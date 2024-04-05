https://ria.ru/20240405/gololeditsa-1938065188.html

Москвичей предупредили о гололедице в ночь на субботу

Москвичей предупредили о гололедице в ночь на субботу - РИА Новости, 05.04.2024

Москвичей предупредили о гололедице в ночь на субботу

Температура воздуха в Москве ночью опустится ниже 0 градусов по Цельсию, москвичам рекомендуется быть внимательными на улице и на дорогах, предупреждают... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T15:13

2024-04-05T15:13

2024-04-05T15:13

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

погода

городское хозяйство москвы

комплекс городского хозяйства москвы

гололедица

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Температура воздуха в Москве ночью опустится ниже 0 градусов по Цельсию, москвичам рекомендуется быть внимательными на улице и на дорогах, предупреждают представители столичного комплекса городского хозяйства. По прогнозам синоптиков, в ночь на субботу ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов по Цельсию в сторону отрицательных значений. "Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы. Просим пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", — сообщают представители коммунальной службы в своём Telegram-канале.

https://realty.ria.ru/20240404/pogoda-1937263543.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, погода, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы, гололедица