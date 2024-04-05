https://ria.ru/20240405/forum-1937991223.html

Путин поприветствовал участников форума волонтеров-медиков

Путин поприветствовал участников форума волонтеров-медиков - РИА Новости, 05.04.2024

Путин поприветствовал участников форума волонтеров-медиков

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников восьмого Всероссийского форума волонтеров-медиков, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T11:28

2024-04-05T11:28

2024-04-05T11:28

общество

россия

московская область (подмосковье)

владимир путин

татьяна семенова

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников восьмого Всероссийского форума волонтеров-медиков, передает корреспондент РИА Новости. "Дорогие друзья, приветствую вас по случаю открытия восьмого Всероссийского форума волонтеров-медиков. За прошедшие годы ваше движение своими реальными делами и начинаниями, искренней заботой о тех, кто нуждается в поддержке и внимании, снискало заслуженный авторитет, сплотило в своих рядах тысячи единомышленников, для которых добровольчество в сфере здравоохранения стало делом и смыслом жизни", - зачитала обращение президента РФ заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова. Президент отметил, что волонтеры-медики активно взаимодействуют с представителями органов власти и медицинскими учреждениями. "Занимаетесь значимой просветительской работой, продвигаете в обществе ценности здорового образа жизни и безвозмездного донорства, достойно продолжаете традиции милосердия и подвижничества, которыми всегда славилась наша страна. Это благородное призвание требует от человека душевной щедрости, чуткости, самоотдачи. Ваши высокие нравственные качества, стремление незамедлительно прийти на помощь, в полной мере проявились и в трудные, трагические часы и дни после жесткого теракта в Подмосковье. Убежден, что Всероссийское общественное движение волонтеры-медики будет и впредь развиваться, расширять горизонты своей деятельности, уделять неустанное внимание реализации востребованных инициатив в социальной сфере", - привела Семенова слова Путина. Президент РФ пожелал волонтерам-медикам успехов на непростом, но важном для людей поприще.

https://ria.ru/20240202/mediki-1925067756.html

https://ria.ru/20240202/putin-1925118242.html

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общество, россия, московская область (подмосковье), владимир путин, татьяна семенова