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Глава МВФ Георгиева стала единственным кандидатом для переизбрания на пост - РИА Новости, 05.04.2024
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03:58 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/georgieva-1937940446.html
Глава МВФ Георгиева стала единственным кандидатом для переизбрания на пост
Глава МВФ Георгиева стала единственным кандидатом для переизбрания на пост - РИА Новости, 05.04.2024
Глава МВФ Георгиева стала единственным кандидатом для переизбрания на пост
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева оказалась единственным кандидатом для переизбрания на свой пост, заявили в... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T03:58
2024-04-05T03:58
кристалина георгиева
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ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева оказалась единственным кандидатом для переизбрания на свой пост, заявили в организации. "Период подтверждения номинаций на позицию следующего директора-распорядителя завершился в среду, 3 апреля 2024 года. Был номинирован один кандидат - текущий директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева", - сообщили в фонде. Как отмечается, теперь в руководстве фонда намерены провести встречи Георгиевой с исполнительными директорами МВФ. "Цель совета - завершить процесс выбора как можно скорее, не позднее конца апреля 2024 года", - добавили в фонде. В марте действующий директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что готова пойти на второй пятилетний срок на посту главы фонда. Британская газета Financial Times со ссылкой на источники отмечала, что страны ЕС готовятся поддержать кандидатуру Георгиевой на второй срок в качестве главы МВФ. Георгиева занимает пост главы МВФ с октября 2019 года, согласно установленным правилам работы фонда, срок ее полномочий завершается в сентябре 2024 года. Ранее агентство Блумберг сообщало о том, что Георгиева может переизбираться на второй срок и уже получила поддержку Франции, чей голос является одним из определяющих при голосовании за утверждение руководителя международной организации.
https://ria.ru/20240325/ukraina-1935580308.html
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кристалина георгиева, мвф, евросоюз, франция
Кристалина Георгиева, МВФ, Евросоюз, Франция
Глава МВФ Георгиева стала единственным кандидатом для переизбрания на пост

Глава МВФ Георгиева стала единственным кандидатом для переизбрания на свой пост

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкГлавный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева
Главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в медиабанк
Главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева оказалась единственным кандидатом для переизбрания на свой пост, заявили в организации.
"Период подтверждения номинаций на позицию следующего директора-распорядителя завершился в среду, 3 апреля 2024 года. Был номинирован один кандидат - текущий директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева", - сообщили в фонде.
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Как отмечается, теперь в руководстве фонда намерены провести встречи Георгиевой с исполнительными директорами МВФ.
"Цель совета - завершить процесс выбора как можно скорее, не позднее конца апреля 2024 года", - добавили в фонде.
В марте действующий директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что готова пойти на второй пятилетний срок на посту главы фонда.
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Британская газета Financial Times со ссылкой на источники отмечала, что страны ЕС готовятся поддержать кандидатуру Георгиевой на второй срок в качестве главы МВФ.
Георгиева занимает пост главы МВФ с октября 2019 года, согласно установленным правилам работы фонда, срок ее полномочий завершается в сентябре 2024 года. Ранее агентство Блумберг сообщало о том, что Георгиева может переизбираться на второй срок и уже получила поддержку Франции, чей голос является одним из определяющих при голосовании за утверждение руководителя международной организации.
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