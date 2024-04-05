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Пуртов: более 500 человек приняли участие в "Днях московской конкуренции" - РИА Новости, 05.04.2024
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16:45 05.04.2024
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Пуртов: более 500 человек приняли участие в "Днях московской конкуренции"
Пуртов: более 500 человек приняли участие в "Днях московской конкуренции" - РИА Новости, 05.04.2024
Пуртов: более 500 человек приняли участие в "Днях московской конкуренции"
Более 500 человек приняли участие в форуме "Дни московской конкуренции", который прошел в столице со 2 по 4 апреля и объединил городских заказчиков,... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T16:45
2024-04-05T16:45
москва
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Более 500 человек приняли участие в форуме "Дни московской конкуренции", который прошел в столице со 2 по 4 апреля и объединил городских заказчиков, представителей бизнеса, экспертов в сфере закупок и антимонопольного законодательства, сообщил руководитель департамента по конкурентной политике Москвы Кирилл Пуртов. "Дни московской конкуренции – это уникальная возможность в открытом диалоге бизнеса, власти и экспертного сообщества подвести итоги и наметить новые цели в развитии закупочной системы Москвы. Форум объединил на разных площадках более 500 человек. В течение трех дней мы обсуждали законодательные инициативы, вопросы цифровизации закупок, поддержки бизнеса через госзаказ, импортозамещения", - привели слова Пуртова в пресс-службе столичного комплекса экономполитики. Он добавил, что вскоре состоится хакатон, на котором разработчики со всей страны предложат ИТ-решения для развития функционала столичного Портала поставщиков. Первый день форума был посвящен нормативному регулированию госзаказа, цифровым инструментам управления закупками, их стандартизации и каталогизации. В рамках второго дня обсуждались вопросы в сфере электронных закупок малого объема, цифровых финансов, маркировки товаров, импортозамещения, а также реализации городской коммерческой недвижимости на торгах. Завершились "Дни московской конкуренции" 4 апреля панельной дискуссией, участники которой обсудили практические вопросы совершенствования системы закупок и развития конкуренции. Как отметили в пресс-службе, госзаказ Москвы – крупнейший в стране. Это требует дополнительного регулирования, поэтому система госзакупок постоянно развивается с учетом экономической ситуации, а также запросов заказчиков и поставщиков. "Дни московской конкуренции" позволяют выстроить прозрачную и открытую коммуникацию между всеми участниками рынка закупок, обеспечить адаптацию лучших бизнес-практик под реальные задачи города.
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Пуртов: более 500 человек приняли участие в "Днях московской конкуренции"

© Фото : пресс-служба Комплекса экономполитики МосквыБолее 500 человек приняли участие в форуме "Дни московской конкуренции"
Более 500 человек приняли участие в форуме Дни московской конкуренции - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© Фото : пресс-служба Комплекса экономполитики Москвы
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Более 500 человек приняли участие в форуме "Дни московской конкуренции", который прошел в столице со 2 по 4 апреля и объединил городских заказчиков, представителей бизнеса, экспертов в сфере закупок и антимонопольного законодательства, сообщил руководитель департамента по конкурентной политике Москвы Кирилл Пуртов.
"Дни московской конкуренции – это уникальная возможность в открытом диалоге бизнеса, власти и экспертного сообщества подвести итоги и наметить новые цели в развитии закупочной системы Москвы. Форум объединил на разных площадках более 500 человек. В течение трех дней мы обсуждали законодательные инициативы, вопросы цифровизации закупок, поддержки бизнеса через госзаказ, импортозамещения", - привели слова Пуртова в пресс-службе столичного комплекса экономполитики.
Он добавил, что вскоре состоится хакатон, на котором разработчики со всей страны предложат ИТ-решения для развития функционала столичного Портала поставщиков.
Первый день форума был посвящен нормативному регулированию госзаказа, цифровым инструментам управления закупками, их стандартизации и каталогизации. В рамках второго дня обсуждались вопросы в сфере электронных закупок малого объема, цифровых финансов, маркировки товаров, импортозамещения, а также реализации городской коммерческой недвижимости на торгах. Завершились "Дни московской конкуренции" 4 апреля панельной дискуссией, участники которой обсудили практические вопросы совершенствования системы закупок и развития конкуренции.
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
Ефимов: совместные закупки на Портале поставщиков экономят бюджет Москвы
21 марта, 10:05
Как отметили в пресс-службе, госзаказ Москвы – крупнейший в стране. Это требует дополнительного регулирования, поэтому система госзакупок постоянно развивается с учетом экономической ситуации, а также запросов заказчиков и поставщиков. "Дни московской конкуренции" позволяют выстроить прозрачную и открытую коммуникацию между всеми участниками рынка закупок, обеспечить адаптацию лучших бизнес-практик под реальные задачи города.
 
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