, Словакию, Польшу Литву и Латвию, а конечным пунктом доставки должна была быть Москва.
Информированный источник ранее сообщил РИА Новости, что фигуранту дела о провозе с Украины в Россию через страны ЕС взрывчатки в православных иконах и церковной утвари предъявлено обвинение, он арестован на два месяца. Эта информация подтверждается данными из судебной базы Псковского областного суда; при этом из постановления апелляционной инстанции облсуда следует, что у обвиняемого Дмитрия Гратия есть как российское, так и иностранное гражданство, а уголовное дело возбуждалось в отношении еще одного лица.
Глава синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, профессор МГИМО Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Легойда назвал использование икон в качестве бомб кощунством
2 апреля, 08:21
 
Специальная военная операция на УкраинеВенгрияВ миреРоссияУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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