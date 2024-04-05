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В Дагестане при взрыве газа в частном доме пострадали три человека - РИА Новости, 05.04.2024
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19:27 05.04.2024 (обновлено: 19:28 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/gaz-1938130472.html
В Дагестане при взрыве газа в частном доме пострадали три человека
В Дагестане при взрыве газа в частном доме пострадали три человека - РИА Новости, 05.04.2024
В Дагестане при взрыве газа в частном доме пострадали три человека
Три человека, в том числе один ребенок, пострадали в результате взрыва газа в частном доме в дагестанском Избербаше, сообщается в пятницу на сайте главного... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T19:27
2024-04-05T19:28
происшествия
избербаш
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАХАЧКАЛА, 5 апр - РИА Новости. Три человека, в том числе один ребенок, пострадали в результате взрыва газа в частном доме в дагестанском Избербаше, сообщается в пятницу на сайте главного управления МЧС России по республике. "В 18.40 (мск)… по системе 112 поступило сообщение о том, что произошел хлопок газовоздушной смеси в частном жилом доме по адресу: город Избербаш, улица С. Юсупова, 27, без последующего горения. В результате хлопка пострадали три человека, в том числе один ребенок", – говорится в сообщении. Несущие конструкции двухэтажного дома не разрушены, но выбиты окна. Пострадавших доставили в больницу.
https://ria.ru/20240315/gibel-1933372283.html
избербаш
россия
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происшествия, избербаш, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Избербаш, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Дагестане при взрыве газа в частном доме пострадали три человека

МЧС: в Дагестане при взрыве газа в частном доме пострадали три человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 5 апр - РИА Новости. Три человека, в том числе один ребенок, пострадали в результате взрыва газа в частном доме в дагестанском Избербаше, сообщается в пятницу на сайте главного управления МЧС России по республике.
"В 18.40 (мск)… по системе 112 поступило сообщение о том, что произошел хлопок газовоздушной смеси в частном жилом доме по адресу: город Избербаш, улица С. Юсупова, 27, без последующего горения. В результате хлопка пострадали три человека, в том числе один ребенок", – говорится в сообщении.
Несущие конструкции двухэтажного дома не разрушены, но выбиты окна. Пострадавших доставили в больницу.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
В Дагестане при взрыве газа в канализации погибли два работника ЖКХ
15 марта, 21:25
 
ПроисшествияИзбербашРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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