https://ria.ru/20240405/forum-1938089783.html

Пуртов: более 500 человек приняли участие в "Днях московской конкуренции"

Пуртов: более 500 человек приняли участие в "Днях московской конкуренции" - РИА Новости, 05.04.2024

Пуртов: более 500 человек приняли участие в "Днях московской конкуренции"

Более 500 человек приняли участие в форуме "Дни московской конкуренции", который прошел в столице со 2 по 4 апреля и объединил городских заказчиков,... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T16:45

2024-04-05T16:45

2024-04-05T16:45

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938085287_30:0:1150:630_1920x0_80_0_0_e1ac93c6b90da835cb732dd246587e3e.jpg

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Более 500 человек приняли участие в форуме "Дни московской конкуренции", который прошел в столице со 2 по 4 апреля и объединил городских заказчиков, представителей бизнеса, экспертов в сфере закупок и антимонопольного законодательства, сообщил руководитель департамента по конкурентной политике Москвы Кирилл Пуртов. "Дни московской конкуренции – это уникальная возможность в открытом диалоге бизнеса, власти и экспертного сообщества подвести итоги и наметить новые цели в развитии закупочной системы Москвы. Форум объединил на разных площадках более 500 человек. В течение трех дней мы обсуждали законодательные инициативы, вопросы цифровизации закупок, поддержки бизнеса через госзаказ, импортозамещения", - привели слова Пуртова в пресс-службе столичного комплекса экономполитики. Он добавил, что вскоре состоится хакатон, на котором разработчики со всей страны предложат ИТ-решения для развития функционала столичного Портала поставщиков. Первый день форума был посвящен нормативному регулированию госзаказа, цифровым инструментам управления закупками, их стандартизации и каталогизации. В рамках второго дня обсуждались вопросы в сфере электронных закупок малого объема, цифровых финансов, маркировки товаров, импортозамещения, а также реализации городской коммерческой недвижимости на торгах. Завершились "Дни московской конкуренции" 4 апреля панельной дискуссией, участники которой обсудили практические вопросы совершенствования системы закупок и развития конкуренции. Как отметили в пресс-службе, госзаказ Москвы – крупнейший в стране. Это требует дополнительного регулирования, поэтому система госзакупок постоянно развивается с учетом экономической ситуации, а также запросов заказчиков и поставщиков. "Дни московской конкуренции" позволяют выстроить прозрачную и открытую коммуникацию между всеми участниками рынка закупок, обеспечить адаптацию лучших бизнес-практик под реальные задачи города.

https://ria.ru/20240321/zakupki-1934569063.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва