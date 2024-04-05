https://ria.ru/20240405/germaniya-1937937693.html

СМИ: Германия пошла на радикальный шаг

СМИ: Германия пошла на радикальный шаг - РИА Новости, 05.04.2024

СМИ: Германия пошла на радикальный шаг

Германия представила самые радикальные военные реформы со времен холодной войны в рамках усилий по улучшению возможностей бундесвера, пишет газета Financial... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T02:41

2024-04-05T02:41

2024-04-05T10:08

в мире

германия

борис писториус

нато

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Германия представила самые радикальные военные реформы со времен холодной войны в рамках усилий по улучшению возможностей бундесвера, пишет газета Financial Times.Как отмечает издание, о подписании приказа по реорганизации немецкой армии "сверху донизу" министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил, выступая в Берлине по случаю 75-летия НАТО. Эти меры являются частью "огромного изменения" в вопросе отношения Германии к своим вооруженным силам, указывает FT.Ранее Писториус объявил, что бундесвер в рамках структурной реформы получит четвертый вид вооруженных сил, который будет заниматься деятельностью в кибер- и информационном пространстве, а также новое оперативное командование поддержки.В целом, по словам министра, реформа организационной структуры бундесвера призвана обеспечить готовность Вооруженных сил Германии к чрезвычайным ситуациям, включая войну.

https://ria.ru/20240404/territorii-1937804214.html

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в мире, германия, борис писториус, нато