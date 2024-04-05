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Москвичей предупредили о гололедице в ночь на субботу - РИА Новости, 05.04.2024
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:13 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/gololeditsa-1938065188.html
Москвичей предупредили о гололедице в ночь на субботу
Москвичей предупредили о гололедице в ночь на субботу - РИА Новости, 05.04.2024
Москвичей предупредили о гололедице в ночь на субботу
Температура воздуха в Москве ночью опустится ниже 0 градусов по Цельсию, москвичам рекомендуется быть внимательными на улице и на дорогах, предупреждают... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T15:13
2024-04-05T15:13
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
погода
городское хозяйство москвы
комплекс городского хозяйства москвы
гололедица
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Температура воздуха в Москве ночью опустится ниже 0 градусов по Цельсию, москвичам рекомендуется быть внимательными на улице и на дорогах, предупреждают представители столичного комплекса городского хозяйства. По прогнозам синоптиков, в ночь на субботу ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов по Цельсию в сторону отрицательных значений. "Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы. Просим пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", — сообщают представители коммунальной службы в своём Telegram-канале.
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москва, погода, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы, гололедица
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Погода, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы, гололедица

Москвичей предупредили о гололедице в ночь на субботу

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкГололед в Москве
Гололед в Москве - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Температура воздуха в Москве ночью опустится ниже 0 градусов по Цельсию, москвичам рекомендуется быть внимательными на улице и на дорогах, предупреждают представители столичного комплекса городского хозяйства.
По прогнозам синоптиков, в ночь на субботу ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов по Цельсию в сторону отрицательных значений.
"Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы. Просим пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", — сообщают представители коммунальной службы в своём Telegram-канале.
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