https://ria.ru/20240405/forum-1938042375.html

На Российском форуме индустрии дизайна обсудят будущее профобразования

На Российском форуме индустрии дизайна обсудят будущее профобразования - РИА Новости, 05.04.2024

На Российском форуме индустрии дизайна обсудят будущее профобразования

Одна из тем Российского форума индустрии дизайна, который состоится 18-19 апреля 2024 года на площадке The Carlton, - "Час ректора! Профессиональное... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T14:00

2024-04-05T14:00

2024-04-05T14:00

россия

дизайн

фонд "росконгресс"

"фонд "росконгресс"

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Одна из тем Российского форума индустрии дизайна, который состоится 18-19 апреля 2024 года на площадке The Carlton, - "Час ректора! Профессиональное образование: вызовы рынка и будущее дизайн-образования", сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". В рамках дискуссии участники, совместно с ректорами ведущих научных школ, поговорят о том, в чем состоит роль и функции высшего образования в дизайне сегодня, обсудят основные барьеры, точки роста и передовые подходы для построения лучшей системы образования будущего. "Индустрия дизайна открывает большие возможности для тех, кто готов непрерывно обучаться новому и неравнодушен к своем делу. Университет Косыгина исторически дает стране высококвалифицированных специалистов для креативных индустрий. В основе образовательных программ нашего вуза лежат труды легендарных Татлина, Родченко и Дейнеко. При этом мы идем в ногу со временем и его запросами, предлагая актуальные образовательные программы. Так, помимо традиционно востребованных направлений "Графический дизайн" и "Дизайн костюма", у нас есть "Бионический дизайн", "Экспозиционный дизайн", "Дизайн и урбанистика городской среды", "Промышленный дизайн", - рассказал ректор Российского Государственного Университета имени А. Н. Косыгина Валерий Белгородский, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что российский форум индустрии дизайна объединяет профессионалов разных направлений как опытных и известных специалистов, так и тех, кто только начал свой путь в этой сфере. "В совместной коммуникации, учитывая опыт друг - друга, мы выработаем стратегию развития эффективного образовательного процесса", – подчеркнул Белгородский. По словам ректора Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств имени А. Д. Крячкова Натальи Багровой, развитие творческих профессий невозможно без фундаментальной и прикладной науки. "Но еще более важно выстроить образовательный процесс так, чтобы учитывались и персонифицированные качества человека, и тенденции развития рынка труда, и управляющее воздействие образовательного учреждения на рынок. Для нашего университета такая модель образовательного процесса наиболее эффективна, поскольку развиваться с момента начала учебы будут и выпускник, и профессия, и рынок. На Российском форуме индустрии дизайна мы обсудим возможности индустрии и то, как будущим специалистам встраиваться в рабочие процессы", – сказала она. В рамках Российского форума индустрии дизайна будут также представлены образовательные курсы от ведущих российских школ дизайна и практик управления траекторией карьеры для молодых специалистов. Организаторы форума: фонд "Росконгресс", Союз Дизайнеров России. Соорганизатор: Агентство креативных индустрий. При поддержке министерства промышленности и торговли Российской Федерации и Университета им. А. Н. Косыгина. Соорганизатор молодежной программы - Университет Синергия. Официальный сайт форума: rusdf.ru и социальные сети: VK, Телеграм.

https://ria.ru/20240403/kostyumy-1937669923.html

https://ria.ru/20240309/gosduma-1931992850.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, дизайн, фонд "росконгресс", "фонд "росконгресс"