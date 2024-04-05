https://ria.ru/20240405/gagauziya-1938019834.html

Молдавская оппозиция заявила о давлении Кишинева на Гагаузскую автономию

Молдавская оппозиция заявила о давлении Кишинева на Гагаузскую автономию - РИА Новости, 05.04.2024

Молдавская оппозиция заявила о давлении Кишинева на Гагаузскую автономию

Власти Молдавии оказывают давление на представителей руководства Гагаузской автономии, которые поддерживают контакты с Россией, заявил депутат молдавского... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T12:50

2024-04-05T12:50

2024-04-05T12:50

молдавия

россия

гагаузия

евгения гуцул

майя санду

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КИШИНЕВ, 5 апр – РИА Новости. Власти Молдавии оказывают давление на представителей руководства Гагаузской автономии, которые поддерживают контакты с Россией, заявил депутат молдавского парламента от Гагаузии, один из лидеров оппозиционной в стране партии "Возрождение" Александр Суходольский. Делегация "Возрождения" находилась 26 марта с визитом в Москве, в рамках него состоялся ряд встреч, в частности с председателем думского комитета по международным делам и лидером ЛДПР Леонидом Слуцким, с главой комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексеем Пушковым и главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом. Делегация также приняла участие в Международном экономическом форуме государств-участников СНГ. "Мы помним, когда отношения между регионами нашей страны и РФ были на очень высоком уровне. А сейчас мы видим, какое давление нынешняя власть оказывает на Гагаузскую автономию. Потому что руководство автономии максимально выполняет те задачи и цели, которые требует от него население Гагаузии, да и, наверное, в целом всей страны. Оно пытается восстановить те серьезные взаимоотношения с РФ. За инакомыслие всего региона нынешняя власть проводит карательные действия", - сказал Суходольский на брифинге, подводя итоги визита. Он подчеркнул, что давление на регион началось не с избрания год назад главой автономии Евгении Гуцул, а намного раньше - с прихода во власть президента Майи Санду и парламентского большинства партии "Действие и солидарность". Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия является автономией на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.

https://ria.ru/20240329/sandu-1936581743.html

https://ria.ru/20240308/gutsul-1931920385.html

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1931695591.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

молдавия, россия, гагаузия, евгения гуцул, майя санду, совет федерации рф, в мире