https://ria.ru/20240405/glyukometry-1937917601.html

Ефимов: в столичной ОЭЗ построен завод по производству глюкометров

Ефимов: в столичной ОЭЗ построен завод по производству глюкометров - РИА Новости, 05.04.2024

Ефимов: в столичной ОЭЗ построен завод по производству глюкометров

Российские глюкометры и устройства непрерывного мониторинга уровня глюкозы начнут к концу года производить на площадке ОЭЗ "Технополис Москва", сообщил... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T10:05

2024-04-05T10:05

2024-04-05T10:05

экономика

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

владислав овчинский

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Российские глюкометры и устройства непрерывного мониторинга уровня глюкозы начнут к концу года производить на площадке ОЭЗ "Технополис Москва", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Компания "ЭЛТА", локализовавшая производство на площадке "Алабушево", имеет 30-летнюю историю выпуска медоборудования и фармпрепаратов. В минувшем году она была включена в реестр стартапов и технологических компаний Москвы и системообразующих организаций российской экономики."В столице работает около 200 производителей лекарственных средств и медизделий. При этом около 25 предприятий отрасли локализовали свое производство на площадках ОЭЗ "Технополис Москва". По итогам 2023 года они вложили более 10 миллиардов рублей в свое развитие. Так, резидент ОЭЗ столицы завершил возведение завода по выпуску отечественных глюкометров. Здесь создадут более 160 рабочих мест. Инвестиции в проект превысили 2,2 миллиарда рублей. Старт производства на площадке "Алабушево" запланирован на конец 2024 года", – отметил Ефимов, его слова приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Новый завод компании площадью свыше 11,3 тысячи квадратных метров будет оснащен современным оборудованием. По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, здесь также планируется выпускать первые отечественные онкотестеры и портативные приборы для определения протромбинового индекса и уровня холестерина в крови, лабораторных анализаторов ДНК.Особая экономическая зона "Технополис Москва" – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок ("Печатники", "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ", "Ангстрем", "Ру́днево"), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 280 гектаров. "Технополис Москва" на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.

https://ria.ru/20240404/spetsplatezhi-1937674362.html

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москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский