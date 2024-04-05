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СМИ: Германия пошла на радикальный шаг - РИА Новости, 05.04.2024
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02:41 05.04.2024 (обновлено: 10:08 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/germaniya-1937937693.html
СМИ: Германия пошла на радикальный шаг
СМИ: Германия пошла на радикальный шаг - РИА Новости, 05.04.2024
СМИ: Германия пошла на радикальный шаг
Германия представила самые радикальные военные реформы со времен холодной войны в рамках усилий по улучшению возможностей бундесвера, пишет газета Financial... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T02:41
2024-04-05T10:08
в мире
германия
борис писториус
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Германия представила самые радикальные военные реформы со времен холодной войны в рамках усилий по улучшению возможностей бундесвера, пишет газета Financial Times.Как отмечает издание, о подписании приказа по реорганизации немецкой армии "сверху донизу" министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил, выступая в Берлине по случаю 75-летия НАТО. Эти меры являются частью "огромного изменения" в вопросе отношения Германии к своим вооруженным силам, указывает FT.Ранее Писториус объявил, что бундесвер в рамках структурной реформы получит четвертый вид вооруженных сил, который будет заниматься деятельностью в кибер- и информационном пространстве, а также новое оперативное командование поддержки.В целом, по словам министра, реформа организационной структуры бундесвера призвана обеспечить готовность Вооруженных сил Германии к чрезвычайным ситуациям, включая войну.
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в мире, германия, борис писториус, нато
В мире, Германия, Борис Писториус, НАТО
СМИ: Германия пошла на радикальный шаг

FT: Германия представила самую радикальную военную реформу с холодной войны

© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие солдаты
Немецкие солдаты - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие солдаты. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Германия представила самые радикальные военные реформы со времен холодной войны в рамках усилий по улучшению возможностей бундесвера, пишет газета Financial Times.
Как отмечает издание, о подписании приказа по реорганизации немецкой армии "сверху донизу" министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил, выступая в Берлине по случаю 75-летия НАТО. Эти меры являются частью "огромного изменения" в вопросе отношения Германии к своим вооруженным силам, указывает FT.
Ранее Писториус объявил, что бундесвер в рамках структурной реформы получит четвертый вид вооруженных сил, который будет заниматься деятельностью в кибер- и информационном пространстве, а также новое оперативное командование поддержки.
В целом, по словам министра, реформа организационной структуры бундесвера призвана обеспечить готовность Вооруженных сил Германии к чрезвычайным ситуациям, включая войну.
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