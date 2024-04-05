https://ria.ru/20240405/flag-1938068144.html

В Молдавии признали флаг Российской империи экстремистским

В Молдавии признали флаг Российской империи экстремистским - РИА Новости, 05.04.2024

В Молдавии признали флаг Российской империи экстремистским

Суд в Кишиневе признал экстремистским символом черно-желто-белый флаг Российской империи, тем самым удовлетворив запрос генпрокуратуры, минюста и службы... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T15:25

2024-04-05T15:25

2024-04-05T15:25

в мире

молдавия

российская империя

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg

КИШИНЕВ, 5 апр – РИА Новости. Суд в Кишиневе признал экстремистским символом черно-желто-белый флаг Российской империи, тем самым удовлетворив запрос генпрокуратуры, минюста и службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии, сообщает сайт anticoruptie.md, специализирующийся на журналистских расследованиях. "Судья (кишиневского суда - ред.) Мария Алексей удовлетворила запрос генпрокуратуры, минюста и СИБ (Молдавии - ред.). Учреждения потребовали установления экстремистского характера флага с тремя горизонтальными линиями бело-желто-черного цвета", - говорится в сообщении, опубликованном на указанном сайте. К публикации прилагается решение столичного суда. Официальными комментариями РИА Новости пока не располагает. Черно-желто-белый флаг в 1858-1883 годах был одним из государственных символов Российской империи, в состав которой входила в том числе современная Молдавия. Позднее полотнище этих цветов было заменено бело-сине-красным, которое используется как государственный флаг современной России. Весной 2022 года, вскоре после начала российской военной операции на Украине, в Молдавии вступил в силу законодательный запрет на ношение георгиевской ленты, а также символов с использованием одиночных латинских букв "Z" и "V". В апреле 2023 года Конституционный суд республики постановил, что применять наказание за использование этой символики можно лишь тогда, если они были использованы для "оправдания или прославления военной агрессии или преступлений". В суде также подчеркнули, что это решение не восстанавливает право на ношение георгиевской ленты, а лишь проясняет, что правоохранительные органы должны доказать ее использование в преступных целях. Данное решение было раскритиковано политиками и гражданскими активистами.

https://ria.ru/20230510/trikolor-1870729273.html

https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html

молдавия

российская империя

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, российская империя