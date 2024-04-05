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Определена новая концепция молодежного экономического форума на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 05.04.2024
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16:59 05.04.2024 (обновлено: 17:09 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/forum-1938093043.html
Определена новая концепция молодежного экономического форума на ПМЭФ-2024
Определена новая концепция молодежного экономического форума на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 05.04.2024
Определена новая концепция молодежного экономического форума на ПМЭФ-2024
Определена новая концепция Международного молодежного экономического форума, который пройдет в последний день Петербургского международного экономического... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T16:59
2024-04-05T17:09
россия
антон кобяков
оон
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
экономика
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Определена новая концепция Международного молодежного экономического форума, который пройдет в последний день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024), сообщили в фонде "Росконгресс". Отмечается, что 8 июня состоится Международный молодежный экономический форум, в котором примут участие молодые предприниматели, управленцы, талантливые студенты, аспиранты и ученые, в том числе отмеченные стипендиями, грантами и премиями президента РФ. "В этом году формат молодежной программы ПМЭФ-2024 будет концептуально изменен в пользу практико-ориентированного контента на площадке форума и будет содержать новые форматы, нацеленные на создание возможностей для самореализации молодых талантливых лидеров, развитие института наставничества и привлечение молодых людей к решению вопросов глобальной социально-экономической повестки", – приводятся в сообщении слова советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова. По его словам, главная цель нового формата – создание постоянно действующей, инновационной и вдохновляющей площадки для талантливой молодежи, благодаря которой год за годом будет формироваться кадровый резерв лучших молодых специалистов различных сфер экономики для ведущих российских компаний. По информации "Росконгресса", планируется, что спикерами деловой программы выступят представители международного сообщества лидеров и предпринимателей следующего поколения "Friends for Leadership" (FFL), которое было сформировано по итогам Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 2017 году. FFL получило подтверждение специального консультативного статуса Экономического и социального совета ООН в лице фонда "Центр международного продвижения", который совместно с фондом "Росконгресс" и при поддержке президентской программы "Новое поколение", реализуемой Россотрудничеством, ведет работу на протяжении 5 лет, и теперь она выведена на мировой уровень с новыми возможностями взаимодействия с ООН.
https://ria.ru/20231219/biznes-dialog-1916746146.html
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россия, антон кобяков, оон, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), экономика
Россия, Антон Кобяков, ООН, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Экономика
Определена новая концепция молодежного экономического форума на ПМЭФ-2024

"Росконгресс": определена концепция молодежного экономического форума ПМЭФ-2024

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЖенщина проходит мимо логотипа ПМЭФ
Женщина проходит мимо логотипа ПМЭФ
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Женщина проходит мимо логотипа ПМЭФ. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Определена новая концепция Международного молодежного экономического форума, который пройдет в последний день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024), сообщили в фонде "Росконгресс".
Отмечается, что 8 июня состоится Международный молодежный экономический форум, в котором примут участие молодые предприниматели, управленцы, талантливые студенты, аспиранты и ученые, в том числе отмеченные стипендиями, грантами и премиями президента РФ.
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"В этом году формат молодежной программы ПМЭФ-2024 будет концептуально изменен в пользу практико-ориентированного контента на площадке форума и будет содержать новые форматы, нацеленные на создание возможностей для самореализации молодых талантливых лидеров, развитие института наставничества и привлечение молодых людей к решению вопросов глобальной социально-экономической повестки", – приводятся в сообщении слова советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова.
По его словам, главная цель нового формата – создание постоянно действующей, инновационной и вдохновляющей площадки для талантливой молодежи, благодаря которой год за годом будет формироваться кадровый резерв лучших молодых специалистов различных сфер экономики для ведущих российских компаний.
По информации "Росконгресса", планируется, что спикерами деловой программы выступят представители международного сообщества лидеров и предпринимателей следующего поколения "Friends for Leadership" (FFL), которое было сформировано по итогам Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 2017 году. FFL получило подтверждение специального консультативного статуса Экономического и социального совета ООН в лице фонда "Центр международного продвижения", который совместно с фондом "Росконгресс" и при поддержке президентской программы "Новое поколение", реализуемой Россотрудничеством, ведет работу на протяжении 5 лет, и теперь она выведена на мировой уровень с новыми возможностями взаимодействия с ООН.
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