В Молдавии признали флаг Российской империи экстремистским
Суд в Кишиневе признал черно-желто-белый флаг Российской империи экстремистским
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
КИШИНЕВ, 5 апр – РИА Новости. Суд в Кишиневе признал экстремистским символом черно-желто-белый флаг Российской империи, тем самым удовлетворив запрос генпрокуратуры, минюста и службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии, сообщает сайт anticoruptie.md, специализирующийся на журналистских расследованиях.
"Судья (кишиневского суда - ред.) Мария Алексей удовлетворила запрос генпрокуратуры, минюста и СИБ (Молдавии - ред.). Учреждения потребовали установления экстремистского характера флага с тремя горизонтальными линиями бело-желто-черного цвета", - говорится в сообщении, опубликованном на указанном сайте. К публикации прилагается решение столичного суда. Официальными комментариями РИА Новости пока не располагает.
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Черно-желто-белый флаг в 1858-1883 годах был одним из государственных символов Российской империи, в состав которой входила в том числе современная Молдавия. Позднее полотнище этих цветов было заменено бело-сине-красным, которое используется как государственный флаг современной России.
Весной 2022 года, вскоре после начала российской военной операции на Украине, в Молдавии вступил в силу законодательный запрет на ношение георгиевской ленты, а также символов с использованием одиночных латинских букв "Z" и "V". В апреле 2023 года Конституционный суд республики постановил, что применять наказание за использование этой символики можно лишь тогда, если они были использованы для "оправдания или прославления военной агрессии или преступлений". В суде также подчеркнули, что это решение не восстанавливает право на ношение георгиевской ленты, а лишь проясняет, что правоохранительные органы должны доказать ее использование в преступных целях. Данное решение было раскритиковано политиками и гражданскими активистами.
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