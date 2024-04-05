https://ria.ru/20240405/germaniya-1937937693.html
СМИ: Германия пошла на радикальный шаг
СМИ: Германия пошла на радикальный шаг - РИА Новости, 05.04.2024
СМИ: Германия пошла на радикальный шаг
Германия представила самые радикальные военные реформы со времен холодной войны в рамках усилий по улучшению возможностей бундесвера, пишет газета Financial... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T02:41
2024-04-05T02:41
2024-04-05T10:08
в мире
германия
борис писториус
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151503/55/1515035542_1374:579:4993:2615_1920x0_80_0_0_54d8fb909d954e250669233e3abfb694.jpg
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Германия представила самые радикальные военные реформы со времен холодной войны в рамках усилий по улучшению возможностей бундесвера, пишет газета Financial Times.Как отмечает издание, о подписании приказа по реорганизации немецкой армии "сверху донизу" министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил, выступая в Берлине по случаю 75-летия НАТО. Эти меры являются частью "огромного изменения" в вопросе отношения Германии к своим вооруженным силам, указывает FT.Ранее Писториус объявил, что бундесвер в рамках структурной реформы получит четвертый вид вооруженных сил, который будет заниматься деятельностью в кибер- и информационном пространстве, а также новое оперативное командование поддержки.В целом, по словам министра, реформа организационной структуры бундесвера призвана обеспечить готовность Вооруженных сил Германии к чрезвычайным ситуациям, включая войну.
https://ria.ru/20240404/territorii-1937804214.html
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151503/55/1515035542_0:0:4324:3243_1920x0_80_0_0_134494293660b13d4dc4dfcce901072a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, борис писториус, нато
В мире, Германия, Борис Писториус, НАТО
СМИ: Германия пошла на радикальный шаг
FT: Германия представила самую радикальную военную реформу с холодной войны