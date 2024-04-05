https://ria.ru/20240405/gaz-1938130472.html

В Дагестане при взрыве газа в частном доме пострадали три человека

В Дагестане при взрыве газа в частном доме пострадали три человека - РИА Новости, 05.04.2024

В Дагестане при взрыве газа в частном доме пострадали три человека

Три человека, в том числе один ребенок, пострадали в результате взрыва газа в частном доме в дагестанском Избербаше, сообщается в пятницу на сайте главного... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T19:27

2024-04-05T19:27

2024-04-05T19:28

происшествия

избербаш

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МАХАЧКАЛА, 5 апр - РИА Новости. Три человека, в том числе один ребенок, пострадали в результате взрыва газа в частном доме в дагестанском Избербаше, сообщается в пятницу на сайте главного управления МЧС России по республике. "В 18.40 (мск)… по системе 112 поступило сообщение о том, что произошел хлопок газовоздушной смеси в частном жилом доме по адресу: город Избербаш, улица С. Юсупова, 27, без последующего горения. В результате хлопка пострадали три человека, в том числе один ребенок", – говорится в сообщении. Несущие конструкции двухэтажного дома не разрушены, но выбиты окна. Пострадавших доставили в больницу.

https://ria.ru/20240315/gibel-1933372283.html

избербаш

россия

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происшествия, избербаш, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)