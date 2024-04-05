Путин поприветствовал участников форума волонтеров-медиков
Путин поприветствовал участников Всероссийского форума волонтеров-медиков
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников восьмого Всероссийского форума волонтеров-медиков, передает корреспондент РИА Новости.
"Дорогие друзья, приветствую вас по случаю открытия восьмого Всероссийского форума волонтеров-медиков. За прошедшие годы ваше движение своими реальными делами и начинаниями, искренней заботой о тех, кто нуждается в поддержке и внимании, снискало заслуженный авторитет, сплотило в своих рядах тысячи единомышленников, для которых добровольчество в сфере здравоохранения стало делом и смыслом жизни", - зачитала обращение президента РФ заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова.
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Президент отметил, что волонтеры-медики активно взаимодействуют с представителями органов власти и медицинскими учреждениями.
"Занимаетесь значимой просветительской работой, продвигаете в обществе ценности здорового образа жизни и безвозмездного донорства, достойно продолжаете традиции милосердия и подвижничества, которыми всегда славилась наша страна. Это благородное призвание требует от человека душевной щедрости, чуткости, самоотдачи. Ваши высокие нравственные качества, стремление незамедлительно прийти на помощь, в полной мере проявились и в трудные, трагические часы и дни после жесткого теракта в Подмосковье. Убежден, что Всероссийское общественное движение волонтеры-медики будет и впредь развиваться, расширять горизонты своей деятельности, уделять неустанное внимание реализации востребованных инициатив в социальной сфере", - привела Семенова слова Путина.
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